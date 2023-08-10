Эксперты «За рулем» выбрали лучшие съемники для облицовки

Хороший клипсодер должен а) не ломаться и б) не царапать детали.

Еще не так давно пособия по ремонту автомобилей предлагали при демонтаже обивки салона или, скажем, обшивки капота применять подручные инструменты – типа ножа или отвертки. Недостатки такого способа очевидны: на панелях неизбежно появляются царапины, а пистоны/клипсы частенько ломаются.

Сегодня этого можно избежать: в продаже есть многочисленные наборы съемников – как пластмассовых, так и металлических.

Цены довольно демократичные – средний набор стоит несколько сотен рублей. Еще в наборы входят пластмассовые лопатки самых разных форм, преследующих ту же цель: не поцарапать пластмассовые детали при разъединении.

Но есть ли от таких инструментов реальный толк?

Для экспертизы мы приобрели дюжину подобных наборов разного содержания.

Сравнивать их «в лоб» неразумно: в одном, к примеру, пять пластмассовых съемников, а в другом – куча металлических «ковырялок». Поэтому решили поступить так: для каждого набора выставляем оценки за функциональность (то есть за разнообразие применяемости), за прочность (не сломается ли при первом же упрямом пистоне?) и за удобство хранения. Сумма баллов и определит рейтинг того или иного комплекта инструмента.

Результаты нашей проверки относятся только к конкретной выборке изделий, а не ко всей одноименной продукции.

Если лопатки обладают подобной гибкостью, то использовать их для разъединения заупрямившихся панелей будет проблематично. Металлические инструменты перенесли приложенную нагрузку без остаточной деформации, а все пластмассовые успешно выдержали нагрузки до 50 Н без поломки. Но многие уже при небольшом усилии изгибались подобно пружине.

Кстати, насчет наименований. Многие изделия фактически лишены имен – или, того веселее, носят какие-то обозначения при заказе через интернет, но оказываются без опознавательных знаков при ближайшем рассмотрении.

Мы указываем максимально полную информацию по каждому товару, но настоятельно советуем при покупке обращать основное внимание на нашу фотогалерею.

Участники

Airline AT-CR-02 Cъемник пистонов обшивки салона 6 мм

Примерная цена 190 ₽

Упаковка для одиночного инструмента, пожалуй, ни к чему. Такой инструмент можно приобрести в дополнение к среднему пластиковому набору. Прочность высокая. Airline AT-CR-04 Набор съемников пистонов обшивки салона

Примерная цена 630 ₽

Блистерная упаковка выглядит эффектно, пока инструментом не начали пользоваться – затем ее придется выкинуть. К прочности претензий нет. Функциональность средняя – есть клипсодеры и раздвигатели панелей, а вот металлические съемники не предусмотрены.

Auto Bulvar Съемники обшивки

Примерная цена 1200 ₽

Упаковка хорошая – в такой ничего не потеряется, да и выглядит эффектно. Это самый богатый по содержанию набор в выборке: есть съемники магнитол и разъединители электрических разъемов, а также хорошие клещи из трехмиллиметрового металла. А вот пластиковые съемники слабоваты: легко гнутся. Цена – самая высокая. Best Room Лопатки для снятия обшивки

Примерная цена 125 ₽

Самый дешевый набор в выборке. Функционал подойдет для несложных работ начинающего автолюбителя. Прочность достаточная.

ManMaster Набор съемников

Примерная цена 1050 ₽

Упаковка удобная: ничего не потеряется. Все инструменты – металлические: прочные, но могут царапать кузов. Такой инструмент лучше использовать при разъединении пластмассовых деталей, которые не на виду, например, подкрылков и бампера. HF-007 Набор съемников

Примерная цена 260 ₽

По спектру применяемости – один из лидеров. А вот упаковка крайне неудобная: вместо блистера придется подыскивать что-то другое. Функциональность набора высокая – раздвижение панелей, сдергивание с пистонов, снятие магнитолы, а также поддевание различных тяг и демонтаж деталей в труднодоступных условиях.

RaiSed 11 pc Trim Removal Tool Set Набор съемников

Примерная цена 560 ₽

Двойник набора NG. Упаковка удобная – и не потеряется ничего, и своя ниша для каждого инструмента предусмотрена. Лопатки гнутся, но не ломаются. Функционал средний. NG Набор пластиковых съемников для панелей салона автомобиля, 11 предметов

Примерная цена 490 ₽

Двойник набора 11 pc Trim Removal Tool Set. Упаковка хорошая. Функционал средний, как и прочность: лопатки легко гнутся в руках, хотя и не ломаются.

Resso Набор инструментов для выдергивания клипс

Примерная цена 640 ₽

Одноразовый пакетик не назвать продуманной упаковкой. Зато имеется упаковка различных пистонов, чего нет у других. Фактически это набор начинающего клипсодера. Но есть и металлическая фомочка. Resso Набор для снятия обшивки и клипс

Примерная цена 320 ₽

В большинстве случаев подойдет для непрофессионала.

Rivet buckle removal tool set Набор съемников

Примерная цена 800 ₽

Упаковка удобная: всё в одном чехольчике яркого цвета. Функционал отменный – предусмотрены даже щипцы. Впрочем, именно за них и снизили оценку: толщина стали – всего 2,5 мм. В нашей выборке есть щипцы и получше. Vertul VR41013 Набор съемников для демонтажа облицовочных панелей

Примерная цена 480 ₽

Упаковка – одноразовая: после первого же применения инструменты придется куда-то перекладывать. Функциональность полная – и клипсодеры, и раздвигатели панелей. Для индивидуального пользования вполне сойдет.

Мир Карбона KY-988 Набор для разборки салона. Съемники клипс

Примерная цена 480 ₽

Упаковка никудышная: и коробочка, и блистер – всё одноразовое. Функционал ограниченный. Клипсодер только металлический – он будет царапать кузов. Прочность высокая. Эврика ER-86220 Комплект съемников для демонтажа облицовочных панелей

Примерная цена 700 ₽

В наборе четыре инструмента. Все они предназначены только для раздвигания панелей или отделения обивки от кузова. Прочность высокая, к удобству применения претензий нет, однако для демонтажа пистонов набор не подходит. Сгодится для сервисного использования.

ИТОГ

Максимальное количество баллов набрали съемники Rivet, ManMaster и Auto Bulvar.

Удачной разборки!

Результаты испытаний наборов съемников (оценки по пятибалльной шкале)

Функциональность Прочность Удобство хранения Итог (сумма оценок) Airline AT-CR-02 1 5 5 11 Airline AT-CR-02 1 5 5 11 Auto Bulvar 5 4 5 14 Best Room 3 5 2 10 HF 5 5 3 13 ManMaster 4 5 5 14 NG 4 2 5 11 RaiSed 11 pc Trim 4 2 5 11 Resso Набор для выдергивания клипс 4 5 2 11 Resso Набор для снятия обшивки и клипс 4 5 2 11 Rivet 5 4 5 14 Vertul 4 5 3 12 Мир Карбона KY-988 3 5 3 11 Эврика 3 5 3 11