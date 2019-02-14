Новый кроссовер Volkswagen: первый тест на бездорожье

Новый компактный кроссовер Фольксваген имеет очень весомый козырь: у него есть полный привод!

Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc

Volkswagen > T-Roc

Материалы по теме
Volkswagen представил свой самый дешевый кроссовер

Volkswagen долго обходился всего двумя кроссоверами — Тигуаном и Туарегом. Общемировой тренд заставляет расширять линейку, но мы пока дождались только американский Teramont.

Компактному Ти-Року уже полтора года — он дебютировал осенью 2017‑го во Франкфурте. В российском представительстве лелеют надежду привезти T‑Roc к нам. Идея хорошая, но решения на высшем уровне пока нет. Поэтому российских журналистов не подпускали близко к машине.

И вот — удача! Мы первые из российской автомобильной прессы получили возможность ­поездить на Ти-Роке.

Более низкий по сравнению с Тигуаном статус подтверждает моторная линейка. Базовый двигатель — литровый 115‑сильный, тогда как на Тигуане стоит как минимум 1.4 TSI. Верхний предел тоже скромнее: 190 л.с. против 220 сил. У нас T‑Roc был бы наиболее востребован с промежуточным мотором 1.5 TSI мощностью 150 л.с. (с ним можно заказать и робот DSG, и полный привод). Пока в российской линейке нет Фольксвагенов с таким мотором — предлагается только старый 1.4 TSI такой же мощности.

Ходовые огни вынесены на отдельное почетное место в бампере. Основные фары выше, противотуманки ниже. Головной свет может быть полностью светодиодным.


Укороченная платформа MQB-A0, лежащая в основе хэтчбека Polo и еще более компактного кроссовера T‑Cross, не предполагает полного привода. Но T‑Roc, несмотря на скромные габариты, базируется на более продвинутой «тележке» MQB, так что полный привод у него есть. Для российского рынка это весомый аргумент.

Volkswagen T‑Roc проигрывает Тигуану 252 мм в длину (4234 мм) и 78 мм по колесной базе (2603 мм). А вот у предыдущего Тигуана расстояние между осями было лишь на миллиметр больше, чем у Ти-Рока. Ширина и высота Ти-Рока — 1819 и 1573 мм соответственно.

На передней панели, центральной консоли и дверях красуются пластмассовые вставки под цвет кузова. Фирменные фото показывают такой интерьер во всей красе.
На передней панели, центральной консоли и дверях красуются пластмассовые вставки под цвет кузова. Фирменные фото показывают такой интерьер во всей красе.

Мне для знакомства выкатили серый T‑Roc с серым же салоном. Уныние! Я выбрал бы яркий вариант. И черт с ними, с потерями при перепродаже, зато депрессии не будет.

Материалы попроще, чем в Тигуане. Все остальные элементы внутреннего убранства «всефольксвагеновские». Под блоком климат-контроля — очень объемная ниша, ниже — площадка беспроводной зарядки смартфона, на «фасаде» — USB-разъемы.


Volkswagen T‑Roc умеет маскироваться под крутого покорителя бездорожья, показывая «взрослые» приборы на мультимедийном экране. Забавное решение, но на кроссовере неуместное. В остальном цифровое нутро мне по душе: меню логичное, отклики на нажатие мгновенные, экран сам просыпается при приближении руки. Впрочем, когда эргономика Фольксвагенов заслуживала претензии?
Volkswagen T‑Roc умеет маскироваться под крутого покорителя бездорожья, показывая «взрослые» приборы на мультимедийном экране. Забавное решение, но на кроссовере неуместное. В остальном цифровое нутро мне по душе: меню логичное, отклики на нажатие мгновенные, экран сам просыпается при приближении руки. Впрочем, когда эргономика Фольксвагенов заслуживала претензии?

Цифровая панель приборов — пожалуй, самая богатая в классе. Выглядит шикарно, причем не в ущерб информативности. На самых дешевых версиях — обычные стрелочные циферблаты. Быстро же «рисованные» приборы спустились из премиум-класса в компактные и сравнительно недорогие машины!
Цифровая панель приборов — пожалуй, самая богатая в классе. Выглядит шикарно, причем не в ущерб информативности. На самых дешевых версиях — обычные стрелочные циферблаты. Быстро же «рисованные» приборы спустились из премиум-класса в компактные и сравнительно недорогие машины!

Шайба выбора ездовых режимов размещена за рычагом коробки передач. Есть зимний и внедорожный блоки настроек, с их помощью машина уверенно справляется с диагональным вывешиванием — проверено. В остальном, как и на подавляющем большинстве недорогих машин, вращение селектора больше похоже на таблетку-плацебо. Иначе и быть не может при отсутствии адаптивной подвески и серьезной моторной мощи.
Шайба выбора ездовых режимов размещена за рычагом коробки передач. Есть зимний и внедорожный блоки настроек, с их помощью машина уверенно справляется с диагональным вывешиванием — проверено. В остальном, как и на подавляющем большинстве недорогих машин, вращение селектора больше похоже на таблетку-плацебо. Иначе и быть не может при отсутствии адаптивной подвески и серьезной моторной мощи.

Бокс под центральным подлокотником разочаровал: сложенная вязаная шапка съедает весь его объем! Слабое утешение — сам подлокотник, который сдвигается по горизонтали, позволяя найти удобное положение людям разного роста и комплекции. Сиденье настолько безупречно спрофилировано, что его, кажется, можно даже не подстраивать под себя.

«Сам за собой» при росте 186 см я уселся впритык, колени уперлись в спинку переднего сиденья. Третий здесь лишний. К запасу пространства для ступней и над головой нет претензий. Сюда цветной пластик уже не добрался. Нет и третьей зоны климат-контроля.
«Сам за собой» при росте 186 см я уселся впритык, колени уперлись в спинку переднего сиденья. Третий здесь лишний. К запасу пространства для ступней и над головой нет претензий. Сюда цветной пластик уже не добрался. Нет и третьей зоны климат-контроля.

И в этом классе уже стал нормой электропривод двери багажника. T‑Roc — первый в новейшей истории легковой Volkswagen, который можно заказать с кузовом в двухцветной окраске. Объем багажника — 445 литров: на 170 литров меньше, чем у Тигуана. Вроде бы и это немало, но детская коляска займет практически весь объем. С учетом невеликого простора во втором ряду сидений вырисовывается целевая аудитория автомобиля: пара с одним ребенком.
И в этом классе уже стал нормой электропривод двери багажника. T‑Roc — первый в новейшей истории легковой Volkswagen, который можно заказать с кузовом в двухцветной окраске. Объем багажника — 445 литров: на 170 литров меньше, чем у Тигуана. Вроде бы и это немало, но детская коляска займет практически весь объем. С учетом невеликого простора во втором ряду сидений вырисовывается целевая аудитория автомобиля: пара с одним ребенком.

Если T‑Roc и доберется до наших дорог, это будут автомобили европейской сборки. Значит, прощай надежда на хорошие цены. Локализованный Tiguan стоит от 1,4 млн рублей, а компактный T‑Roc может стартовать с 1,5–1,6 млн. На него, полагаю, найдутся охотники из числа тех, кто до сих пор опасается российской сборки или желает выделиться. Тигуаны-то расходятся тиражами по 30 тысяч в год и основательно примелькались. Ждать, правда, придется минимум до 2020 года — если немцы вообще привезут к нам T‑Roc.

Новый кроссовер Volkswagen: первый тест на бездорожье


Фото: Volkswagen

Новый кроссовер Volkswagen: первый тест на бездорожье
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Volkswagen T-Roc

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые