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Разоримся на расходниках?! Во что встанет содержание популярного «китайца»

Эксперты «За рулем» подсчитали, сколько стоят расходники на Chery Tiggo 7 Pro Max

Можно ли обслуживать современные машины самому? Смотря какие! Эксперт «За рулем» Александр Виноградов выяснил, насколько пригоден для этого Chery Tiggo 7 Pro Max. В эксплуатации кроссовера пока слабых мест не выявлено, но с сервисом и ремонтом дело может обстоять совсем по-другому...

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В частности, эксперт выяснил, сколько стоят расходники на эту китайскую модель. В таблицу сведено несколько групп цифр: это расценки как на оригинальные компоненты, так и на аналоги – дешевые и не очень.

Цены на расходные запасные части и материалы*

Оригинальные комплектующие,

Цена неоригинальных комплектующих,

минимальная

максимальная

Моторное масло 5W-30

7400

2350

12 600

Масляный фильтр

840

290

1150

Воздушный фильтр

450

230

1350

Салонный фильтр

630

310

1510

Свеча зажигания (комплект)

2760

1440

7860

Передние тормозные колодки

12 800

2600

9800

* Цены приведены по состоянию на август 2023 года.

Как видим, по большинству позиций ситуация приемлемая. Но вот непомерная цена оригинальных тормозных колодок изрядно портит картину! А как обстоят дела с трудоемкостью операций по замене?

Мы оценили ее по фирменной методике и сделали исчерпывающие выводы. Читаем!

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За РулемИннокентий Кишкурно
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