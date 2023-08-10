Эксперты «За рулем» выбрали лучшие съемники для облицовки
Еще не так давно пособия по ремонту автомобилей предлагали при демонтаже обивки салона или, скажем, обшивки капота применять подручные инструменты – типа ножа или отвертки. Недостатки такого способа очевидны: на панелях неизбежно появляются царапины, а пистоны/клипсы частенько ломаются.
Сегодня этого можно избежать: в продаже есть многочисленные наборы съемников – как пластмассовых, так и металлических.
Цены довольно демократичные – средний набор стоит несколько сотен рублей. Еще в наборы входят пластмассовые лопатки самых разных форм, преследующих ту же цель: не поцарапать пластмассовые детали при разъединении.
Но есть ли от таких инструментов реальный толк?
Для экспертизы мы приобрели дюжину подобных наборов разного содержания.
Сравнивать их «в лоб» неразумно: в одном, к примеру, пять пластмассовых съемников, а в другом – куча металлических «ковырялок». Поэтому решили поступить так: для каждого набора выставляем оценки за функциональность (то есть за разнообразие применяемости), за прочность (не сломается ли при первом же упрямом пистоне?) и за удобство хранения. Сумма баллов и определит рейтинг того или иного комплекта инструмента.
Результаты нашей проверки относятся только к конкретной выборке изделий, а не ко всей одноименной продукции.
Кстати, насчет наименований. Многие изделия фактически лишены имен – или, того веселее, носят какие-то обозначения при заказе через интернет, но оказываются без опознавательных знаков при ближайшем рассмотрении.
Мы указываем максимально полную информацию по каждому товару, но настоятельно советуем при покупке обращать основное внимание на нашу фотогалерею.
Участники
| Cъемник пистонов обшивки салона 6 мм
Примерная цена 190 ₽
Упаковка для одиночного инструмента, пожалуй, ни к чему. Такой инструмент можно приобрести в дополнение к среднему пластиковому набору. Прочность высокая.
| Набор съемников пистонов обшивки салона
Примерная цена 630 ₽
Блистерная упаковка выглядит эффектно, пока инструментом не начали пользоваться – затем ее придется выкинуть. К прочности претензий нет. Функциональность средняя – есть клипсодеры и раздвигатели панелей, а вот металлические съемники не предусмотрены.
| Съемники обшивки
Примерная цена 1200 ₽
Упаковка хорошая – в такой ничего не потеряется, да и выглядит эффектно. Это самый богатый по содержанию набор в выборке: есть съемники магнитол и разъединители электрических разъемов, а также хорошие клещи из трехмиллиметрового металла. А вот пластиковые съемники слабоваты: легко гнутся. Цена – самая высокая.
| Лопатки для снятия обшивки
Примерная цена 125 ₽
Самый дешевый набор в выборке. Функционал подойдет для несложных работ начинающего автолюбителя. Прочность достаточная.
| Набор съемников
Примерная цена 1050 ₽
Упаковка удобная: ничего не потеряется. Все инструменты – металлические: прочные, но могут царапать кузов. Такой инструмент лучше использовать при разъединении пластмассовых деталей, которые не на виду, например, подкрылков и бампера.
| Набор съемников
Примерная цена 260 ₽
По спектру применяемости – один из лидеров. А вот упаковка крайне неудобная: вместо блистера придется подыскивать что-то другое. Функциональность набора высокая – раздвижение панелей, сдергивание с пистонов, снятие магнитолы, а также поддевание различных тяг и демонтаж деталей в труднодоступных условиях.
| Набор съемников
Примерная цена 560 ₽
Двойник набора NG. Упаковка удобная – и не потеряется ничего, и своя ниша для каждого инструмента предусмотрена. Лопатки гнутся, но не ломаются. Функционал средний.
| Набор пластиковых съемников для панелей салона автомобиля, 11 предметов
Примерная цена 490 ₽
Двойник набора 11 pc Trim Removal Tool Set. Упаковка хорошая. Функционал средний, как и прочность: лопатки легко гнутся в руках, хотя и не ломаются.
| Набор инструментов для выдергивания клипс
Примерная цена 640 ₽
Одноразовый пакетик не назвать продуманной упаковкой. Зато имеется упаковка различных пистонов, чего нет у других. Фактически это набор начинающего клипсодера. Но есть и металлическая фомочка.
| Набор для снятия обшивки и клипс
Примерная цена 320 ₽
В большинстве случаев подойдет для непрофессионала.
| Набор съемников
Примерная цена 800 ₽
Упаковка удобная: всё в одном чехольчике яркого цвета. Функционал отменный – предусмотрены даже щипцы. Впрочем, именно за них и снизили оценку: толщина стали – всего 2,5 мм. В нашей выборке есть щипцы и получше.
| Набор съемников для демонтажа облицовочных панелей
Примерная цена 480 ₽
Упаковка – одноразовая: после первого же применения инструменты придется куда-то перекладывать. Функциональность полная – и клипсодеры, и раздвигатели панелей. Для индивидуального пользования вполне сойдет.
| Набор для разборки салона. Съемники клипс
Примерная цена 480 ₽
Упаковка никудышная: и коробочка, и блистер – всё одноразовое. Функционал ограниченный. Клипсодер только металлический – он будет царапать кузов. Прочность высокая.
| Комплект съемников для демонтажа облицовочных панелей
Примерная цена 700 ₽
В наборе четыре инструмента. Все они предназначены только для раздвигания панелей или отделения обивки от кузова. Прочность высокая, к удобству применения претензий нет, однако для демонтажа пистонов набор не подходит. Сгодится для сервисного использования.
ИТОГ
Максимальное количество баллов набрали съемники Rivet, ManMaster и Auto Bulvar.
Удачной разборки!
Результаты испытаний наборов съемников (оценки по пятибалльной шкале)
|
|
Функциональность
|
Прочность
|
Удобство хранения
|
Итог (сумма оценок)
|
Airline AT-CR-02
|
1
|
5
|
5
|
11
|
Airline AT-CR-02
|
1
|
5
|
5
|
11
|
Auto Bulvar
|
5
|
4
|
5
|
14
|
Best Room
|
3
|
5
|
2
|
10
|
HF
|
5
|
5
|
3
|
13
|
ManMaster
|
4
|
5
|
5
|
14
|
NG
|
4
|
2
|
5
|
11
|
RaiSed 11 pc Trim
|
4
|
2
|
5
|
11
|
Resso Набор для выдергивания клипс
|
4
|
5
|
2
|
11
|
Resso Набор для снятия обшивки и клипс
|
4
|
5
|
2
|
11
|
Rivet
|
5
|
4
|
5
|
14
|
Vertul
|
4
|
5
|
3
|
12
|
Мир Карбона KY-988
|
3
|
5
|
3
|
11
|
Эврика
|
3
|
5
|
3
|
11
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