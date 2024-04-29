Этот китайский кроссовер хочет заменить RAV4: какие шансы?

«За рулем» нашел плюсы и минусы нового кроссовера Livan X6 Pro

Названия моделей ушедших с нашего рынка компаний быстро заместили. У нас уже есть новые RX и LX, Х3 и Х5. А теперь вот появился Х6 с приставкой Pro. Намек на баварский купеобразный кроссовер?

Если и намек, то очень тонкий – ничего общего у X6 Pro с кроссоверами BMW нет. Марка Livan принадлежит компании Geely и специализируется на выпуске недорогих машин (относительно материнского бренда).

Вот и «шестерка» представляет собой чуть переоформленный кроссовер Geely Emgrand X6 Pro.

Livan X6 Pro. Цена в России от 2 629 900 ₽

Как едет?

У меня крепко отложилась в памяти поездка на обновленном Кулрее. Особенно понравились бойкая динамика и удобное управление тягой, которые обеспечивал тандем нового турбомотора 1.5 (147 л. с.) и семиступенчатого робота.

Под капотом X6 Pro тот же силовой агрегат, но эмоции иные. От подкупавшего взаимопонимания с машиной и следа не осталось. Сначала озадачивает пауза, возникающая после резкого открытия дросселя. А потом, когда автомобиль, встрепенувшись, набирает желанный темп, я убираю ногу с акселератора – но машина и не думает сбавлять, выжидая двухсекундную паузу. Понятно, что дело в тонких настройках – их нужно корректировать.

Капот держат пневмоупоры. Щуп и все горловины – в зоне прямого доступа. Моторный щит укрыт войлоком, а в самой термонапряженной зоне – теплоотражающее покрытие. Емкость аккумулятора – 60 А·ч, вместимость бачка стеклоомывателя – 3,5 л.

Расход топлива 9–9,5 л/100 км – средний по сегменту. Интересно, что в Geely этот мотор рекомендуют поить бензином АИ‑95, тогда как Livan не чурается и 92‑го. Но я бы всё равно остерегался лить в бак низкооктановое топливо – моторы с непосредственным впрыском любят «благородные напитки».

Нашу зиму выдерживает?

Морозы стояли крепкие, температура опускалась до –29 °C. По утрам было боязно: вдруг не заведется? Но ничего, мотор пускался с пол-оборота.

Жесткий ход машины я тоже поначалу списал на жуткий холод – на задубевшую подвеску. Но по мере прогрева машины поперечные стыки отзывались так же жестко. Хотя удар подвеска держит – до пробоев дело не доходит.

Багажник порадовал не только вместимостью, но и удобством: дверь поднимается почти на 185 см, есть розетка на 12 В, а по бокам – кармашки.

Под полом – докатка размерностью Т185/80 R18.

Спереди стоит привычный McPherson, а вот сзади расщедрились на многорычажку. Однако выгоды она не дала. Прямую X6 Pro держит крепко, но на извилистой дороге демонстрирует ярко выраженную недостаточную поворачиваемость, норовя «вывалиться» передом наружу поворота. Обычное дело для переднеприводной машины.

Акустический комфорт не впечатлил: уже при 60 км/ч докучают дорожные шумы, громко цокают шипами шины. На 100 км/ч уже солирует свист встречного потока, запутавшегося в стыках панорамной крыши.

Панорамная крыша не крадет запас пространства по высоте.

Полного привода нет – даже за доплату. Я было сунулся на бездорожье, но быстро понял бесперспективность этой затеи – из-за неважного контроля тяги то и дело закапываешься.

На чем сэкономили?

В чем X6 Pro не упрекнешь, так это в тесноте. На втором ряду места навалом по всем направлениям. Да и удобно! Сиденье спрофилировано хорошо. Нет регулировок? И не надо! А вот если бы еще был обогрев заднего сиденья – было бы совсем хорошо.

Центральный экран яркий, быстро откликается на прикосновения. У приборов – только технократические темы.

Салон красив и современен, но мягкого пластика в отделке мало. Даже подоконники твердые. Медиасистема долго грузится (секунд 10) и лишена интерфейсов Apple CarPlay или Android Auto.

Салон выглядит благостно. Современная архитектура, приятные глазу цветовые сочетания из черного и светло-коричневого оттенков. В тему и серые декоративные вставки с геометрическим рисунком.

Но обжившись, находишь следы экономии. Камера – только задняя. Климат-контроль однозонный. Обогрева руля нет – и регулируется он только по углу наклона. Нет подсветки в козырьках и в перчаточном ящике. А у крышки ящика нет микролифта – и он падает на колени.

Обогревается только подушка. Причем на второй «скорости» обжигает, а на первой просто очень жарко. Напрашивается третий режим – щадящий. Сзади места много, но удобств минимум: откидной подлокотник, USB-порт да единый верхний дефлектор-воздуховод. Обогрева сидений нет.

Передние сиденья с интегрированными подголовниками озадачили слабой боковой поддержкой спинки, хотя у подушки по этой части всё в порядке. Регулировки поясничного упора нет, как и вентиляции.

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На многие огрехи можно было бы закрыть глаза, если бы за вместительный X6 Pro просили 2,3–2,4 млн рублей. Но тестовая версия Premium оценена в 2 млн 740 тысяч рублей. За схожие деньги можно взять Geely Atlas Pro (лучше управляется и отделан богаче) или Haval F7 (полный привод и щедрое оснащение).

Livan X6 Pro

Livan X6 Pro

Длина / ширина / высота / база 4535 / 1845 / 1725 / 2683 мм

4535 / 1845 / 1725 / 2683 мм Снаряженная масса 1499 кг

1499 кг Объем багажника 359 л

359 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 129 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 270 Н·м при 2000–3500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 129 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 270 Н·м при 2000–3500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с

9,9 с Максимальная скорость 185 км/ч

185 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑95 / 55 л

АИ‑95 / 55 л Средний расход топлива 6,5 л / 100 км

6,5 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7

КОРНИ Предтечей X6 Pro служит дебютировавший еще в 2012 году Geely Emgrand X7. Экстерьером он изрядно напоминал кроссовер Toyota RAV4 второго поколения. Привод был передним, а моторы – атмосферными. С тех пор было проведено пять рестайлингов. После последнего он получил название Geely Emgrand X6 Pro, и от кроссовера Livan его отличает, главным образом, радиаторная решетка с вертикальными прутками. Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X6 Pro