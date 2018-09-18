Верховный суд встал на сторону автоюристов в деле против страховщика

Расходы страхователя по ОСАГО, вызванные необходимостью восстановить справедливость, подлежат компенсации как убытки и не считаются страховым возмещением, постановил ВС.

В марте 2016 года в Красноярске произошло ДТП: Nissan Atlas, которым управлял А. Перебоев врезался в Mitsubishi Lancer, за рулем которого был Р. Карымов.

Виновным признали Перебоева, застрахованного в Росгосстрахе, но поскольку сам Карымов оформлял полис в страховой компании «Сибирский Спас», туда он и направился за прямым возмещением убытков. Страховая выплатила пострадавшему 114 554 рублей, но тот с суммой не согласился, так как восстановительный ремонт его Лансера требовал гораздо больших вложений. Он обратился в ООО «ИнкомОценка», где определили стоимость восстановительного ремонта в 425 133 рубля. Не желая тратить время и нервы, Карымов уступил права требования к страховой компании И. Ефимову. Судя по всему, человек этот не кто иной, как автоюрист, которых так не любят в страховых компаниях.

Ефимов обратился в страховую за доплатой, которая, по его мнению, должна была составить в части страхового возмещения 285 446 руб., а также попросил оплатить неустойку — 250 тыс. рублей, оплату услуг представителя — 20 тыс. руб., убытки в размере 15 тыс. руб., госпошлину в размере 9204 руб., а также штраф.

Однако страховая компания его требование проигнорировала. Тогда он пошел в районный суд Красноярска. Там по просьбе ответчика назначили еще одну экспертизу в компании «Профи», которая оценила размер ущерба, нанесенного Лансеру, с учетом износа в 403 730 рублей. Суд постановил взыскать в пользу Ефимова страховое возмещение в сумме 285 446 рублей, неустойку — 25 тыс. рублей, расходы на оплату услуг представителя — 20 тыс. рублей, госпошлину — 6304 руб. В возмещении остальных требований, в том числе оплаты расходов на альтернативную экспертизу (15 тыс. рублей), истцу было отказано.

Ефимов пошел дальше, и уже Красноярский краевой суд увеличил сумму неустойки в его пользу до 30 тыс. рублей, но в части оплаты экспертизы также отказал. Суд исходил из того, что лимит ответственности страховой компании в размере 400 тыс. рублей и так исчерпан, а значит и расходы на экспертное заключение компании «ИнкомОценка» в сумме 15 000 рублей взысканы быть не могут. Хотя Ефимов в своей апелляционной жалобе указал, что эти 15 000 рублей должны быть взысканы сверх лимита. Однако Краевой суд счел, что стоимость независимой экспертизы может быть взыскана лишь тогда, когда страховая отказала в выплате возмещения. Она не отказала, поэтому в оплате будет учтена стоимость решающей экспертизы, то есть проведенной фирмой «Профи».

Верховный суд с этим не согласился. Ведь страховщик нарушил свои обязанности по части выплаты и потерпевший был вынужден обратиться за альтернативной оценкой, чтобы восстановить свои права, а значит, его расходы по проведению альтернативной экспертизы относятся к убыткам и подлежат взысканию со страховщика по правилам статей 15 и 393 Гражданского кодекса РФ. В этом случае расходы на проведение экспертизы не являются страховым возмещением, поскольку они были понесены при осуществлении страховщиком хозяйственной деятельности.

Верховный суд постановил отменить решение Красноярского краевого суда и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Заодно суду показался странным и размер назначенной неустойки. Истец просил 250 тыс. рублей, а краевой суд определил ее лишь в 30 тыс. рублей. При новом рассмотрении дела ВС посоветовал оценить доводы истца в части размера требуемой им неустойки.

С материалами других исков, рассмотренных в Верховном суде, вы можете ознакомиться по ссылке.

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