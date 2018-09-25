Не платите штрафы? Не получите госуслуг! Новое предложение ГИБДД

Водителям, не оплачивающим штрафы за нарушения правил дорожного движения, предлагаю ограничить пользование государственными услугами. С этой инициативой выступило Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Нередко люди просто не знают, что были оштрафованы, либо просто забывают о выписанных штрафах, как дети

Предложение об ограничении пользования госуслугами за неуплату штрафов было высказано сегодня на круглом столе «Административная ответственность как часть системы обеспечения безопасности на дорогах. Актуальные задачи и пути их решения». Речь не идет о каких-то первоочередных услугах, как, например, замена паспорта, но некоторые документы неплательщик оформить не сможет.

«Правонарушитель, совершая административное нарушение, может быть подвергнут административному аресту до 15 суток по ст. 20.25 КоАП или штрафу в двойном размере, но не менее 1000 рублей. Если отсидев 15 суток, он не исполняет свои обязанности по уплате первого штрафа, свои обязанности перед государством, то государство в свою очередь может ограничить его в каких-то госуслугах со своей стороны непервоочередных», — цитирует « агентство Москва » врио заместителя начальника Госавтоинспекции МВД России Александр Быков.

Эффективным методом борьбы с людьми, не оплачивающими выписанные им и не оспоренные в суде штрафы, может стать отказ в регистрации транспортного средства или выдаче новых водительских прав.

«Паспорт и свидетельство о рождении ребенка, конечно, надо выдать. Надо создать такие условия, когда правонарушитель будет вынужден исполнить свои обязанности», — поясняет Быков.

В качестве примера врио заместителя начальника Госавтоинспекции МВД России такую ситуацию: неплательщик приходит в подразделение ГАИ за новыми правами или для снятия с учета транспортного средства, но в ответ на просьбу ему объясняют, что он не сможет сделать этого, пока не оплатит административный штраф.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков