Нестандартная диагностика: раскрываем секреты автомехаников
Зачастую даже неопытные водители начинают выделять из привычных звуков автомобиля какой-то посторонний шум, которого раньше не было. В таких случаях лучше всего проконсультироваться у гуру, а тот может привлечь на помощь нехитрый прибор – стетоскоп.
Это устройство аналогично медицинскому прибору, которым врач прослушивает ваши сердце и легкие, только вместо мягкой пластиковой мембраны, прижимаемой к телу, в техническом стетоскопе звук «снимают» тонким металлическим стержнем – щупом, который уже передает колебания мембране.
Опытный механик с его помощью точнее локализует источник подозрительного звука.
Что можно послушать?
Самый богатый источник шумов – двигатель. Внутри него множество деталей совершает возвратно-поступательное и вращательное движение, а снаружи крутится много вспомогательных агрегатов.
Впрочем, в коробке передач на холостом ходу тоже можно услышать кое-что любопытное. А если включить передачу и забраться под вывешенный на подъемнике автомобиль, можно прослушать и другие агрегаты трансмиссии. На полноприводных автомобилях это раздаточная коробка, редукторы и подвесные подшипники карданного вала. Можно попробовать определить неисправность ступичных подшипников, но явный звук они издают лишь при значительном повреждении беговых дорожек и тел качения.
К сожалению, стетоскоп вряд ли поможет при определении неисправности ШРУСов и крестовин. Прижимать щуп можно только к неподвижной корпусной детали, звук на которую идет от поврежденного подшипника, зубчатого зацепления или люфтящего узла (например, фазовращателя).
Двигатель
В механической части двигателя выделяют пять основных зон прослушивания. Это зоны коренных и шатунных подшипников, поршневой группы, клапанов и распределительных валов, а также привода ГРМ, если он осуществляется цепью или шестернями. Ременный привод распредвалов стоит рассматривать отдельно. [I], [II].
Ременный привод ГРМ
Здесь можно прослушать звуки [III], издаваемые фазовращателями одного или обоих распредвалов, натяжным и обводным роликами и, в некоторых случаях, насоса охлаждающей жидкости.
Насос охлаждающей жидкости может вращаться ремнем ГРМ или ремнем привода вспомогательных агрегатов. Его выход из строя опаснее в первом случае. Но и лезть к насосу, приводимому зубчатым ремнем, не в пример более опасно – как для исполнителя, так и для мотора. А у многих двигателей попытка обнажить ремень ГРМ на работающем двигателе упирается в то, что двигатель лишается правой опоры силового агрегата и нуждается в подпорке снизу или подвесе.
Вспомогательные агрегаты
Основных зон прослушивания стетоскопом здесь несколько. [IV] У генератора может гудеть подшипник, но при сильном износе гудение может переходить в скрежет.
В компрессоре кондиционера также может греметь подшипник [V], причем независимо от того, включен кондиционер или нет. Если шум с грохотом раздается при включении кондиционера – дело серьезное, надо ехать на сервис.
Натяжной ролик также может издавать гул. Насос ГУР при неисправности начинает шуметь, при повороте руля появляется гул, свист, визг или даже скрежет.
Трансмиссия
У механических КПП гул может появляться, например, из-за износа подшипников, шестерен валов, пружин на кулисе, дифференциала. Автоматические коробки чаще всего гудят по причине низкого уровня масла, а также из-за проблем с гидротрансформатором и кулисой рычага.
Если линия карданного вала снабжена подвесным подшипником, то с помощью стетоскопа его «жалобы» будут хорошо слышны. Угловые редукторы, содержащие гипоидную передачу, при значительном повреждении шестерен прослушиваются очень хорошо.
Муфты подключения задней оси могут быть электромагнитными, и тогда у них слышно только повреждение подшипников, но могут содержать насосы, и тогда их повреждение вызывает соответствующий звук.
Справится ли новичок?
При первой попытке выделить среди общих шумов именно вредный у новичка может ничего не получиться. В ряде случаев желательно прослушать «симметричный» узел и сопоставить результаты – например, при подозрении на ступичные подшипники надо сравнить шумность левого и правого. Можно послушать аналогичный агрегат на другом автомобиле – вовсе не обязательно на точно таком же. Так можно набраться хотя бы минимального опыта.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен