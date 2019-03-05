Mitsubishi показала прообраз нового Outlander

На Женевском автосалоне Mitsubishi представила кроссовер нового поколения, который скоро придет на смену Outlander.

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Mitsubishi Engelberg Tourer, названный в честь горнолыжного курорта в Швейцарии, отличается не только внушительным внешним видом, соответствующим новому слогану компании «Drive your Ambition» (Управляй своими амбициями), но и зарекомендовавшей себя с лучшей стороны гибридной силовой установкой, а также технологиями подключенного автомобиля.

В Engelberg Tourer используется двухмоторная гибридная силовая установка, созданная на основе гибрида Mitsubishi Outlander PHEV. Ее батареи спрятаны под полом автомобиля, что позволило разместить в салоне три ряда кресел. Там же, под полом, между задними колесами, спрятан и электромотор. Основным является 2,4-литровый бензиновый двигатель, который не только приводит кроссовер в движение, но и заряжает аккумуляторы. Будучи полностью заряженными, они позволяют автомобилю проезжать более 70 км без использования двигателя внутреннего сгорания. При полном бензином баке запас хода кроссовера составляет 700 км.

Mitsubishi Engelberg Tourer оснащен системами, которые используются в спортивных моделях компании. Например, Active Yaw Control (AYC)3, взятая у Lancer Evolution, распределяет крутящий момент между передними колесами. Другая система — Мitsubishi Super All-Wheel Control S-AWC — управляет разгоном автомобиля, торможением и контролирует его поведение в поворотах при помощи систем контроля тормозного усилия на каждом колесе (Anti-lock Braking System) и дозируя мощность переднего и заднего двигателей при помощи системы Active Stability Control.

Компания Mitsubishi также представила новую энергетическую экосистему, которая позволяет хранить электроэнергию и даже обмениваться ею. Эта система, получившая название DDH, основывается на технологии V2H (Vehicle-to-Home) и будет запущена в Японии и Европе уже в этом году.

С премьерами автосалона в Женеве можно ознакомиться в онлайн-трансляции, которую ведут корреспонденты «За рулем».

Фото: Mitsubishi