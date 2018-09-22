Могут ли оштрафовать за то, что машина грязная? Комментарий ГИБДД

Читатель журнала «За рулем» обеспокоен: прочел, что в Москве будут штрафовать водителей грязных автомобилей. Ситуацию разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.

ШТРАФ ЗА ГРЯЗЬ

В СМИ прочитал, что в Москве ГИБДД будет штрафовать за грязную машину. Так ли это?

С. Иванов, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

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Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях наказание за эксплуатацию грязных транспортных средств не предусмотрено.

В то же время автовладельцам может грозить ответственность за управление транспортным средством, во‑первых, снечитаемыми (из-за грязи) государственными регистрационными знаками, а во‑вторых, с загрязненными внешними световыми приборами.

В первом случае ответственность наступает по части 1 статьи 12.2, во втором — по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Санкция в обоих случаях одинакова: преду­преждение или штраф в размере 500 рублей.

Фото: Владимир Астапкович/ИТАР-ТАСС