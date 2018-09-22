Могут ли оштрафовать за то, что машина грязная? Комментарий ГИБДД

ШТРАФ ЗА ГРЯЗЬ
В СМИ прочитал, что в Москве ГИБДД будет штрафовать за грязную машину. Так ли это?
С. Иванов, Москва
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях наказание за эксплуатацию грязных транспортных средств не предусмотрено.
В то же время автовладельцам может грозить ответственность за управление транспортным средством, во‑первых, снечитаемыми (из-за грязи) государственными регистрационными знаками, а во‑вторых, с загрязненными внешними световыми приборами.
В первом случае ответственность наступает по части 1 статьи 12.2, во втором — по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Санкция в обоих случаях одинакова: предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Фото: Владимир Астапкович/ИТАР-ТАСС
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