Самый нужный инструмент: большой тест «За рулем»
Времена поездок с багажником, набитым инструментами и запчастями, казалось бы, прошли, но… Ситуация на авторынке резко изменилась, приобрести новую машину стало гораздо сложнее, а потому гаечный ключ вновь стал пользоваться повышенным спросом.
Одни из самых востребованных – комбинированные: сочетание рожкового и накидного ключа в одном инструменте. Такие ключи с одной стороны имеют стандартный открытый зев, с другой – 12‑гранный кольцевой профиль.
Пару десятков таких ключей по цене от 60 до 560 рублей мы и решили испытать.
Цель испытаний – определение прочностных характеристик и химического состава комбинированных ключей «на 17».
Методика – согласно ГОСТ 2838-80 и ГОСТ 16983-80. Прочностные характеристики оценили на тестере крутящего момента ANJ-M1000, химический состав определили на эмиссионном спектрометре СПАС‑05.
Участники
|Примерная цена 170 ₽
Ключ прошел испытания, выдержав предельные моменты 217 Н·м для рожка и 427 Н·м для накидной головки до появления изгиба. Класс прочности – высший. Рекомендуем.
| Примерная цена 560 ₽
Самый дорогой ключ в подборке. Рожковую часть срезало при 183 Н·м, поэтому до финального замера дело не дошло. Накидная часть продержалась до 416 Н·м – не самый лучший показатель. Своих денег явно не стоит – возможно ограниченное применение.
| Примерная цена 140 ₽
Рожковую часть срезало при 196 Н·м, накидная продержалась до 393 Н·м. Параметры не из лучших, но с учетом невысокой цены рекомендуем ограниченное применение.
| Примерная цена 110 ₽
Рожковую часть срезало уже при 125 Н·м. Не рекомендуем.
| Примерная цена 390 ₽
Рожковая часть выдержала 228 Н·м, а накидная установила рекорд для нашей выборки – 516 Н·м! Класс прочности – высший. Рекомендуем.
| Примерная цена 120 ₽
Недорогой ключ установил рекорд для рожковой части: 247 Н·м! Кольцо треснуло при моменте 511 Н·м – тоже очень солидно. Класс прочности – высший. Рекомендуем.
| Примерная цена 420 ₽
Цена высокая. Но срез рожковой части произошел при 195 Н·м – до финального замера ключ не добрался. Накидная часть выстояла до 390 Н·м – не лучший показатель. Нам кажется, что своих денег всё же не стоит, поэтому рекомендуем ограниченное применение.
| Примерная цена 460 ₽
Ключ показал результаты в 215 Н·м и 466 Н·м – в общем, высший класс прочности. Рекомендуем.
| Примерная цена 400 ₽
Еще один представитель высшего класса прочности: для рожка – 225 Н·м, для накидной части – 473 Н·м. Рекомендуем.
| Примерная цена 120 ₽
Рожковая часть сдалась при 176 Н·м, накидная продержалась до 387 Н·м. С учетом вполне приемлемой цены рекомендуем ограниченное применение.
| Примерная цена 480 ₽
Дорогой, но хороший инструмент высшего класса прочности. Для рожковой части – 238 Н·м, для накидной – 444 Н·м. Рекомендуем.
| Примерная цена 220 ₽
Цена ключа – средняя по выборке. Параметры тоже средние: рожковая часть сдалась при 192 Н·м, накидная – при 383 Н·м. Вывод – тоже «средний»: рекомендуем ограниченное применение.
| Примерная цена 70 ₽
Очень дешево и очень плохо. Ключ сломался сразу – при нагрузке 110 Н·м. Не рекомендуем.
| Примерная цена 60 ₽
Самый дешевый ключ в нашей выборке провалился на первом же испытании: это сталь или пластилин? Губки разъехались в стороны при слабеньком моменте в 60 Н·м – нет, это не инструмент. Не рекомендуем.
| Примерная цена 130 ₽
Низкая цена и высший класс прочности: 233 Н·м для рожка и 445 Н·м для кольца. Рекомендуем.
| Примерная цена 160 ₽
Средняя ценовая категория. Срез рожковой части – при 193 Н·м, поломка накидной – при 178 Н·м. Если выбора нет – возможно ограниченное применение.
| Примерная цена 510 ₽
Один из самых дорогих ключей в подборке продемонстрировал хорошую накидную часть, выдержавшую момент в 468 Н·м. А вот рожок оказался довольно средним – его срезало при 197 Н·м. Вердикт ясен: рекомендуем ограниченное применение.
| Примерная цена 360 ₽
Твердость стали – ниже пределов измерения по ГОСТу. Это как? А цена впятеро выше, чем у самого дешевого ключа в выборке. Естественно, что при первой же нагрузке ключ повел себя как пластилиновый. Не рекомендуем.
| Примерная цена 140 ₽
Недорогой ключик выдал средние параметры – срез рожка при 190 Н·м и хороший крутящий момент в 479 Н·м для накидной части. Рекомендуем ограниченное применение.
| Примерная цена 90 ₽
Надпись на ключе – это не фирма-изготовитель, а некий намек на способ изготовления из различных марок стали без легирования. Цена это подтверждает: она в нашей выборке одна из самых низких. На первом же замере губки ключа разъехались в стороны. Не рекомендуем.
Результаты экспертизы относятся только к конкретной выборке и не могут служить основанием для суждения обо всей одноименной продукции.
Хотя мы предполагаем, что ключи тех же производителей, но других размеров, и даже собранные в наборы будут вести себя аналогичным образом.
Мнение специалиста
РАВНЕНИЕ НА ГОСТ
Проведенные прочностные испытания, согласно ГОСТ 2838-80, позволяют разделить образцы на три основные группы:
- ключи высшего класса прочности А: Airline, Force, Gigant, JTC, King tony, Ombra, Автодело
- ключи класса прочности В: Arm, Baum, Inforce, Matrix, Rockforce, Дело техники, Мастак, Эврика
- ключи, не соответствующие ГОСТу: Bibеr, Безымянный (Drop forged), Sparta, Toya, Россна.
Модели, не соответствующие ГОСТу, визуально выделяются низким качеством исполнения.
ГОСТ 16983-80 рекомендует изготавливать ключи из стали 40ХФА по ГОСТ 4543-2016, закаленной на твердость 41,5–46,5 HRC, но допускает замену марки на не уступающую по механическим свойствам в термообработанном состоянии.
Большинство ключей в выборке сделаны из качественной конструкционной стали, но некоторые по химическому составу оказались далеки от рекомендованной. Наиболее близкими к стали 40ХФА были определены ключи Inforce, King tony, Мастак.
Итоги
Результаты проверки прочностных характеристик
|
Марка ключа
|
Твердость, HRС
|
Начальный размер рожковой части, мм
|
Замер после 1-го усилия 136 Н·м, мм
|
Примечания
|
Замер после 2 повторов усилия 136 Н·м, мм
|
Замер после 1-го усилия 201 Н·м, мм
|
Примечания
|
Замер после 2 повторов усилия 201 Н·м, мм
|
Предельный момент рожковой части, Н·м
|
Предельный момент кольцевой части, Н·м
|
Примечания
|
Airline
|
44,50
|
17,05
|
17,15
|
|
17,15
|
17,3
|
|
17,30
|
217,10
|
427,00
|
изгиб
|
Arm
|
45,00
|
17,20
|
17,20
|
|
17,40
|
17,40
|
срез при 183,45 Н·м
|
—
|
183,45
|
416,00
|
сломан
|
Baum
|
49,00
|
17,20
|
17,25
|
|
17,25
|
17,50
|
срез при 196,10 Н·м
|
—
|
196,10
|
393,10
|
изгиб
|
Bibеr
|
34,00
|
17,00
|
17,50
|
срез при 125,10 Н·м
|
—
|
—
|
|
—
|
125,10
|
325,90
|
изгиб
|
Force
|
48,00
|
17,20
|
17,25
|
|
17,25
|
17,30
|
|
17,30
|
228,40
|
516,70
|
оснастка провернулась
|
Gigant
|
40,00
|
17,15
|
17,15
|
|
17,15
|
17,20
|
|
17,20
|
247,25
|
511,00
|
разрыв кольца
|
Inforce
|
48,00
|
17,15
|
17,20
|
|
17,20
|
17,20
|
срез при 195,70 Н·м
|
—
|
195,70
|
390,00
|
изгиб
|
JTC
|
47,00
|
17,00
|
17,10
|
|
17,10
|
17,20
|
|
17,25
|
215,02
|
466,40
|
изгиб
|
King tony
|
46,50
|
17,10
|
17,20
|
|
17,20
|
17,20
|
|
17,50
|
225,00
|
473,00
|
изгиб
|
Matrix
|
38,00
|
17,25
|
17,35
|
|
17,40
|
17,40
|
срез при 176,46 Н·м
|
—
|
176,46
|
387,40
|
изгиб
|
Ombra
|
47,00
|
17,10
|
17,15
|
|
17,15
|
17,20
|
|
17,25
|
238,24
|
444,40
|
изгиб
|
Rockforce
|
46,50
|
17,20
|
17,25
|
|
17,25
|
17,25
|
срез при 192,01 Н·м
|
—
|
192,01
|
383,00
|
сломан
|
Sparta
|
38,00
|
17,10
|
—
|
сломался при 110 Н·м
|
—
|
—
|
|
—
|
110,00
|
—
|
сломан
|
Toya
|
<20
|
17,30
|
18,80
|
оснастка провернулась при 60,00 Н·м
|
—
|
—
|
|
—
|
60,00
|
101,00
|
оснастка провернулась
|
Автодело
|
35,00
|
17,10
|
17,20
|
|
17,25
|
17,30
|
|
17,40
|
233,58
|
445,00
|
изгиб
|
Дело техники
|
43,50
|
17,10
|
17,20
|
|
17,20
|
17,20
|
срез при 193,74 Н·м
|
—
|
193,74
|
378,43
|
изгиб
|
Мастак
|
47,50
|
17,05
|
17,10
|
|
17,10
|
17,70
|
срез при 197,68 Н·м
|
—
|
197,68
|
468,40
|
изгиб
|
Россна
|
<20
|
17,20
|
18,00
|
оснастка провернулась
|
—
|
—
|
|
—
|
91,50
|
115,50
|
изгиб
|
Эврика
|
42,00
|
17,20
|
17,25
|
|
17,30
|
17,30
|
срез при 190,28 Н·м
|
—
|
190,28
|
479,00
|
изгиб
|
Безымянный (Drop forged)
|
37,50
|
16,95
|
17,25
|
оснастка провернулась
|
—
|
—
|
|
—
|
108,50
|
335,00
|
сломан
Результаты спектрографического исследования образцов
|
Марка ключа / элементы
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
Mo
|
V
|
P
|
S
|
Марка стали, предположительно*
|
Airline
|
0,513
|
0,208
|
0,580
|
0,040
|
0,022
|
0,006
|
< 0,005
|
0,013
|
0,008
|
50, 50А
|
Arm
|
0,497
|
0,239
|
0,589
|
0,034
|
0,013
|
0,007
|
< 0,005
|
0,017
|
0,015
|
45, 50
|
Baum
|
0,370
|
0,299
|
0,503
|
0,523
|
0,152
|
0,037
|
0,078
|
0,021
|
0,037
|
35Л, 40Л
|
Bibеr
|
0,360
|
0,221
|
0,645
|
0,352
|
0,069
|
0,034
|
0,008
|
0,021
|
0,034
|
35Л, 35
|
Force
|
0,411
|
0,218
|
0,662
|
0,452
|
0,055
|
0,024
|
0,089
|
0,007
|
0,005
|
40Л, 45ФЛ
|
Gigant
|
0,269
|
0,440
|
0,516
|
0,509
|
0,058
|
0,023
|
0,079
|
0,029
|
0,047
|
25Л, 30ХЛ
|
Inforce
|
0,463
|
0,223
|
0,760
|
0,502
|
0,016
|
< 0,005
|
0,101
|
0,007
|
0,014
|
45Л, 45ФЛ,
|
JTC
|
0,469
|
0,227
|
0,673
|
0,475
|
0,051
|
0,022
|
0,092
|
0,012
|
0,005
|
45ФЛ, 45Л
|
King tony
|
0,477
|
0,229
|
0,763
|
0,482
|
0,014
|
0,008
|
0,108
|
0,016
|
0,012
|
45Л, 50Л
|
Matrix
|
0,350
|
0,279
|
0,535
|
0,476
|
0,069
|
0,030
|
0,081
|
0,031
|
0,042
|
30Л, 35Л
|
Ombra
|
0,501
|
0,217
|
0,659
|
0,090
|
0,042
|
0,012
|
< 0,005
|
0,012
|
0,006
|
50, 50А
|
Rockforce
|
0,506
|
0,276
|
0,582
|
0,017
|
0,011
|
< 0,005
|
< 0,005
|
0,012
|
0,011
|
50, 50А
|
Sparta
|
0,505
|
0,229
|
0,660
|
0,244
|
0,050
|
0,020
|
0,008
|
0,028
|
0,042
|
50Л, 50
|
Toya
|
0,265
|
0,318
|
0,705
|
0,243
|
0,072
|
0,024
|
0,006
|
0,030
|
0,048
|
25Л, 25Г
|
Автодело
|
0,311
|
0,274
|
0,530
|
0,459
|
0,036
|
0,010
|
0,069
|
0,037
|
0,041
|
30Л, 32Х06Л
|
Дело техники
|
0,485
|
0,302
|
0,641
|
0,019
|
0,010
|
0,010
|
0,080
|
0,019
|
0,014
|
45, 50
|
Мастак
|
0,424
|
0,264
|
0,734
|
0,488
|
0,042
|
0,006
|
0,092
|
0,008
|
0,005
|
45ФЛ, 40Л
|
Россна
|
0,267
|
0,446
|
1,367
|
0,027
|
0,022
|
< 0,005
|
< 0,005
|
0,032
|
0,046
|
17Г1С1-У, 17Г1С-У-1
|
Эврика
|
0,338
|
0,324
|
0,475
|
0,516
|
0,059
|
0,022
|
0,077
|
0,028
|
0,038
|
32Х06Л, 30Л
|
Безымянный (Drop forged)
|
0,402
|
0,217
|
0,687
|
0,306
|
0,057
|
0,039
|
0,009
|
0,021
|
0,036
|
40Л, Ст6сп
* Спектрографическое исследование показывает, из каких элементов состоит ключ – за счет этого спектрограф приблизительно определяет марку стали, указывая пару наиболее близких вариантов.
Выводы
Главный вывод из итогов экспертизы – цена ключа почти ничего не значит! Надо только избегать откровенной дешевки. Дорогие ключи в среднем показывают лучший уровень качества, но и среди доступных изделий есть отличные.
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