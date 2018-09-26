Самые распространенные нарушения ПДД в регионах. Исследование

Все чаще мы платим за коммунальные услуги и оплачиваем штрафы через приложения в мобильных телефонах. Постепенно там собирается своя статистика, например, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают в том или ином регионе.

Мы воспользовались статистикой, которую нам предоставили специалисты приложения РосШтрафы. С его помощью можно погасить задолженность через мобильные устройства. Данные были сформированы на основе базы в 20 млн штрафов, что составило порядка 30%-40% от всех выписанных с января по июнь включительно.

Согласно данным сервиса, самым распространенным нарушением в российских регионах стало превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Лишь в Дагестане на первое место попал «непристегнутый ремень». На втором месте в большинстве регионов — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Третье по популярности нарушение — движение по обочине, на четвертой строчке — превышение скорости на 40–60 км/ч, на пятом месте — повторное превышение скорости на 40–60 км/ч.

В десятку самых распространенных нарушений ПДД также вошли: движение по полосе для общественного транспорта; неоплата парковки; заезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика; нарушение правил парковки и непристегнутый ремень безопасности.



Однако, в каждом регионе своя специфика. Так, в Топ-5 самых популярных нарушений ПДД в Москве вошли:

превышение скорости от 40 до 60 км/ч

несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой

движение по обочине

движение по полосе для общественного транспорта

неоплата парковки

Любопытно сравнить столичный топ-5 с пятеркой самых популярных нарушений в Дагестане (этот регион наиболее заметно выбивается из общего списка):

непристегнутый ремень

отсутствие и просрочка страховки

нарушение правил тонировки

превышение скорости от 20 до 40 км/ч

неисправный автомобиль

Аналитики сервиса отмечают, что в Москве чаще других регионов штрафуют за нарушение правил разметки и выезд на обочину, так как в этом регионе больше всего камер фиксации. А например, в Дагестане самое распространенное нарушение — непристегнутый ремень безопасности, что может говорить о специфике региона, где, видимо, пристегиваться считают зазорным или просто не придают этому значения. Есть регионы, например, Республика Адыгея и Республика Марий Эл, где чаще других штрафуют за неисправный автомобиль, это нарушение стоит в их топ-5 на втором месте. Понятно, что связано это с изношенностью автопарка.

ГИБДД предлагает ограничить доступ к госуслугам для тех граждан, которые систематически не платят штрафы за нарушение ПДД.

Среди других наказаний, которые хотят применять к должникам, — автоматическое списание штрафов за нарушения ПДД с их счетов.

Фото: Depositphotos