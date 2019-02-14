Volkswagen долго обходился всего двумя кроссоверами — Тигуаном и Туарегом. Общемировой тренд заставляет расширять линейку, но мы пока дождались только американский Teramont.
Компактному Ти-Року уже полтора года — он дебютировал осенью 2017‑го во Франкфурте. В российском представительстве лелеют надежду привезти T‑Roc к нам. Идея хорошая, но решения на высшем уровне пока нет. Поэтому российских журналистов не подпускали близко к машине.
И вот — удача! Мы первые из российской автомобильной прессы получили возможность поездить на Ти-Роке.
Более низкий по сравнению с Тигуаном статус подтверждает моторная линейка. Базовый двигатель — литровый 115‑сильный, тогда как на Тигуане стоит как минимум 1.4 TSI. Верхний предел тоже скромнее: 190 л.с. против 220 сил. У нас T‑Roc был бы наиболее востребован с промежуточным мотором 1.5 TSI мощностью 150 л.с. (с ним можно заказать и робот DSG, и полный привод). Пока в российской линейке нет Фольксвагенов с таким мотором — предлагается только старый 1.4 TSI такой же мощности.
Ходовые огни вынесены на отдельное почетное место в бампере. Основные фары выше, противотуманки ниже. Головной свет может быть полностью светодиодным.
Укороченная платформа MQB-A0, лежащая в основе хэтчбека Polo и еще более компактного кроссовера T‑Cross, не предполагает полного привода. Но T‑Roc, несмотря на скромные габариты, базируется на более продвинутой «тележке» MQB, так что полный привод у него есть. Для российского рынка это весомый аргумент.
Volkswagen T‑Roc проигрывает Тигуану 252 мм в длину (4234 мм) и 78 мм по колесной базе (2603 мм). А вот у предыдущего Тигуана расстояние между осями было лишь на миллиметр больше, чем у Ти-Рока. Ширина и высота Ти-Рока — 1819 и 1573 мм соответственно.
Мне для знакомства выкатили серый T‑Roc с серым же салоном. Уныние! Я выбрал бы яркий вариант. И черт с ними, с потерями при перепродаже, зато депрессии не будет.
Материалы попроще, чем в Тигуане. Все остальные элементы внутреннего убранства «всефольксвагеновские». Под блоком климат-контроля — очень объемная ниша, ниже — площадка беспроводной зарядки смартфона, на «фасаде» — USB-разъемы.
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Volkswagen T‑Roc умеет маскироваться под крутого покорителя бездорожья, показывая «взрослые» приборы на мультимедийном экране. Забавное решение, но на кроссовере неуместное. В остальном цифровое нутро мне по душе: меню логичное, отклики на нажатие мгновенные, экран сам просыпается при приближении руки. Впрочем, когда эргономика Фольксвагенов заслуживала претензии?
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Цифровая панель приборов — пожалуй, самая богатая в классе. Выглядит шикарно, причем не в ущерб информативности. На самых дешевых версиях — обычные стрелочные циферблаты. Быстро же «рисованные» приборы спустились из премиум-класса в компактные и сравнительно недорогие машины!
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Шайба выбора ездовых режимов размещена за рычагом коробки передач. Есть зимний и внедорожный блоки настроек, с их помощью машина уверенно справляется с диагональным вывешиванием — проверено. В остальном, как и на подавляющем большинстве недорогих машин, вращение селектора больше похоже на таблетку-плацебо. Иначе и быть не может при отсутствии адаптивной подвески и серьезной моторной мощи.
Бокс под центральным подлокотником разочаровал: сложенная вязаная шапка съедает весь его объем! Слабое утешение — сам подлокотник, который сдвигается по горизонтали, позволяя найти удобное положение людям разного роста и комплекции. Сиденье настолько безупречно спрофилировано, что его, кажется, можно даже не подстраивать под себя.
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«Сам за собой» при росте 186 см я уселся впритык, колени уперлись в спинку переднего сиденья. Третий здесь лишний. К запасу пространства для ступней и над головой нет претензий. Сюда цветной пластик уже не добрался. Нет и третьей зоны климат-контроля.
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И в этом классе уже стал нормой электропривод двери багажника. T‑Roc — первый в новейшей истории легковой Volkswagen, который можно заказать с кузовом в двухцветной окраске. Объем багажника — 445 литров: на 170 литров меньше, чем у Тигуана. Вроде бы и это немало, но детская коляска займет практически весь объем. С учетом невеликого простора во втором ряду сидений вырисовывается целевая аудитория автомобиля: пара с одним ребенком.
Если T‑Roc и доберется до наших дорог, это будут автомобили европейской сборки. Значит, прощай надежда на хорошие цены. Локализованный Tiguan стоит от 1,4 млн рублей, а компактный T‑Roc может стартовать с 1,5–1,6 млн. На него, полагаю, найдутся охотники из числа тех, кто до сих пор опасается российской сборки или желает выделиться. Тигуаны-то расходятся тиражами по 30 тысяч в год и основательно примелькались. Ждать, правда, придется минимум до 2020 года — если немцы вообще привезут к нам T‑Roc.
- Volkswagen T‑Roc, безусловно, найдет своих поклонников. Немного смущает объем багажника, но этот вопрос можно решить с помощью автомобильного бокса на крышу.
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