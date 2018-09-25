Верховный суд: ГИБДД должна платить за ошибки гаишников

Новый Hyundai Santa Fe: мой красавчик приехал! В стране прекрасных женщин и автомобили должны быть красавцами. Пример тому — новый Hyundai Santa Fe. Выстрел из «кушки»: тест нового Audi Q3, которого в России не будет «За рулем» испытал европейскую версию кроссовера Audi Q3 нового поколения, а заодно выяснил, что в Россию приедет совсем другая машина. На Вестах в Каракумы: засесть в песках На седьмой день экспедиции Москва — Каракумы — Москва эксперты журнала «За рулем» добрались до цели многодневки — каракумских песков. Проехать удалось почти семьсот километров, хотя скорость местами падала до 15 км/ч.