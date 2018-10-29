Mercedes-Benz за год представит 11 новых и обновленных моделей

Стали известны планы немецкой компании по обновлению модельного ряда на следующий год. Компания обещает представить новый кроссовер и электромобиль.

График выхода новых и обновленных моделей Mercedes-Benz в 2019 году

В отчет о продажах Mercedes-Benz в этом году попал слайд с анонсами предстоящих новинок компании. Все они совсем скоро поступят в продажу. Под чехлами спрятались автомобили, которые еще не были показаны официально, но которые можно будет купить в 2019 году.

Из известных уже нам новинок — Mercedes-Benz B-класса и кроссовер GLE, которые появятся у дилеров в первом квартале 2019 года, а также первый в истории марки электрокроссовер EQC и коммерческий eSprinter.

Среди ожидаемых, но не показанных пока нам новинок мы видим 4-дверное купе CLA, продажи которого должны начаться во втором квартале следующего года, а также универсал CLA Shooting Brake, припасенный, судя по всему, на конец третьего квартала. Оба эти автомобиля не раз попадали в объективы папарацци во время испытаний.

Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe лишь обновятся. Произойдет это ближе к середине 2019 года. Они получат не только «подтяжку лица», но и ряд современных опций, что должно подстегнуть продажи. Следом, пропустив вперед электрокроссовер, в продажу поступит совершенно новый внедорожник GLS — главный конкурент представленного на днях BMW X7.

Загадочной подписью «8-й компактный автомобиль» обозначено, скорее всего, первое поколение кроссовера GLB. Сделанная в духе GLK, новая компактная модель соединит в себе прочность могучего G-класса со всем тем, что нравится людям в компактных автомобилях A-класса. Mercedes-Benz GLB также не раз попадал в поле зрения папарацци, и на фотографиях видно, что интерьер автомобиля вполне сопоставим с салоном модели A-класса. В продажу кроссовер GLB поступит примерно через год. Обратите внимание, что на графике нет модели GLA — кроссовера на базе A-класса. Это значит, что ждать выхода новинки придется минимум до начала 2020 года.

Mercedes-Benz V-класса появится в продаже в первой половине 2019 года. Вероятно, речь идет о внешнем обновлении и добавлении в комплектации пары технологичных опций. Дело в том, что нынешнее поколение модели поступило в продажу лишь четыре года назад и выпускать новое поколение еще рано.

И на десерт — smart. Судя по всему, партнер Mercedes-Benz по проекту, компания Renault, не горит желанием продолжать работу. Тем не менее в планах Mercedes-Benz автомобиль есть. Напомним, что к 2020 году модель должна лишиться двигателя внутреннего сгорания и стать полностью электрической. Ходят слухи, что с выходом нового поколения бренд smart может исчезнуть, а автомобиль войдет в модельный ряд Mercedes-Benz под новым названием. Но это пока лишь домыслы, не удостоенные комментариями представителей компании.

Автомобили Mercedes-Benz получают очень высокие баллы в тестах по безопасности. Например, в недавней серии краш-тестов Euro NCAP модель А-класса оказалась единственной безупречной.

Транжиря бюджетные и народные деньги, работники госкомпаний чаще тратят их на автомобили марки Mercedes-Benz.

Фото: Mercedes-Benz