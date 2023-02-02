Необычный ремонт ГРМ (с помощью хомутов) — пользуйтесь! — журнал За рулем

Необычный ремонт ГРМ (с помощью хомутов) — пользуйтесь!

Читатель «За рулем» прислал дельный совет и получил за него приз.

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Для замены прокладки головки блока цилиндров на автомобиле Toyota Corolla AE100 необходимо было снять ремень привода распредвала.

Чтобы не ставить метки и заново не натягивать ремень, стянул его пластиковым хомутом через отверстие в шкиве распредвала и на шкиве коленвала. Отвел ремень в сторону — дальнейшей разборке он не мешает. Совет подходит для любого автомобиля с ременным приводом ГРМ.

Л. Колотушкин, Московская область

Необычный ремонт ГРМ (с помощью хомутов) — пользуйтесь!

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