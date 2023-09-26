Разоримся на расходниках?! Во что встанет содержание популярного «китайца»
Можно ли обслуживать современные машины самому? Смотря какие! Эксперт «За рулем» Александр Виноградов выяснил, насколько пригоден для этого Chery Tiggo 7 Pro Max. В эксплуатации кроссовера пока слабых мест не выявлено, но с сервисом и ремонтом дело может обстоять совсем по-другому...
В частности, эксперт выяснил, сколько стоят расходники на эту китайскую модель. В таблицу сведено несколько групп цифр: это расценки как на оригинальные компоненты, так и на аналоги – дешевые и не очень.
Цены на расходные запасные части и материалы*
Оригинальные комплектующие, ₽
Цена неоригинальных комплектующих, ₽
минимальная
|максимальная
Моторное масло 5W-30
7400
2350
12 600
Масляный фильтр
840
290
1150
Воздушный фильтр
450
230
1350
Салонный фильтр
630
310
1510
Свеча зажигания (комплект)
2760
1440
7860
Передние тормозные колодки
12 800
2600
9800
* Цены приведены по состоянию на август 2023 года.
Как видим, по большинству позиций ситуация приемлемая. Но вот непомерная цена оригинальных тормозных колодок изрядно портит картину! А как обстоят дела с трудоемкостью операций по замене?
Мы оценили ее по фирменной методике и сделали исчерпывающие выводы. Читаем!
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