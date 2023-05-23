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Самый нужный инструмент: большой тест «За рулем»

Гаечный ключ найдется в любом багажнике. Но каждый ли выручит в нужную минуту? Вы удивитесь, но эксперты «За рулем» во время испытаний... сломали все ключи. И вот результат: из 20 только 7 выдержали проверку достойно.

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Времена поездок с багажником, набитым инструментами и запчастями, казалось бы, прошли, но… Ситуация на авторынке резко изменилась, приобрести новую машину стало гораздо сложнее, а потому гаечный ключ вновь стал пользоваться повышенным спросом.

Одни из самых востребованных – комбинированные: сочетание рожкового и накидного ключа в одном инструменте. Такие ключи с одной стороны имеют стандартный открытый зев, с другой – 12‑гранный кольцевой профиль.

Пару десятков таких ключей по цене от 60 до 560 рублей мы и решили испытать.

Цель испытаний – определение прочностных характеристик и химического состава комбинированных ключей «на 17».

Методика – согласно ГОСТ 2838-80 и ГОСТ 16983-80. Прочностные характеристики оценили на тестере крутящего момента ANJ-M1000, химический состав определили на эмиссионном спектрометре СПАС‑05.

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Участники

Airline
Airline
Примерная цена 170 ₽
Ключ прошел испытания, выдержав предельные моменты 217 Н·м для рожка и 427 Н·м для накидной головки до появления изгиба. Класс прочности – высший. Рекомендуем.
Arm
Arm
Примерная цена 560 ₽
Самый дорогой ключ в подборке. Рожковую часть срезало при 183 Н·м, поэтому до финального замера дело не дошло. Накидная часть продержалась до 416 Н·м – не самый лучший показатель. Своих денег явно не стоит – возможно ограниченное применение.
Baum
Baum
Примерная цена 140 ₽
Рожковую часть срезало при 196 Н·м, накидная продержалась до 393 Н·м. ­Параметры не из лучших, но с учетом невысокой цены рекомендуем ограниченное ­применение.
Biber
Biber
Примерная цена 110 ₽
Рожковую часть срезало уже при 125 Н·м. Не рекомендуем.
Force
Force
Примерная цена 390 ₽
Рожковая часть выдержала 228 Н·м, а накидная установила рекорд для нашей выборки – 516 Н·м! Класс прочности – высший. Рекомендуем.
Gigant
Gigant
Примерная цена 120 ₽
Недорогой ключ установил рекорд для рожковой части: 247 Н·м! Кольцо треснуло при моменте 511 Н·м – тоже очень солидно. Класс прочности – высший. Рекомендуем.
Inforce
Inforce
Примерная цена 420 ₽
Цена высокая. Но срез рожковой части произошел при 195 Н·м – до финального замера ключ не добрался. Накидная часть выстояла до 390 Н·м – не лучший показатель. Нам кажется, что своих денег всё же не стоит, поэтому рекомендуем ограниченное применение.
JTC
JTC
Примерная цена 460 ₽
Ключ показал результаты в 215 Н·м и 466 Н·м – в общем, высший класс прочности. Рекомендуем.
King tony
King tony
Примерная цена 400 ₽
Еще один представитель высшего класса прочности: для рожка – 225 Н·м, для накидной части – 473 Н·м. Рекомендуем.
Matrix
Matrix
Примерная цена 120 ₽
Рожковая часть сдалась при 176 Н·м, накидная продержалась до 387 Н·м. С учетом вполне приемлемой цены рекомендуем ограниченное применение.
Ombra
Ombra
Примерная цена 480 ₽
Дорогой, но хороший инструмент высшего класса прочности. Для рожковой части – 238 Н·м, для накидной – 444 Н·м. Рекомендуем.
Rockforce
Rockforce
Примерная цена 220 ₽
Цена ключа – средняя по выборке. Параметры тоже средние: рожковая часть сдалась при 192 Н·м, накидная – при 383 Н·м. Вывод – тоже «средний»: рекомендуем ­ограниченное применение.
Sparta
Sparta
Примерная цена 70 ₽
Очень дешево и очень плохо. Ключ ­сломался сразу – при нагрузке 110 Н·м. Не рекомендуем.
Toya
Toya
Примерная цена 60 ₽
Самый дешевый ключ в нашей выборке провалился на первом же испытании: это сталь или пластилин? Губки разъехались в стороны при слабеньком моменте в 60 Н·м – нет, это не инструмент. Не рекомендуем.
Автодело
Автодело
Примерная цена 130 ₽
Низкая цена и высший класс прочности: 233 Н·м для рожка и 445 Н·м для кольца. Рекомендуем.
Дело техники
Дело техники
Примерная цена 160 ₽
Средняя ценовая категория. Срез рожковой части – при 193 Н·м, поломка накидной – при 178 Н·м. Если выбора нет – возможно ограниченное применение.
Мастак
Мастак
Примерная цена 510 ₽
Один из самых дорогих ключей в подборке продемонстрировал хорошую накидную часть, выдержавшую момент в 468 Н·м. А вот рожок оказался довольно средним – его срезало при 197 Н·м. Вердикт ясен: рекомендуем ограниченное применение.
Россна
Россна
Примерная цена 360 ₽
Твердость стали – ниже пределов измерения по ГОСТу. Это как? А цена впятеро выше, чем у самого дешевого ключа в выборке. Естественно, что при первой же нагрузке ключ повел себя как пластилиновый. Не рекомендуем.
Эврика
Эврика
Примерная цена 140 ₽
Недорогой ключик выдал средние параметры – срез рожка при 190 Н·м и хороший крутящий момент в 479 Н·м для накидной части. Рекомендуем ограниченное применение.
Безымянный (Drop forged)
Безымянный (Drop forged)
Примерная цена 90 ₽
Надпись на ключе – это не фирма-изготовитель, а некий намек на способ изготовления из различных марок стали без легирования. Цена это подтверждает: она в нашей выборке одна из самых низких. На первом же замере губки ключа разъехались в стороны. Не рекомендуем.
«Голову» в итоге потеряли все ключи, но различие передаваемого момента – пятикратное!
«Голову» в итоге потеряли все ключи, но различие передаваемого момента – пятикратное!
Геометрические размеры зева ключа проверялись до и после испытаний.
Геометрические размеры зева ключа проверялись до и после испытаний.
Определение твердости головки ключа по методу Роквелла – измерение глубины вдавливания алмазной пирамидки.
Определение твердости головки ключа по методу Роквелла – измерение глубины вдавливания алмазной пирамидки.

