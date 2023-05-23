Самый нужный инструмент: большой тест «За рулем»

Гаечный ключ найдется в любом багажнике. Но каждый ли выручит в нужную минуту? Вы удивитесь, но эксперты «За рулем» во время испытаний... сломали все ключи. И вот результат: из 20 только 7 выдержали проверку достойно.

Времена поездок с багажником, набитым инструментами и запчастями, казалось бы, прошли, но… Ситуация на авторынке резко изменилась, приобрести новую машину стало гораздо сложнее, а потому гаечный ключ вновь стал пользоваться повышенным спросом.

Одни из самых востребованных – комбинированные: сочетание рожкового и накидного ключа в одном инструменте. Такие ключи с одной стороны имеют стандартный открытый зев, с другой – 12‑гранный кольцевой профиль.

Пару десятков таких ключей по цене от 60 до 560 рублей мы и решили испытать.

Цель испытаний – определение прочностных характеристик и химического состава комбинированных ключей «на 17».

Методика – согласно ГОСТ 2838-80 и ГОСТ 16983-80. Прочностные характеристики оценили на тестере крутящего момента ANJ-M1000, химический состав определили на эмиссионном спектрометре СПАС‑05.

Участники

Airline Примерная цена 170 ₽

Ключ прошел испытания, выдержав предельные моменты 217 Н·м для рожка и 427 Н·м для накидной головки до появления изгиба. Класс прочности – высший. Рекомендуем. Arm Примерная цена 560 ₽

Самый дорогой ключ в подборке. Рожковую часть срезало при 183 Н·м, поэтому до финального замера дело не дошло. Накидная часть продержалась до 416 Н·м – не самый лучший показатель. Своих денег явно не стоит – возможно ограниченное применение. Baum Примерная цена 140 ₽

Рожковую часть срезало при 196 Н·м, накидная продержалась до 393 Н·м. ­Параметры не из лучших, но с учетом невысокой цены рекомендуем ограниченное ­применение.

Biber Примерная цена 110 ₽

Рожковую часть срезало уже при 125 Н·м. Не рекомендуем. Force Примерная цена 390 ₽

Рожковая часть выдержала 228 Н·м, а накидная установила рекорд для нашей выборки – 516 Н·м! Класс прочности – высший. Рекомендуем. Gigant Примерная цена 120 ₽

Недорогой ключ установил рекорд для рожковой части: 247 Н·м! Кольцо треснуло при моменте 511 Н·м – тоже очень солидно. Класс прочности – высший. Рекомендуем.

Inforce Примерная цена 420 ₽

Цена высокая. Но срез рожковой части произошел при 195 Н·м – до финального замера ключ не добрался. Накидная часть выстояла до 390 Н·м – не лучший показатель. Нам кажется, что своих денег всё же не стоит, поэтому рекомендуем ограниченное применение. JTC Примерная цена 460 ₽

Ключ показал результаты в 215 Н·м и 466 Н·м – в общем, высший класс прочности. Рекомендуем. King tony Примерная цена 400 ₽

Еще один представитель высшего класса прочности: для рожка – 225 Н·м, для накидной части – 473 Н·м. Рекомендуем.

Matrix Примерная цена 120 ₽

Рожковая часть сдалась при 176 Н·м, накидная продержалась до 387 Н·м. С учетом вполне приемлемой цены рекомендуем ограниченное применение. Ombra Примерная цена 480 ₽

Дорогой, но хороший инструмент высшего класса прочности. Для рожковой части – 238 Н·м, для накидной – 444 Н·м. Рекомендуем. Rockforce Примерная цена 220 ₽

Цена ключа – средняя по выборке. Параметры тоже средние: рожковая часть сдалась при 192 Н·м, накидная – при 383 Н·м. Вывод – тоже «средний»: рекомендуем ­ограниченное применение.

Sparta Примерная цена 70 ₽

Очень дешево и очень плохо. Ключ ­сломался сразу – при нагрузке 110 Н·м. Не рекомендуем. Toya Примерная цена 60 ₽

Самый дешевый ключ в нашей выборке провалился на первом же испытании: это сталь или пластилин? Губки разъехались в стороны при слабеньком моменте в 60 Н·м – нет, это не инструмент. Не рекомендуем. Автодело Примерная цена 130 ₽

Низкая цена и высший класс прочности: 233 Н·м для рожка и 445 Н·м для кольца. Рекомендуем.

