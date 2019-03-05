Первую часть онлайн-трансляции «За рулем» смотрите по этой ссылке, вторая часть — тут.

Все новости Женевского автосалона — 2019 вы найдете в нашем спецпроекте.

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Кирилл Милешкин

А вот и еще одна довольно неожиданная премьера. Volkswagen решил выпустить «заряженный» вариант кроссовера T-Roc. Мотор 2.0 TSI, раскачанный до 300 сил, позаимствовали у хот-хэтча Golf R. Плюс преселектив DSG и полный привод.

T-Roc R тяжелее Гольфа, поэтому при той же мощности проигрывает ему в разгоне до сотни две десятые: 4,9 секунды против 4,7. Но и это фантастически быстро для небольшого кроссовера! Стрелка спидометра прекращает ход, упершись в электронный ограничитель скорости на отметке «250».

Вместе с заводным двигателем вседорожник обрел заниженную подвеску, тормоза от того же Гольфа R в исполнении Performance, рулевое управление с прогрессивной характеристикой. По заказу на машину поставят титановый выхлоп Akrapovic и декоративные карбоновые панели в салон. Сиденья уже в «базе» щеголяют нестандартно выглядящими вставками из микрофибры.

На российском рынке «горячие» хэтчбеки давно вымерли. Единственным утешением скоро должен стать Hyundai i30 N с моторами в 250 и 275 л.с. Но Volkswagen T-Roc R в силу своей модной кроссоверной сущности мог бы найти у нас поклонников. Тем более, что о начале поставок обычного Ти-Рока в Фольксвагене раздумывают.

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19:18 Alfa Romeo Tonale: подождем — машина того стоит

Кирилл Милешкин

Первый кроссовер у Alfa Romeo появился всего два с половиной года назад. Марка безнадежно проморгала тренд, и было понятно, что за Stelvio последует еще один SUV- как минимум! В Женеву привезли пока еще не серийный автомобиль. Концепт окрестили Tonale.

Концепт Alfa Romeo Tonale

Дизайн буквально кричит о том, что ехать этот автомобиль будет бесподобно.

Дух Alfa Romeo у него в каждой детали! Фары и фонари «строенные», силуэт максимально динамичный, насколько это вообще возможно для кроссовера. И при этом машину не хочется называть купе-кроссовером: пропорции у нее все-таки ближе к традиционным.

В серии Alfa Tonale разделит переднеприводную платформу с кроссоверами Jeep Renegade и Compass. А еще эта модель станет первой для фирмы с гибридной силовой установкой. Ее также придется делить с «Джипами». Подозреваем, что в топовых исполнениях «Альфе» достанутся моторы такой мощности, которые американским вседорожникам и не снятся.

В наглухо затонированный салон на выставке не заглянуть. А пресс-релиз, между тем интригует прошивкой мультимедийной системы. В ней предусмотрены отдельные разделы для общения с поклонниками бренда и покупки фирменных аксессуаров.

Ждать Tonale у дилеров поклонникам марки придется еще несколько лет.

19:07 Mazda CX-30: абсолютно новый кроссовер

Кирилл Милешкин

В 2016 году Mazda начала продавать в Китае купе-кроссовер CX-4. В европейскую гамму он не попал, оставшись привилегией Поднебесной. Перед Женевским автосалоном японцы начали дразниться новым вседорожником, и были мысли, что это окажется версия «четверки» для Старого Света. Вышло не так.

С одной стороны, надо радоваться: Mazda выкатила не клон не самой свежей машины, а абсолютно новое творение. С другой, это не модное кросс-купе, а SUV классических пропорций. Подчеркивая важность автомобиля, компания даже придумала для нее двузначное цифровое обозначение — CX-30.

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В иерархии новинка окажется между моделями CX-3 и CX-5. По длине Mazda CX-30 превосходит первую на 120 миллиметров, но проигрывает 155 мм второй. Правда, по колесной базе «тридцатка» скромнее всего на 45 мм, а по объему багажника — на незаметные 12 литров. Клиренс заявлен в 175 миллиметров.

CX-30 проектировался вместе с новой Mazda 3 и базируется на той же платформе. У них и приборные панели почти одинаковые, и наборы двигателей. В числе последних — инновационный бензиновый агрегат с воспламенением от сжатия, представленный на «трешке». Для всех модификаций на бензине декларируется «мягкая» гибридная технология.

Очень надеемся, что машину привезут и к нам, но это случится точно не раньше 2020 года. И было бы отлично локализовать кроссовер в России,

В Европе продажи Mazda CX-30 начнутся будущим летом.так как в случае импорта «в сборе» он окажется дороже CX-5 с местом рождения во Владивостоке.

19:00 Mitsubishi Engelberg Tourer: может быть, это будущий Аутлендер?

Кирилл Милешкин

Скромный ASX стал не единственной премьерой Mitsubishi в Женеве. Гвоздь программы — концепт Engelberg Tourer. Название он получил в честь швейцарского городка Энгельберг. Такой вот знак вежливости в адрес хозяев мотор-шоу.

Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer

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Никаких заигрываний с купеобразным обликом: Engelberg Tourer — это классический пятидверный кроссовер-универсал. Дизайн, по большому счету, ничем не удивляет. В таком стиле японцы вывели на рынок уже не одну машину. Разве что некоторые элементы, как того требует жанр концепткаров, нарочито сильно изменены в размерах — увеличены или уменьшены.

концептов за последние годы «Три бриллианта» представили в избытке, но вот с их переходом на конвейер беда.

Представители марки упорно отмалчиваются насчет серийных перспектив женевского экспоната. Замечу, чтоДолжны помочь финансовые вливания альянса Renault-Nissan, нового владельца марки.

Впрочем, вспомним, что уже совсем скоро должен сменить поколение Mitsubishi Outlander — российский бестселлер компании. Почему быему не выглядеть, как Engelberg Tourer? Кстати, уже доподлинно известно, что свежий «Аут» будет базироваться на платформе альянса. Читай: станет родственником Кашкая, Икс-Трейла и Колеоса.

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18:42 Новая платформа и новые моторы: Peugeot 208 сменил генерацию

Артур Саруханов

Ужесточающиеся нормы экологичности заставляют автопроизводителей искать новые приемы для сокращения вредных выбросов их детищами. Вот и очередное поколение Peugeot 208 постигло «зеленый» дзен.

Peugeot 208

Базируется хэтчбек на новой платформе CMP (Common Modular Platform создана в дополнение к EMP2, Efficient Modular Plateform), которая разрабатывалась как раз с оглядкой на постройку будущих новинок B- и C- сегментов. И вот по меньшей пять причин, почему она должна выстрелить.

Расширяется выбор типа силового агрегата — ДВС или электродвигателя. Снижается масса автомобиля (платформа легче на 30 кг по сравнению с платформой PF1). Улучшаются аэродинамические характеристики за счет плоского днища и использования управляемых воздухозаборников. Снижается сопротивление качению посредством уменьшения трения в механических элементах ходовой части). И, наконец, оптимизированы силовые агрегаты: повышен их КПД, уменьшены габариты, снижено трение в механических элементах, удлинены приводные валы и использована функция Stop & Start на всех версиях.

О дизайне можно судить по фотографиям. Чего они не передают, так это [table id="782"]3D-эффекта новой приборки i-Cockpit за счет дополнительной прослойки, на которую проецируются указатели.[table id="783"] Как я ни старался запечатлеть это на камеру, так и не смог. В остальном более острый во всех отношениях автомобильчик вышел с передком в духе старшей 508-й модели, представленной поблизости в плагин-гибридном исполнении. Особенно за счет смещенного назад ветрового стекла, которое позволило увеличить длину капота.

Peugeot 208

На стенде французов сразу дебютировали сразу две версии 208-й. Полностью электрическая e-208 со 100-киловаттным мотором (260 Нм) и батареей 50 кВтч может проехать на одной зарядке до 340 км (по протоколу WLTP). А традиционный 208-й впервые для своего сегмента предлагает 3-цилиндровые моторы PureTech 100 и 130, работающие в паре с восьмиступенчатым автоматом. Впрочем, для стран с менее жесткой экологической политикой сохранят ЕАТ6. Базовая 75-сильная версия спарена с пятиступенчатой, а дизель BlueHDi 100 — с шестиступечатой механикой.

Peugeot e-208

Вообще, список доработок и новых функций 208-й настолько обширный, что становится очевидно — французы явно метят в премиум. И в этом, надо полагать, кроется ответ на вопрос, появится ли на нашем рынке новичок В-сегмента, где правят бал относительно доступные седаны Solaris/Rio, Polo/Rapid…

18:29 Volkswagen ID Buggy: шестой пошел!

Кирилл Милешкин

Погорев на дизельгейте больше остальных, Volkswagen отчаянно экономит, компенсируя колоссальные потери от штрафов и отзывных кампаний. Ну а в качестве замаливания грехов немцы делают упор на премьерах гибридов и электромобилей.

Volkswagen ID Buggy

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Для последних разработали собственную платформу MEB. Как водится, масштабируемую, подходящую под машины разных классов. Первые товарные электромобили на ее базе появятся в следующем году. Концептов, однако, представлено куда больше. Под общим обозначением ID Фольксваген показывал публике хэтчбек, компактвэн, купе-кроссовер, седан и грузовичок. Шестым в этой компании станет багги.

Шоу-кар демонстрирует гибкость платформы, но вряд ли имеет шансы встать на конвейер. Спрос окажется мизерным и не отобьет вложения. Багги построили по классическим канонам (без крыши и дверей), вдохновляясь заднемоторным Meyers Manx (выпускался с 1964 по 1971 годы) и концептом buggy up! 2011 года. Хотя ходят слухи, что фольксвагеновцы хотят отдать идею для реализации на сторону. С них — платформа, со сторонних фирм — кузов в придуманной ими вариации.

К слову, женевский экспонат — заднеприводный. Но это не проблема, ведь платформа MEB предполагает установку моторов как сзади, так и спереди.