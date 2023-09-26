Разоримся на расходниках?! Во что встанет содержание популярного «китайца»

Эксперты «За рулем» подсчитали, сколько стоят расходники на Chery Tiggo 7 Pro Max

Можно ли обслуживать современные машины самому? Смотря какие! Эксперт «За рулем» Александр Виноградов выяснил, насколько пригоден для этого Chery Tiggo 7 Pro Max. В эксплуатации кроссовера пока слабых мест не выявлено, но с сервисом и ремонтом дело может обстоять совсем по-другому...

В частности, эксперт выяснил, сколько стоят расходники на эту китайскую модель. В таблицу сведено несколько групп цифр: это расценки как на оригинальные компоненты, так и на аналоги – дешевые и не очень.

Цены на расходные запасные части и материалы*

Оригинальные комплектующие, ₽ Цена неоригинальных комплектующих, ₽ минимальная максимальная Моторное масло 5W-30 7400 2350 12 600 Масляный фильтр 840 290 1150 Воздушный фильтр 450 230 1350 Салонный фильтр 630 310 1510 Свеча зажигания (комплект) 2760 1440 7860 Передние тормозные колодки 12 800 2600 9800

* Цены приведены по состоянию на август 2023 года.

Как видим, по большинству позиций ситуация приемлемая. Но вот непомерная цена оригинальных тормозных колодок изрядно портит картину! А как обстоят дела с трудоемкостью операций по замене?

Мы оценили ее по фирменной методике и сделали исчерпывающие выводы. Читаем!