От «Гелика» до Лексуса: какие автомобили выбирают в госкомпаниях

Опубликован ежегодный «Индекс расточительности» с данными о закупке и лизинге дорогих автомобилей компаниями, принадлежащими государству.

Mercedes-Benz G-класса

Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» проанализировали расходы госкомпаний, а также компаний с государственным участием и ряда прочих учреждений, которые имеют доступ к бюджетным средствам, на автомобили.

В рейтинг рачительности попали 22 компании из 15 регионов России. Их суммарные расходы на дорогие автомобили в 2018 году составляют 258 млн рублей. Закупки бюджетных моделей для нужд организаций не учитывались. Таким образом, ОНФ хочет привлечь внимание общественности к проблеме транжирства среди чиновников.

«Заказчикам, которые продолжают тратить баснословные деньги на комфортное передвижение, давно пора задуматься над собственной эффективностью и пересмотреть приоритеты. Мы обратились в Правительство РФ с просьбой ускорить создание механизма нормирования закупок для всех заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с 223-ФЗ, для повышения эффективности расходования средств», — заявил депутат Госдумы и координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта.

Индекс расточительности по закупкам

Самыми большими любителями роскошных автомобилей стали работники АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» («дочка» ПАО «Транснефть», которая, в свою очередь, на 68,4% принадлежит Росимуществу). Госслужащие АО спустили 13,7 млн рублей бюджетных денег на Mercedes-Benz G-класса, что следует из требований к автомобилю в описании закупки. Этому предприятию принадлежит и четвертое место рейтинга за желание купить еще один роскошный автомобиль, но стоимостью уже 9 млн рублей.

Второе место досталось служащим ООО «Газпром добыча Оренбург» (дочерняя компания ПАО «Газпром»), желающим ездить не на чем-нибудь, а на Mercedes-Benz S560 4MATIC стоимостью 10,3 млн рублей.

Замыкает тройку ценителей роскошных машин учрежденное государством АО «ВО „Безопасность“, которому во время приема иностранных делегаций никак не обойтись без автомобиля за 9,3 млн рублей. При этом по итогам прошлого года АО оказалось убыточным.

На закупках слишком дорогих автомобилей также попались ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (8,4 млн рублей), АО «Федеральный научно-производственный центр „Титан-Баррикады“ (8,3 млн рублей), АО „Особое конструкторское бюро Московского энергетического института“ (8,2 млн рублей), АО „Центр развития инвестиционных проектов“ (7,7 млн рублей), ООО „Газпромтранс“ (7,14 млн рублей), АО „Транснефть — Верхняя Волга“ (7,137 и 5,4 млн рублей), ООО „Транснефть — Восток“ (5,9 млн рублей), „Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт“ (5,7 млн рублей), ПАО „Салют“ (5,6 млн рублей), АО ФГБУ „Федеральный центр охраны здоровья животных“ (4,7 млн рублей).

Некоторые организации по ряду причин приобретают автомобили в лизинг. В основном это поставщики коммунальных услуг.

«Большинство компаний хоть и не являются государственными, но получают деньги за услуги от граждан. Таким образом, у людей возникает совершенно закономерный вопрос: почему за наш счет компании устраивают себе подобный „банкет“? И, как следствие, вопрос оправданности бесконечного роста тарифов на услуги ЖКХ. Если компании-монополисты тратят миллионы на лизинг автомобилей, то насколько эффективно они вообще распоряжаются средствами?» — рассуждает активист проекта ОНФ «За честные закупки» Константин Юденко.

Индекс расточительности по лизингу

Две первые строчки этого рейтинга заняло АО «Водоканал» из Карачаево-Черкесской Республики. Работники этой организации готовы потратить 20,4 млн и еще 17,9 млн рублей на покупку двух роскошных автомобилей. Это внедорожник Mercedes-AMG GG63 и седан S-класса (S63 AMG 4MATIC).

Третье место досталось ООО «Энергопром групп» из Ульяновской области, служащие которой хотят потратить на автомобиль 11,4 млн рублей. За эту сумму можно купить внедорожник Lexus LX 570 в комплектации Premium+. Столько же стоят, например, 10–11 автомобилей местного производства UAZ Patriot в максимальной комплектации.

Также в рейтинг расточительного лизинга попали ПАО «Магаданский морской торговый порт» (9,1 млн рублей), ООО «Коммунальная энергетика» (8,9 млн рублей), ООО «РТ-Развитие бизнеса» (8,4 млн рублей), ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (7,7 млн рублей), МП Красноярска «Управление зеленого строительства» (6,5 млн рублей), АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (5,3 млн рублей), ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (4,5 млн рублей).

Со слов Антона Гетта, отныне «Индекс расточительности» будет составляться и публиковаться каждый квартал, то есть четыре раза в год.

Тем временем Министерство здравоохранения, а также власти регионов тратят деньги на закупки необходимых населению реанимобилей.

За тем, какие автомобили покупают на бюджетные деньги чиновники, следит прокуратура.

Фото: Unsplash, Общероссийский народный фронт