Конкурентами новой версии кроссовера Volkswagen станут такие модели, как BMW X2 M35i и Audi SQ2.

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У Volkswagen наконец-то появился новый спортивный кроссовер, на который можно прикрепить шильдик «R». Это — первый в мире T-Roc R, оснащенный 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 300 л.с. и 400 Нм.

Высокая мощность двигателя позволяет VW T-Roc R разгоняться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. Максимальная же скорость кроссовера ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

T-Roc R оснащен также системой полного привода 4Motion и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Памятуя о слабых тормозах спортверсии Touareg, для особого T-Roc предусмотрели более мощную тормозную систему Performance.

Чтобы водитель мог как следует почувствовать кроссовер, инженеры сделали некоторые системы помощи отключаемыми. Например, системы стабилизации и контроля тяги. Благодаря жесткой подвеске и прогрессивному рулевому управлению T-Roc R более устойчив и отлично управляется.

Внешне версия R отличается огромными воздухозаборникам спереди, четырьмя патрубками выхлопной системы сзади и 18-дюймовыми колесами. За дополнительные деньги, кстати, можно заказать 19-дюймовые колеса.

Volkswagen T-Roc R будет показан в следующем месяце на Женевском автосалоне, а его продажи начнутся ближе к концу года.

Благодаря системе полного привода T-Roc хорош не только при маневрировании на асфальте, но и в грязи.

T-Roc — не самый маленький кроссовер Volkswagen. Для тех, кто предпочитает компактные модели, есть T-Cross, конкурирующий, например, с популярным у нас Hyundai Creta.

Фото: Volkswagen