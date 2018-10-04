Скорая на ДТП приедет быстрее: количество реанимобилей вырастет в 1,5 раза

Увеличение количества реанимационных автомобилей — один из пунктов стратегии по снижению смертности на российских дорогах.

Реанимобиль — машина скорой помощи, оборудованная по классу «С»

До конца 2020 года в России вырастет парк автомобилей скорой помощи, оснащенных реанимационным оборудованием по классу «С». Их станет больше в полтора раза.

Таким образом, за два с небольшим года будет закуплено 844 машины, или даже чуть больше. Это прописано в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которую ссылаются «Известия». На данный момент в России, по данным Минздрава, насчитывается 1337 реанимобилей. Все они и новые машины будут использоваться, в первую очередь, для оказания помощи пострадавшим в дорожных авариях людям. Нередко люди погибают в первые часы после ДТП из-за отсутствия своевременной медицинской помощи. В результате этих и других мер количество летальных исходов на дорогах страны к 2024 году должно сократиться в три раза.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подготовлен Министерством транспорта РФ. За расширение парка реанимобилей, согласно документу, отвечает Министерство здравоохранения, а также власти регионов.

Автомобиль скорой помощи класса «С», то есть уровня реанимобиль, оборудован так, что в нем прямо на ходу можно стабилизировать состояние раненого: предотвратить потерю крови и провести интенсивную терапию при помощи дефибрилляторов со встроенными кардиостимуляторами.

Напомним, что нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает сокращение количества летальных исходов в результате ДТП до четырех на 100 000 населения к 2024 году. На сегодняшний день эта цифра достигает тринадцати погибших на 100 000 населения. К 2030 году в России должен быть достигнут нулевой уровень смертности. Для этого помимо закупки реанимобилей предусматривается капитальный ремонт дорог и оснащение их камерами видеонаблюдения, отбойниками, освещением и другими объектами инфраструктуры, обеспечивающими безопасность участников дорожного движения. Пока же показатели следующие. По данным ГИБДД, с января по август этого года в России зафиксировано около 102 тысяч ДТП, в которых погибло более 10 тысяч и пострадало около 131 тысячи человек.

Как показывает практика, время — главный фактор в деле борьбы за жизни пострадавших в ДТП. Поэтому реанимобили нельзя использовать для обычных вызовов на дом, словно такси. Они не должны делать по 15–20 выездов в день. Лишь два или три, но таких, которые спасают жизни. Только в этом случае от машин, оборудованных по классу «С», будет толк. Их козырь — не только оснащение, но и скорость, с которой они прибывают на место трагедий. Быстрее реанимобиля может быть только санитарная авиация, но ее, как считают специалисты, целесообразнее использовать на удаленных и труднодоступных участках дорог.

Через месяц на дорогах не останется ни одного автомобиля без полиса ОСАГО. За этим проследят видеокамеры.

Какие нарушения ПДД чаще всего совершаются в тех или иных регионах? Люди не думают о последствиях своих действий, из-за чего гибнут десятки тысяч человек ежегодно.

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