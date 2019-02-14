Volkswagen > T-Roc

Новый компактный кроссовер Фольксваген имеет очень весомый козырь: у него есть полный привод!

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Volkswagen долго обходился всего двумя кроссоверами — Тигуаном и Туарегом. Общемировой тренд заставляет расширять линейку, но мы пока дождались только американский Teramont.

Компактному Ти-Року уже полтора года — он дебютировал осенью 2017‑го во Франкфурте. В российском представительстве лелеют надежду привезти T‑Roc к нам. Идея хорошая, но решения на высшем уровне пока нет. Поэтому российских журналистов не подпускали близко к машине.

И вот — удача! Мы первые из российской автомобильной прессы получили возможность ­поездить на Ти-Роке.

Более низкий по сравнению с Тигуаном статус подтверждает моторная линейка. Базовый двигатель — литровый 115‑сильный, тогда как на Тигуане стоит как минимум 1.4 TSI. Верхний предел тоже скромнее: 190 л.с. против 220 сил. У нас T‑Roc был бы наиболее востребован с промежуточным мотором 1.5 TSI мощностью 150 л.с. (с ним можно заказать и робот DSG, и полный привод). Пока в российской линейке нет Фольксвагенов с таким мотором — предлагается только старый 1.4 TSI такой же мощности.

Ходовые огни вынесены на отдельное почетное место в бампере. Основные фары выше, противотуманки ниже. Головной свет может быть полностью светодиодным.