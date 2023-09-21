Большой кроссовер Chery: что показал тест-ремонт

Эксперты «За рулем» выяснили, насколько пригоден для самостоятельного обслуживания кроссовер Сhery Tiggo 7 Pro Max и как обстоят дела с расходниками для него.

Chery Tiggo 7 Pro Max отлично зашел в России – удачный кроссовер без видимых слабых мест. Но это если говорить об эксплуатации.

А как обстоят дела со сложностью ремонта и обслуживания? И нет ли проблем с покупкой запасных частей?

Мы загнали переднеприводную «семерку» с турбомотором 1.5 в наш техцентр в Тушино – и протестировали его на выполнение простейших операций по ремонту и обслуживанию. Как обычно, сложность мы оценим по пятибалльной шкале.

Замена масла: 4,0 балла

К масляному фильтру и сливной пробке можно подобраться только снизу. Для этого нужно снять защиту. На нашем автомобиле стоит дилерская металлическая защита, которая держится на шести болтах = с головкой «на 10». Сливная пробка откручивается ключом «на 13». У нее есть медное уплотнительное кольцо – его надо менять при смене масла.

Масляный фильтр расположен на задней стенке блока цилиндров. Доступ к нему немного ограничивается подрамником и правой полуосью. Также стоит быть аккуратным при замене. Моторное масло при откручивании фильтра почти гарантированно польется на все эти элементы, а то и на вас.

Моторный отсек полностью закрыт декоративным пластиковым щитком. И даже чтобы проверить уровень масла, нужно снять одну из крышек. Масляный фильтр оригинального производства стоит около 850 рублей. На рынке есть и множество аналогов, самые дешевые из которых обойдутся примерно в 300 рублей.

Для замены потребуется пять литров моторного масла. Оригинальная «моторка» Chery Oil вязкостью 5W-30 или 5W-40 стоит порядка семи тысяч рублей. На рынке есть большой выбор аналогов. Для турбомотора 1.5 подходит любая синтетика с допуском API SN/CF. Цена варьируется от 2400 до 12 500 рублей.

Замена воздушного фильтра: 4,5 балла

Самая простая операция в Tiggo 7 – это замена воздушного фильтра. Крышка «воздушника» держится на трех винтах под крестовую отвертку и дополнительно удерживается двумя пластиковыми язычками. Для простоты еще стоит ослабить хомут впускного патрубка, который также откручивается крестовой отверткой.

Приятно, что в нижней части корпуса есть закладные. А вот то, что сами винты никак не закреплены, плохая новость. Нужно быть аккуратным, чтобы не уронить их в моторный отсек.

Интересно, что на фильтре есть маркировка с каталожным номером. У родственного Tiggo 4 с тем же мотором ничего подобного мы не нашли. Оригинальный фильтр стоит около 450 рублей. Есть китайские «безымянные» аналоги стоимостью чуть больше 200 рублей. Более качественные неоригинальные фильтры, вроде AMD, стоят 1350 рублей.

Замена салонного фильтра: 4,0 балла

Фильтр салона находится под передней панелью за крышкой вещевого ящика. Сначала необходимо открутить два фиксатора крышки. Для этого подойдет шлицевая отвертка или обычная монетка. Также нужно отсоединить тягу «микролифта».

После снятия крышки открывается доступ к корпусу салонного фильтра. Крышка фильтра держится на одной защелке, а с другой стороны удерживается обычным пластиковым язычком. «Родной» салонный фильтр стоит 600–650 рублей. Схожее изделие без фирменной упаковки обойдется вдвое дешевле. На рынке есть и фильтры с угольным напылением стоимостью около 1500 рублей.

Замена свечей: 4,0 балла

Прежде чем добраться до катушек и свечей, нужно снять укрывающую двигатель декоративную крышку. Она крепится на девяти пистонах и девяти болтах под ключ «на 10». Также нужно снять две крышки, которые упираются в газовые упоры.

