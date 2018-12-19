Первый изогнутый дисплей панели приборов: приживется ли?

Есть одна особенность, благодаря которой изогнутый дисплей панели приборов, дебютировавший на новом Volkswagen Touareg, может обрести популярность в автомобилях.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Volkswagen > Touareg

Первый в мире серийный изогнутый дисплей панели приборов, разработанный компанией Bosch, появился на новом Volkswagen Touareg в оформлении Innovision Cockpit. Технология сама по себе не является революционной и уже применяется в телевизорах, которые, кстати, так и не сыскали особой популярности из-за того, что смотреть их удобно лишь из одной точки. Возможно, благодаря именно этой особенности идея приживется в автомобилях.

Такой цифровой дисплей высокого разрешения может отображать любую информацию: шкалы приборов, карты, сообщения и предупреждения. Со слов разработчиков, новая технология производства снизила отражение света от поверхности дисплея более чем в четыре раза. Кроме того, кривизна поверхности удобна для человеческого глаза и позволяет водителю лучше видеть отображаемую на ней информацию. При равных с плоскими дисплеями габаритах площадь изогнутого экрана оказалась больше на два сантиметра, что является преимуществом. Например, диагональ дисплея, показанного на рисунках, составляет 31 см (12,3 дюйма). То есть на его место можно установить плоский экран меньшего размера, диагональю 29 см (11,4 дюйма). Испытания показали, что изогнутый дисплей меньше бликует на солнце и отражает в четыре раза меньше света.

Являются ли все перечисленные плюсы существенными, покажут последующие продажи. Пока же оценить преимущества могут лишь владельцы нового Volkswagen Touareg, выбравшие опцию Innovision Cockpit.

Первый изогнутый дисплей панели приборов: приживется ли?

Фото: Bosch

Первый изогнутый дисплей панели приборов: приживется ли?
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Отзывы о Volkswagen Touareg (1)

Volkswagen 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Великолепная плавность хода, отборная управляемость, САМАЯ ЛУЧЬШАЯ В КАЛССЕ ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ! ДЛЯ ЛЮБОГО ВОДИТЕЛЯ! Особенно в случае комбинированной аналогово — электронной передней панели. Отличная обзорность и т.д.

Недостатки:

Дохрена стоит. Не будет 4 цилиндрового турбодизеля. Нет блокировки заднего моста (по предварительным данным). ЛКП нежнее шоколада Milka.

Комментарий:

Все остальное тут: https://amsrus.ru/2018/05/17/novyj-toua-shpionskaya-versiya/

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