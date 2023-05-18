Нестандартная диагностика: раскрываем секреты автомехаников

Локализовать источник постороннего шума помогает... стетоскоп.

Зачастую даже неопытные водители начинают выделять из привычных звуков автомобиля какой-то посторонний шум, которого раньше не было. В таких случаях лучше всего проконсультироваться у гуру, а тот может привлечь на помощь нехитрый прибор – стетоскоп.

Это устройство аналогично медицинскому прибору, которым врач прослушивает ваши сердце и легкие, только вместо мягкой пластиковой мембраны, прижимаемой к телу, в техническом стетоскопе звук «снимают» тонким металлическим стержнем – щупом, который уже передает колебания мембране.

Опытный механик с его помощью точнее локализует источник подозрительного звука.

Технический стетоскоп стоит 500–2000 рублей. В большинстве случаев нам предстоит слушать шумы вращающихся агрегатов. Важно, чтобы щуп не попал на вращающиеся детали, потому что его может затянуть, например, под приводной ремень или даже ремень ГРМ.

Что можно послушать?

Самый богатый источник шумов – двигатель. Внутри него множество деталей совершает возвратно-поступательное и вращательное движение, а снаружи крутится много вспомогательных агрегатов.

Впрочем, в коробке передач на холостом ходу тоже можно услышать кое-что любопытное. А если включить передачу и забраться под вывешенный на подъемнике автомобиль, можно прослушать и другие агрегаты трансмиссии. На полноприводных автомобилях это раздаточная коробка, редукторы и подвесные подшипники карданного вала. Можно попробовать определить неисправность ступичных подшипников, но явный звук они издают лишь при значительном повреждении беговых дорожек и тел качения.

К сожалению, стетоскоп вряд ли поможет при определении неисправности ШРУСов и крестовин . Прижимать щуп можно только к неподвижной корпусной детали, звук на которую идет от поврежденного подшипника, зубчатого зацепления или люфтящего узла (например, фазовращателя).

Двигатель

В механической части двигателя выделяют пять основных зон прослушивания. Это зоны коренных и шатунных подшипников, поршневой группы, клапанов и распределительных валов, а также привода ГРМ, если он осуществляется цепью или шестернями. Ременный привод распредвалов стоит рассматривать отдельно. [I], [II].

Зоны шумов, прослушиваемые на поверхности базовых деталей двигателя: 1 – клапаны и распред­валы, 2 – цепной привод ГРМ, 3 – поршневая группа, 4 – шатунные подшипники, 5 – коренные подшипники. Зоны прослушивания шумов цепного привода ГРМ: 1 – фазовращатель впускного распредвала, 2 – зона натяжителя и успокоителя.

Ременный привод ГРМ

Здесь можно прослушать звуки [III], издаваемые фазовращателями одного или обоих распредвалов, натяжным и обводным роликами и, в некоторых случаях, насоса охлаждающей жидкости.

Насос охлаждающей жидкости может вращаться ремнем ГРМ или ремнем привода вспомогательных агрегатов. Его выход из строя опаснее в первом случае. Но и лезть к насосу, приводимому зубчатым ремнем, не в пример более опасно – как для исполнителя, так и для мотора. А у многих двигателей попытка обнажить ремень ГРМ на работающем двигателе упирается в то, что двигатель лишается правой опоры силового агрегата и нуждается в подпорке снизу или подвесе.

Зоны прослушивания ременного привода ГРМ: 1 – натяжной ролик; 2 – обводной ролик; 3 – фазовращатель (его шум можно услышать, прислонив щуп стетоскопа к крышке подшипника распредвала).

Вспомогательные агрегаты

Основных зон прослушивания стетоскопом здесь несколько. [IV] У генератора может гудеть подшипник, но при сильном износе гудение может переходить в скрежет.

В компрессоре кондиционера также может греметь подшипник [V], причем независимо от того, включен кондиционер или нет. Если шум с грохотом раздается при включении кондиционера – дело серьезное, надо ехать на сервис.

Натяжной ролик также может издавать гул. Насос ГУР при неисправности начинает шуметь, при повороте руля появляется гул, свист, визг или даже скрежет.

Большой эффект от стетоскопа может быть получен при проверке вспомогательных агрегатов: 1 – компрессор кондиционера, 2 – генератор, 3 – натяжной ролик, 4 – насос гидроусилителя руля. Прижав щуп стетоскопа к вилке, воздействующей на выжимной подшипник сцепления, можно услышать его шумы.

Трансмиссия

У механических КПП гул может появляться, например, из-за износа подшипников, шестерен валов, пружин на кулисе, дифференциала. Автоматические коробки чаще всего гудят по причине низкого уровня масла, а также из-за проблем с гидротрансформатором и кулисой рычага.

Полноприводная трансмиссия внедорожника с жестким подключением передней оси. Места прослушивания: 1 – коробка передач, 2 – раздаточная коробка, 3 – редуктор передней оси, 4 – редуктор заднего моста.

Если линия карданного вала снабжена подвесным подшипником, то с помощью стетоскопа его «жалобы» будут хорошо слышны. Угловые редукторы, содержащие гипоидную передачу, при значительном повреждении шестерен прослушиваются очень хорошо.

Муфты подключения задней оси могут быть электромагнитными, и тогда у них слышно только повреждение подшипников, но могут содержать насосы, и тогда их повреждение вызывает соответствующий звук.

Полноприводную трансмиссию современного кроссовера можно прослушать в нескольких точках при работающем двигателе и включенной передаче: 1 – коробка передач, 2 – угловой редуктор, 3 – подвесной подшипник карданного вала, 4 – муфта включения привода задней оси, 5 – редуктор ­задней оси.

Справится ли новичок?

При первой попытке выделить среди общих шумов именно вредный у новичка может ничего не получиться. В ряде случаев желательно прослушать «симметричный» узел и сопоставить результаты – например, при подозрении на ступичные подшипники надо сравнить шумность левого и правого. Можно послушать аналогичный агрегат на другом автомобиле – вовсе не обязательно на точно таком же. Так можно набраться хотя бы минимального опыта.