Дело техники Примерная цена 160 ₽

Средняя ценовая категория. Срез рожковой части – при 193 Н·м, поломка накидной – при 178 Н·м. Если выбора нет – возможно ограниченное применение. Мастак Примерная цена 510 ₽

Один из самых дорогих ключей в подборке продемонстрировал хорошую накидную часть, выдержавшую момент в 468 Н·м. А вот рожок оказался довольно средним – его срезало при 197 Н·м. Вердикт ясен: рекомендуем ограниченное применение. Россна Примерная цена 360 ₽

Твердость стали – ниже пределов измерения по ГОСТу. Это как? А цена впятеро выше, чем у самого дешевого ключа в выборке. Естественно, что при первой же нагрузке ключ повел себя как пластилиновый. Не рекомендуем.

Эврика Примерная цена 140 ₽

Недорогой ключик выдал средние параметры – срез рожка при 190 Н·м и хороший крутящий момент в 479 Н·м для накидной части. Рекомендуем ограниченное применение. Безымянный (Drop forged) Примерная цена 90 ₽

Надпись на ключе – это не фирма-изготовитель, а некий намек на способ изготовления из различных марок стали без легирования. Цена это подтверждает: она в нашей выборке одна из самых низких. На первом же замере губки ключа разъехались в стороны. Не рекомендуем. «Голову» в итоге потеряли все ключи, но различие передаваемого момента – пятикратное!

Геометрические размеры зева ключа проверялись до и после испытаний. Определение твердости головки ключа по методу Роквелла – измерение глубины вдавливания алмазной пирамидки.

Результаты экспертизы относятся только к конкретной выборке и не могут служить основанием для суждения обо всей одноименной продукции.

Хотя мы предполагаем, что ключи тех же производителей, но других размеров, и даже собранные в наборы будут вести себя аналогичным образом.

Мнение специалиста

Зам. начальника испытательной лаборатории «НПО «ТАЛИС»

РАВНЕНИЕ НА ГОСТ

Проведенные прочностные испытания, согласно ГОСТ 2838-80, позволяют разделить образцы на три основные группы:

ключи высшего класса прочности А: Airline, Force, Gigant, JTC, King tony, Ombra, Автодело

Airline, Force, Gigant, JTC, King tony, Ombra, Автодело ключи класса прочности В: Arm, Baum, Inforce, Matrix, Rockforce, Дело техники, Мастак, Эврика

Arm, Baum, Inforce, Matrix, Rockforce, Дело техники, Мастак, Эврика ключи, не соответствующие ГОСТу: Bibеr, Безымянный (Drop forged), Sparta, Toya, Россна.

Модели, не соответствующие ГОСТу, визуально выделяются низким качеством исполнения.

ГОСТ 16983-80 рекомендует изготавливать ключи из стали 40ХФА по ГОСТ 4543-2016, закаленной на твердость 41,5–46,5 HRC, но допускает замену марки на не уступающую по механическим свойствам в термообработанном состоянии.

Большинство ключей в выборке сделаны из качественной конструкционной стали, но некоторые по химическому составу оказались далеки от рекомендованной. Наиболее близкими к стали 40ХФА были определены ключи Inforce, King tony, Мастак.

Итоги

Результаты проверки прочностных характеристик

Марка ключа Твердость, HRС Начальный размер рожковой части, мм Замер после 1-го усилия 136 Н·м, мм Примечания Замер после 2 повторов усилия 136 Н·м, мм Замер после 1-го усилия 201 Н·м, мм Примечания Замер после 2 повторов усилия 201 Н·м, мм Предельный момент рожковой части, Н·м Предельный момент кольцевой части, Н·м Примечания Airline 44,50 17,05 17,15 17,15 17,3 17,30 217,10 427,00 изгиб Arm 45,00 17,20 17,20 17,40 17,40 срез при 183,45 Н·м — 183,45 416,00 сломан Baum 49,00 17,20 17,25 17,25 17,50 срез при 196,10 Н·м — 196,10 393,10 изгиб Bibеr 34,00 17,00 17,50 срез при 125,10 Н·м — — — 125,10 325,90 изгиб Force 48,00 17,20 17,25 17,25 17,30 17,30 228,40 516,70 оснастка провернулась Gigant 40,00 17,15 17,15 17,15 17,20 17,20 247,25 511,00 разрыв кольца Inforce 48,00 17,15 17,20 17,20 17,20 срез при 195,70 Н·м — 195,70 390,00 изгиб JTC 47,00 17,00 17,10 17,10 17,20 17,25 215,02 466,40 изгиб King tony 46,50 17,10 17,20 17,20 17,20 17,50 225,00 473,00 изгиб Matrix 38,00 17,25 17,35 17,40 17,40 срез при 176,46 Н·м — 176,46 387,40 изгиб Ombra 47,00 17,10 17,15 17,15 17,20 17,25 238,24 444,40 изгиб Rockforce 46,50 17,20 17,25 17,25 17,25 срез при 192,01 Н·м — 192,01 383,00 сломан Sparta 38,00 17,10 — сломался при 110 Н·м — — — 110,00 — сломан Toya <20 17,30 18,80 оснастка провернулась при 60,00 Н·м — — — 60,00 101,00 оснастка провернулась Автодело 35,00 17,10 17,20 17,25 17,30 17,40 233,58 445,00 изгиб Дело техники 43,50 17,10 17,20 17,20 17,20 срез при 193,74 Н·м — 193,74 378,43 изгиб Мастак 47,50 17,05 17,10 17,10 17,70 срез при 197,68 Н·м — 197,68 468,40 изгиб Россна <20 17,20 18,00 оснастка провер­нулась