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Результаты экспертизы относятся только к конкретной выборке и не могут служить основанием для суждения обо всей одноименной продукции.

Хотя мы предполагаем, что ключи тех же производителей, но других размеров, и даже собранные в наборы будут вести себя аналогичным образом.

Мнение специалиста

Зам. начальника испытательной лаборатории «НПО «ТАЛИС»
Зам. начальника испытательной лаборатории «НПО «ТАЛИС»

РАВНЕНИЕ НА ГОСТ

Проведенные прочностные испытания, согласно ГОСТ 2838-80, позволяют разделить образцы на три основные группы:

  • ключи высшего класса прочности А: Airline, Force, Gigant, JTC, King tony, Ombra, Автодело
  • ключи класса прочности В: Arm, Baum, Inforce, Matrix, Rockforce, Дело техники, Мастак, Эврика
  • ключи, не соответствующие ГОСТу: Bibеr, Безымянный (Drop forged), Sparta, Toya, Россна.

Модели, не соответствующие ГОСТу, визуально выделяются низким качеством исполнения.

ГОСТ 16983-80 рекомендует изготавливать ключи из стали 40ХФА по ГОСТ 4543-2016, закаленной на твердость 41,5–46,5 HRC, но допускает замену марки на не уступающую по механическим свойствам в термообработанном состоянии.

Большинство ключей в выборке сделаны из качественной конструкционной стали, но некоторые по химическому составу оказались далеки от рекомендованной. Наиболее близкими к стали 40ХФА были определены ключи Inforce, King tony, Мастак.

