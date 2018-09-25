Верховный суд: ГИБДД должна платить за ошибки гаишников

Верховный суд установил, что когда вина водителя в нарушении правил не была доказана, тот, кто его привлек к ответственности, должен компенсировать все понесенные в ходе разбирательства расходы, в том числе на адвоката, который представлял интересы потерпевшего в суде.
Был случай, сообщает «Российская газета», когда за мелкое нарушение инспектор потребовал взятку. Водитель отказался, тогда сотрудник ГИБДД пробил его по базе и выяснил, что тот ранее привлекался за выезд на встречную полосу. За несговорчивость инспектор оформил ему повторное нарушение, то есть еще один выезд на «встречку». А за подобный рецидив, как известно, наказывают уже лишением прав. Доказать правоту водителю помогли камеры видеонаблюдения, на которых, к счастью, было видно, что приписанного ему нарушения водитель не совершал. Теперь автовладелец будет взыскивать все расходы, в том числе на адвоката, с органа, возбудившего в отношении него административное дело на основании ранее принятого решения Верховного суда.
А решение принималось в отношении следующего дела. Некто припарковал автомобиль ближе пяти метров от перекрестка, что создало помеху для движения других транспортных средств. Поскольку водителя в машине не было, автомобиль эвакуировали без его присутствия и оформили по части 4 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф обязали заплатить автовладельца.
Тот с этим решением не согласился, потому что предъявлять претензии автовладельцу можно, если нарушение зафиксировано автоматической камерой фотовидеофиксации. А в данной ситуации фиксация нарушения проводилась в ручном режиме инспектором. В этом случае привлекать к ответственности нужно того, кто был за рулем, а не владельца. Но инспектор не смог установить, кто управлял машиной, поэтому суд отменил постановление инспектора и прекратил производство по делу из-за недоказанности обстоятельств.
После этого автовладелец стал требовать возмещения средств, потраченных им на адвоката, а именно 10 тысяч рублей. Суды нескольких инстанций ему в этом отказали, и в результате он дошел до Верховного суда.
ВС в соответствии с Гражданским Кодексом посчитал, что если государственные органы причинили гражданину вред своими незаконными действиями, то его требуется возместить. Поскольку вина владельца доказана не была, он считается невиновным в совершении нарушения. Механизм компенсации вреда гарантирует защиту от злоупотребления властью в соответствии с Конституцией.
ВС отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение.
Фото: Depositphotos
А решение принималось в отношении следующего дела. Некто припарковал автомобиль ближе пяти метров от перекрестка, что создало помеху для движения других транспортных средств. Поскольку водителя в машине не было, автомобиль эвакуировали без его присутствия и оформили по части 4 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф обязали заплатить автовладельца.
Тот с этим решением не согласился, потому что предъявлять претензии автовладельцу можно, если нарушение зафиксировано автоматической камерой фотовидеофиксации. А в данной ситуации фиксация нарушения проводилась в ручном режиме инспектором. В этом случае привлекать к ответственности нужно того, кто был за рулем, а не владельца. Но инспектор не смог установить, кто управлял машиной, поэтому суд отменил постановление инспектора и прекратил производство по делу из-за недоказанности обстоятельств.
После этого автовладелец стал требовать возмещения средств, потраченных им на адвоката, а именно 10 тысяч рублей. Суды нескольких инстанций ему в этом отказали, и в результате он дошел до Верховного суда.
ВС в соответствии с Гражданским Кодексом посчитал, что если государственные органы причинили гражданину вред своими незаконными действиями, то его требуется возместить. Поскольку вина владельца доказана не была, он считается невиновным в совершении нарушения. Механизм компенсации вреда гарантирует защиту от злоупотребления властью в соответствии с Конституцией.
ВС отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение.
- Недавно Верховный суд встал на сторону автоюриста в деле против страховщика. Он посчитал, что затраты, которые понес истец на восстановление справедливости, не входят в страховое возмещение и должны быть компенсированы недобросовестным страховщиком.
- Также Верховный суд защитил права пассажиров, пользующихся услугами агрегаторов такси. Последние ответственны за то, кого нанимают на работу, а значит, отвечают и за вред, причиненный пассажиру в процессе перевозки.
Фото: Depositphotos
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