при 91,50 Н·м — — — 91,50 115,50 изгиб Эврика 42,00 17,20 17,25 17,30 17,30 срез при 190,28 Н·м — 190,28 479,00 изгиб Безымянный (Drop forged) 37,50 16,95 17,25 оснастка провер­нулась

при 108,50 Н·м — — — 108,50 335,00 сломан

Результаты спектрографического исследования образцов

Марка ключа / элементы C Si Mn Cr Ni Mo V P S Марка стали, предположительно* Airline 0,513 0,208 0,580 0,040 0,022 0,006 < 0,005 0,013 0,008 50, 50А Arm 0,497 0,239 0,589 0,034 0,013 0,007 < 0,005 0,017 0,015 45, 50 Baum 0,370 0,299 0,503 0,523 0,152 0,037 0,078 0,021 0,037 35Л, 40Л Bibеr 0,360 0,221 0,645 0,352 0,069 0,034 0,008 0,021 0,034 35Л, 35 Force 0,411 0,218 0,662 0,452 0,055 0,024 0,089 0,007 0,005 40Л, 45ФЛ Gigant 0,269 0,440 0,516 0,509 0,058 0,023 0,079 0,029 0,047 25Л, 30ХЛ Inforce 0,463 0,223 0,760 0,502 0,016 < 0,005 0,101 0,007 0,014 45Л, 45ФЛ, JTC 0,469 0,227 0,673 0,475 0,051 0,022 0,092 0,012 0,005 45ФЛ, 45Л King tony 0,477 0,229 0,763 0,482 0,014 0,008 0,108 0,016 0,012 45Л, 50Л Matrix 0,350 0,279 0,535 0,476 0,069 0,030 0,081 0,031 0,042 30Л, 35Л Ombra 0,501 0,217 0,659 0,090 0,042 0,012 < 0,005 0,012 0,006 50, 50А Rockforce 0,506 0,276 0,582 0,017 0,011 < 0,005 < 0,005 0,012 0,011 50, 50А Sparta 0,505 0,229 0,660 0,244 0,050 0,020 0,008 0,028 0,042 50Л, 50 Toya 0,265 0,318 0,705 0,243 0,072 0,024 0,006 0,030 0,048 25Л, 25Г Автодело 0,311 0,274 0,530 0,459 0,036 0,010 0,069 0,037 0,041 30Л, 32Х06Л Дело техники 0,485 0,302 0,641 0,019 0,010 0,010 0,080 0,019 0,014 45, 50 Мастак 0,424 0,264 0,734 0,488 0,042 0,006 0,092 0,008 0,005 45ФЛ, 40Л Россна 0,267 0,446 1,367 0,027 0,022 < 0,005 < 0,005 0,032 0,046 17Г1С1-У, 17Г1С-У-1 Эврика 0,338 0,324 0,475 0,516 0,059 0,022 0,077 0,028 0,038 32Х06Л, 30Л Безымянный (Drop forged) 0,402 0,217 0,687 0,306 0,057 0,039 0,009 0,021 0,036 40Л, Ст6сп

* Спектрографическое исследование показывает, из каких элементов состоит ключ – за счет этого спектрограф приблизительно определяет марку стали, указывая пару наиболее близких вариантов.

Выводы

Главный вывод из итогов экспертизы – цена ключа почти ничего не значит! Надо только избегать откровенной дешевки. Дорогие ключи в среднем показывают лучший уровень качества, но и среди доступных изделий есть отличные.