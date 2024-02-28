Модный и вместительный кроссовер по привлекательной цене – в чем подвох?

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Эксперт «За рулем» рассказал, что представляет собой в действительности Livan X6 Pro

Марка новая

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В прошлом десятилетии самым успешным китайским брендом на российском рынке был Lifan.

Компания обанкротилась и перешла в собственность концерна Geely, а тот запустил новую марку – Livan.

Название созвучно исчезнувшему, но по технике это модели и агрегаты Geely.

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Модель старая

Вместительный багажник и 7,5 с до «сотни» – доступная легковушка

Среднеразмерный кроссовер X6 Pro стал третьей моделью молодого бренда Livan на российском рынке. По сути, это Geely Emgrand X7, вышедший еще в 2012 году и продававшийся у нас. Бестселлером не стал, но на дорогах встречается и сервисменами изучен.

В Китае Emgrand X7 выпускается до сих пор. Прошел пять или шесть рестайлингов (не считая менее заметных модернизаций) и ныне носит имя Geely X6 Pro. Превращая эту машину в экспортный Livan, ей заменили только шильдики и бампер с решеткой радиатора.

Как и у многих одноклассников, привод у X6 Pro только передний. Подвеска энергоемкая, но жесткая: чувствуешь все дефекты асфальта.
Как и у многих одноклассников, привод у X6 Pro только передний. Подвеска энергоемкая, но жесткая: чувствуешь все дефекты асфальта.

Внешне – в тренде

Выглядит современно. Спереди – светодиодные фары и решетка радиатора сложной формы с интересным узором. Хромированных деталей – минимум, в Китае они уже вышли из моды.

Сзади установлены объединенные тонкой красной перемычкой фонари, тоже с LED-начинкой. Колеса размерностью 225/60 R18 гармонично вписываются в облик автомобиля и надежно преодолевают неровности наших дорог.

В багажнике традиционно для «китайцев» лежит докатка. Есть кармашки по бокам и 12-вольтовая розетка. Боковины прикрыты легко царапающимся пластиком.
В багажнике традиционно для «китайцев» лежит докатка. Есть кармашки по бокам и 12-вольтовая розетка. Боковины прикрыты легко царапающимся пластиком.

Внутри – Geely

Марка Geely угадывается как во внешности, так и во всём остальном. Турбо-«четверка» 1.5 мощностью 147 сил в связке с преселективным 7-ступенчатым роботом такая же, как на рестайлинговом кроссовере Coolray.

Под капотом везде видны логотипы и наклейки с надписями Geely и Lynk&Co (это еще один бренд концерна, премиальный). Два ЖК-дисплея в салоне по графике и интерфейсу – такие же, как и у других моделей Geely.

Оригинальная фишка Ливэна – дополнительный третий экран, который расположен ближе к правому пассажиру. На нем можно менять настройки климат-контроля и аудиосистемы.

Два стандартных дисплея дополнили третьим, для правого пассажира.
Два стандартных дисплея дополнили третьим, для правого пассажира.

Машина без претензий

В Livan X6 Pro есть всё необходимое и даже больше. В зависимости от комплектации ставится люк или панорамная крыша. Обогреваются только передние сиденья, в «базе» – две подушки безопасности (боковые и шторки – опция).

К подушке водительского сиденья претензий нет. А вот спинка лишена обогрева, боковой поддержки и должной опоры в пояснице.
Второй ряд просторный – для семейного использования Livan годится.

По ездовым настройкам Livan уступает Geely Coolray с тем же силовым агрегатом. Вполне вероятно, это сделано для того, чтобы не создавать конкуренцию модели из материнской компании.

Полного привода нет, как и у Кулрея. Хотя задняя независимая подвеска реализовать его позволяет.

Выгодное приобретение?

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Среднеразмерный (4535х1845х1725 мм) Livan X6 Pro чуть дешевле конкурентов. За машины со 147-сильным мотором просят 2,63-2,74 млн рублей, с агрегатом 174 л.с. – 2,83 млн рублей.

Geely Atlas Pro с передним приводом и 150-сильным мотором предлагают за 2,76-2,88 млн рублей. Chery Tiggo 7 Pro Max 2WD мощностью 147 «лошадей» стоит 2,82-3,21 млн рублей.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За РулемКонин Дмитрий
Количество просмотров 8
28.02.2024
Фото:За РулемКонин Дмитрий
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