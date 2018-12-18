Разработан онлайн-сервис для определения свободных парковочных мест

Сервис свободных парковок, сканер качества дорог, метаматериал, накапливающий энергию из воздуха, и другие необходимые современному автомобилисту разработки были представлены молодыми исследователями.

В рамках конкурса «УМНИК-Автонет», проводимого Национальной технологической инициативой и направленного на поддержку талантливой молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, были представлены интересные для автомобилистов разработки.

Среди самых интересных и перспективных разработок, которые могут рассчитывать на гранты, оказался онлайн-сервис для определения свободных парковочных мест на улицах города, а также система взаимодействия водителя и автомобиля, в основе которой лежит виртуальный AI-ассистент, считывающий диагностические данные автомобиля.

Другим интересным изобретением стал радар, сканирующий при помощи лазера дорожное покрытие и оценивающий его состояние. Эта разработка может пригодиться в дальнейшем не только в беспилотных автомобилях, но и в обычных машинах, оснащенных, например, адаптивной подвеской для изменения режимов ее работы.

Вовсе из области фантастики — метаматериал, с его помощью можно накапливать энергию, поступающую по воздуху. Подобная разработка стала бы незаменимой в электромобилях и не только. Например, улицы города могли бы избавиться от паутины проводов.

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Фото: Raban Haaijk on Unsplash