Итоги

Результаты проверки прочностных характеристик

Марка ключа

Твердость, HRС

Начальный размер рожковой части, мм

Замер после 1-го усилия 136 Н·м, мм

Примечания

Замер после 2 повторов усилия 136 Н·м, мм

Замер после 1-го усилия 201 Н·м, мм

Примечания

Замер после 2 повторов усилия 201 Н·м, мм

Предельный момент рожковой части, Н·м

Предельный момент кольцевой части, Н·м

Примечания

Airline

44,50

17,05

17,15

17,15

17,3

17,30

217,10

427,00

изгиб

Arm

45,00

17,20

17,20

17,40

17,40

срез при 183,45 Н·м

183,45

416,00

сломан

Baum

49,00

17,20

17,25

17,25

17,50

срез при 196,10 Н·м

196,10

393,10

изгиб

Bibеr

34,00

17,00

17,50

срез при 125,10 Н·м

125,10

325,90

изгиб

Force

48,00

17,20

17,25

17,25

17,30

17,30

228,40

516,70

оснастка провернулась

Gigant

40,00

17,15

17,15

17,15

17,20

17,20

247,25

511,00

разрыв кольца

Inforce

48,00

17,15

17,20

17,20

17,20

срез при 195,70 Н·м

195,70

390,00

изгиб

JTC

47,00

17,00

17,10

17,10

17,20

17,25

215,02

466,40

изгиб

King tony

46,50

17,10

17,20

17,20

17,20

17,50

225,00

473,00

изгиб

Matrix

38,00

17,25

17,35

17,40

17,40

срез при 176,46 Н·м

176,46

387,40

изгиб

Ombra

47,00

17,10

17,15

17,15

17,20

17,25

238,24

444,40

изгиб

Rockforce

46,50

17,20

17,25

17,25

17,25

срез при 192,01 Н·м

192,01

383,00

сломан

Sparta

38,00

17,10

сломался при 110 Н·м

110,00

сломан

Toya

<20

17,30

18,80

оснастка провернулась при 60,00 Н·м

60,00

101,00

оснастка провернулась

Автодело

35,00

17,10

17,20

17,25

17,30

17,40

233,58

445,00

изгиб

Дело техники

43,50

17,10

17,20

17,20

17,20

срез при 193,74 Н·м

193,74

378,43

изгиб

Мастак

47,50

17,05

17,10

17,10

17,70

срез при 197,68 Н·м

197,68

468,40

изгиб

Россна

<20

17,20

18,00

оснастка провер­нулась
при 91,50 Н·м

91,50

115,50

изгиб

Эврика

42,00

17,20

17,25

17,30

17,30

срез при 190,28 Н·м

190,28

479,00

изгиб

Безымянный (Drop forged)

37,50

16,95

17,25

оснастка провер­нулась
при 108,50 Н·м

108,50

335,00

сломан

Результаты спектрографического исследования образцов

Марка ключа / элементы

C

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

V

P

S

Марка стали, предположительно*

Airline

0,513

0,208

0,580

0,040

0,022

0,006

< 0,005

0,013

0,008

50, 50А

Arm

0,497

0,239

0,589

0,034

0,013

0,007

< 0,005

0,017

0,015

45, 50

Baum

0,370

0,299

0,503

0,523

0,152

0,037

0,078

0,021

0,037

35Л, 40Л

Bibеr

0,360

0,221

0,645

0,352

0,069

0,034

0,008

0,021

0,034

35Л, 35

Force

0,411

0,218

0,662

0,452

0,055

0,024

0,089

0,007

0,005

40Л, 45ФЛ

Gigant

0,269

0,440

0,516

0,509

0,058

0,023

0,079

0,029

0,047

25Л, 30ХЛ

Inforce

0,463

0,223

0,760

0,502

0,016

< 0,005

0,101

0,007

0,014

45Л, 45ФЛ,

JTC

0,469

0,227

0,673

0,475

0,051

0,022

0,092

0,012

0,005

45ФЛ, 45Л

King tony

0,477

0,229

0,763

0,482

0,014

0,008

0,108

0,016

0,012

45Л, 50Л

Matrix

0,350

0,279

0,535

0,476

0,069

0,030

0,081

0,031

0,042

30Л, 35Л

Ombra

0,501

0,217

0,659

0,090

0,042

0,012

< 0,005

0,012

0,006

50, 50А

Rockforce

0,506

0,276

0,582

0,017

0,011

< 0,005

< 0,005

0,012

0,011

50, 50А

Sparta

0,505

0,229

0,660

0,244

0,050

0,020

0,008

0,028

0,042

50Л, 50

Toya

0,265

0,318

0,705

0,243

0,072

0,024

0,006

0,030

0,048

25Л, 25Г

Автодело

0,311

0,274

0,530

0,459

0,036

0,010

0,069

0,037

0,041

30Л, 32Х06Л

Дело техники

0,485

0,302

0,641

0,019

0,010

0,010

0,080

0,019

0,014

45, 50

Мастак

0,424

0,264

0,734

0,488

0,042

0,006

0,092

0,008

0,005

45ФЛ, 40Л

Россна

0,267

0,446

1,367

0,027

0,022

< 0,005

< 0,005

0,032

0,046

17Г1С1-У, 17Г1С-У-1

Эврика

0,338

0,324

0,475

0,516

0,059

0,022

0,077

0,028

0,038

32Х06Л, 30Л

Безымянный (Drop forged)

0,402

0,217

0,687

0,306

0,057

0,039

0,009

0,021

0,036

40Л, Ст6сп

* Спектрографическое исследование показывает, из каких элементов состоит ключ – за счет этого спектрограф приблизительно определяет марку стали, указывая пару наиболее близких вариантов.

Выводы

За Рулем8 крутых приспособ для тех, кто сам ремонтирует машину

Главный вывод из итогов экспертизы – цена ключа почти ничего не значит! Надо только избегать откровенной дешевки. Дорогие ключи в среднем показывают лучший уровень качества, но и среди доступных изделий есть отличные.

  • Как понять, что стучит в автомобиле? О нестандартном методе диагностики рассказано тут.
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Airline
Arm
Baum
Biber
Force
Gigant
Inforce
JTC
King tony
Matrix
Ombra
Rockforce
Sparta
Toya
Автодело
Дело техники
Мастак
Россна
Эврика
Безымянный (Drop forged)
«Голову» в итоге потеряли все ключи, но различие передаваемого момента – пятикратное!
Геометрические размеры зева ключа проверялись до и после испытаний.
Определение твердости головки ключа по методу Роквелла – измерение глубины вдавливания алмазной пирамидки.
Зам. начальника испытательной лаборатории «НПО «ТАЛИС»

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