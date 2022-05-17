Новый Chery Tiggo 8: всего 6 изменений и 2 повода для беспокойства

Большой китайский кроссовер обновился так, что и не заметишь. Но вопросы могут вызвать двигатель и коробка передач.

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Не путайте Chery Tiggo 8 с такой же моделью с приставкой Pro. Габариты и внешность схожие, но позиционирование разное.

Кроссовер Pro статуснее: богаче оснащен, дороже стоит и вот-вот появится с полным приводом, который обычной «восьмерке» не положен. Хотя задняя многорычажная подвеска и позволяет его внедрить.

Tiggo 8 выпускают всего пару лет. Но по китайским меркам — пора обновляться.

Что нового?

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Модернизация оказалась более чем скромной. В единственной на нашем рынке комплектации Prestige появились панорамная крыша с люком, фоновая подсветка с возможность смены цвета, электрорегулировки сиденья правого пассажира, камеры кругового обзора с улучшенными качеством картинки.

Чтобы внутренние изменения не прошли незамеченными, снаружи изменили орнамент решетки радиатора, а ходовые огни из узких линий переделали в стильные четырехсекционные квадраты.

Приборная панель — царство ЖК-дисплеев. На сенсоры заведено даже управление микроклиматом.

Мощности бы побольше

При обновлении кроссовер лишился турбомотора 2.0 с вариатором. Его 170 сил для большой машины и так было не много. Теперь же на Tiggo 8 ставится наддувный двигатель 1.5 мощностью 147 сил. Не маловато?

Явного недостатка «лошадей» не ощущается, но и легкости в езде нет. Обгоны на «китайце» нужно просчитывать тщательно, даже когда едете вдвоем. А если вспомнить, что машина вмещает семерых (или пятерых с большим багажом), становится грустно. Но за более существенной отдачей у Chery нужно обращаться к модели Tiggo 8 Pro. Ничего не поделаешь — маркетинг!

Не надо бояться робота?

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На «восьмерке» трудится шестиступенчатый робот Getrag с «сухими» сцеплениями. Нередко коробка дергается, иногда переключает передачи невпопад. Стоит опасаться?

Если оглядываться на имидж, заработанный этой трансмиссией под именем PowerShift на Ford Focus III, то да. Но почитаешь форумы владельцев Chery Tiggo 4 с таким же роботом — и появляется уверенность. Жалоб на поломки нет. А неадекватность работы лечится перепрошивками или сменой манеры езды.

Едет Tiggo 8 жестковато. Особенно чувствуются под колесами острые и большие дорожные дефекты.

Стоит брать?

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Цена 2,9 млн рублей за большой, но все-таки китайский кроссовер — таковы нынешние реалии. В силовом агрегате можете не сомневаться: и двигатель, и коробка не разваливаются. А оснащение и дизайн весьма пристойные. Не хуже, чем у конкурентов.