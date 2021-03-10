Испытания выдержали только два.

Материалы по теме Вазовский мотор сдох на полном ходу — ЗР нашел причину

Приводной ремень газораспределительного механизма — очень ответственная деталь. Особенно когда мотор является «втыковым», то есть не имеющим защиты от ударов поршнями по открытым клапанам. Обрыв ремня в таких случаях можно приравнивать к капитальному ремонту как минимум головки цилиндров.

Редакционный опыт доказывает, что проблема — не надуманная. На двух наших автомобилях восьмиклапанные вазовские моторы поочередно выходили из строя как раз вследствие обрыва ремня ГРМ. И ни одна из многих редакционных иномарок не отличилась подобным хулиганством.

Недавно двигатели ВАЗ рабочим объемом 1,6 л все-таки сделали «невтыковыми», но количество «встречающихся» моторов в эксплуатации по-прежнему огромно. Кроме того, обрыв ремня даже на «невтыковом» моторе — это как минимум необходимость ремонта в мастерской. Лишь немногие автовладельцы способны заменить оборванный ремень в чистом поле.

Что испытывали?

Для испытаний мы приобрели 36 приводных ремней — по 6 экземпляров шести различных брендов. Результаты испытаний относятся к конкретным образцам продукции и не позволяют судить обо всем ассортименте изделий каждого ­наименования.

Continental, Германия Примерная цена 850 ₽

Масса 81 г

К ремню, который выстоял 400 часов на стенде и мог бы работать дальше, никаких претензий быть не может. В наших испытаниях это смогли продемонстрировать только два изделия. Рекомендуем. Gates (подделка со ссылкой на Германию) Примерная цена 350 ₽

Масса 78 г

Что и требовалось доказать: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Уже через 3 часа ресурсных испытаний ремень лишился «зубов»: полный провал. Проверка отдельных параметров уверенно отвела изделию последнее место: устанавливать такие ремни нельзя!

Gates, Великобритания Примерная цена 1150 ₽

Масса 88 г

400 часов на стенде — это достаточные основания для однозначного одобрения. Рекомендуем! Trialli, Китай Примерная цена 700 ₽

Масса 89 г

286 часов — это, скажем так, крепкий середняк, который, в отличие от лидеров, все-таки стал беззубым, хотя и продержался довольно долго, превысив требования ТУ. При этом прочностные испытания показали, что отдельные параметры ремня даже лучше, чем у чемпионов. Рекомендуем.

Lynx, Япония Примерная цена 650 ₽

Масса 101 г

При ресурсных испытаниях ремень продержался 104 часа, после чего часть зубьев срезало. В общем, не так уж и мало, но ведь лидеры проработали вчетверо дольше и не пострадали! Остальные параметры не провальные, но в целом перед нами ­заурядное изделие. Не рекомендуем. Балаковорезинотехника (BRT), РФ Примерная цена 750 ₽

Масса 89 г

Всего 1 час на стенде вместо чемпионских 400 — что тут сказать? Увы — почти сразу же оторвались зубья от корда. Ощущение такое, что ремни сделаны из сырой резины. Отметим, что после сушки усилие среза зуба увеличилось более чем вдвое — и это оказалось лучшим результатом. Но усилия разрыва — невысокие, а по итогам стендовых испытаний — предпоследнее место. Не рекомендуем.

МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ? Состояние ремня считается неудовлетворительным, если: поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня

гладкая сторона сильно истерта и имеет следы прижогов

зубья подрезаны и сильно истерты

имеются трещины Следует помнить, что при наличии течи любой рабочей жидкости в районе защитных кожухов ремень ГРМ очень быстро приходит в негодность. После устранения неисправности ремень следует заменить.

Выводы и рекомендации экспертов — на следующей странице...