Чтобы снять разъем с катушки, отожмите пластиковый язычок. Каждая катушка держится на двух болтах с головкой «на 8». Катушки абсолютно ровные, так что вытащить их просто. Перед обратной установкой стоит смазать резиновые бортики катушек силиконовой смазкой, дабы резина потом не приросла к металлу свечного колодца.

Свечные колодцы остаются чистыми. А чтобы выкрутить свечки, потребуется свечной ключ «на 16». Оригинальная иридиевая свеча производства китайской компании Torch стоит 700 рублей за штуку. А если захочется купить аналоги от Denso и NGK, придется выложить по 1900–2000 рублей за штуку. Есть и китайские заменители странного качества за 350 рублей.

Замена тормозных колодок: 4,5 балла

Колеса Tiggo 7 держатся на болтах с головкой «на 17». В конструкции передних суппортов нет ничего необычного – суппорт перемещается на двух направляющих. Чтобы добраться до колодок и откинуть суппорт, необходимо выкрутить одну из направляющих ключом «на 13». При этом удерживая вторым ключом «на 19» контргайку.

После того как откидывается суппорт, открывается доступ к тормозным колодкам. Они дополнительно удерживаются пружинными скобами. Тормозные механизмы у Tiggo 7 Pro Max аналогичны Tiggo 8. Оригинальные тормозные колодки стоят больше 12 тысяч рублей.

Если к этому добавить стоимость задних колодок, то получается, что комплект обойдется почти в 20 тысяч рублей! При этом аналогов от именитых производителей пока нет. Лишь «Китай» разного качества.

Блок реле и предохранителей: 3,0 балла

С блоками реле и предохранителей ситуация весьма неоднозначная. Доступ к блоку под капотом свободный. Конечно, при условии снятой декоративной крышки. Крышка корпуса держится на нескольких язычках. На обратной стороне есть зажим для извлечения предохранителей и схема на двух языках (китайском и английском).

А вот добраться до салонного блока очень сложно. Он расположен слева от рулевой колонки, под декоративной панелью. Чтобы снять панель, предварительно нужно снять боковую панель с торца передней панели. Чтобы ее не поломать и не поцарапать, нужна ­специальная пластиковая лопатка для снятия деталей интерьера.

За боковиной скрыты три самореза, на которых держится панель. Для этого потребуется короткая крестовая отвертка, ибо с длинной подлезть не выйдет. После этого можно снимать панель, но действовать стоит аккуратно, чтобы не сломать хрупкий пластик. Только тогда открывается доступ к салонному блоку реле и предохранителей.

Итог: скрытая простота

Назвать Chery Tiggo 7 Pro Max сложным в обслуживании и ремонте нельзя. Поменять масло или фильтры не составит труда. Разве что немного осложняет жизнь декоративная крышка, которая закрывает вообще всё.

Но непомерная цена оригинальных тормозных колодок и большие сложности в доступе к салонному блоку реле и предохранителей портят картину. С небольшим авансом Tiggo 7 получает «четверку».

Цены на расходные запасные части и материалы*

Оригинальные комплектующие, ₽ Цена неоригинальных комплектующих, ₽ минимальная максмальная Моторное масло 5W-30 7400 2350 12 600 Масляный фильтр 840 290 1150 Воздушный фильтр 450 230 1350 Салонный фильтр 630 310 1510 Свеча зажигания (комплект) 2760 1440 7860 Передние тормозные колодки 12 800 2600 9800

* Цены приведены по состоянию на август 2023 года.

Трудоемкость обслуживания и ремонта

Оценка Необходимый

инструмент Примечание Замена моторного масла 4,0 ключ для откручивания масляного фильтра,

ключ «на 10» и «на 13» необходима смотровая яма или подъемник Замена воздушного фильтра 4,5 крестовая отвертка для удобства можно открутить впускной патрубок Замена свечей зажигания 4,0 ключ «на 8», ключ «на 8», свечной ключ «на 16», крестовая отвертка – Замена тормозных колодок 4,5 головки «на 13», «на 19» и «на 17» необходим домкрат или подъемник Замена реле и предохранителей 3,0 пластиковая лопатка, крестовая отвертка – Замена салонного фильтра 4,0 плоская отвертка –