Mercedes-Benz показал компактный семиместный кроссовер

На автосалоне в Китае состоялась премьера концепта нового внедорожника Mercedes-Benz GLB.

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Mercedes-Benz представила концепт GLB, который в скором времени пойдет в серию под тем же названием и с той же внешностью, которую мы увидели сегодня.

Длина автомобиля составляет 4,62 метра, а его колесная база равна 2,82 метра, благодаря чему в салоне кроссовера нашлось достаточно места для семи пассажиров, которые могут расположиться на трех рядах сидений. В Mercedes-Benz заявили, что на третьем ряду достаточно просторно для комфортных поездок двух людей среднего роста.

Внедорожник является типичным представителем семейства компактных автомобилей марки. Особенно это заметно в передней части салона, где расположена приборная панель, практически идентичная панели GLA.

Дизайн новинки отличается от того, который мы видели в последние годы. Маленький мускулистый внедорожник с четкими линиями и короткими свесами. Серьезности внешности GLB придают черные защитные накладки на бамперах, порогах и колесных арках, в которых разместились 17-дюймовые колеса с внедорожными шинами BF Goodrich. Автомобиль отличается также дополнительными светодиодными фарами и черным багажником на крыше.

Под капотом Mercedes—Benz GLB находится 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 227 л.с. и 350 Нм. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, передавая крутящий момент на все четыре колеса автомобиля. Система же полного привода 4Motion имеет три режима работы.

«Мы спросили себя, есть ли еще место между моделями GLA и GLC в нашем линейке внедорожников. Концепт GLB является ответом на этот вопрос. Он демонстрирует креативные идеи, которые у нас есть и для этого сегмента», — говорит член правления Daimler AG Бритта Сигер.

Можно предположить, что выпуск нового Mercedes—Benz GLB начнется уже в следующем году.

В ближайшее время компания Mercedes-Benz намерена представить более десятка новых и обновленных моделей.

Старший брат GLB не так давно неплохо справился с краш-тестами, получив 5 звезд.

Фото: Mercedes-Benz