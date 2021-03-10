36 ремней ГРМ проверили на стенде — всё плохо! — журнал За рулем

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36 ремней ГРМ проверили на стенде — всё плохо!

Испытания выдержали только два.

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Приводной ремень газораспределительного механизма — очень ответственная деталь. Особенно когда мотор является «втыковым», то есть не имеющим защиты от ударов поршнями по открытым клапанам. Обрыв ремня в таких случаях можно приравнивать к капитальному ремонту как минимум головки цилиндров.

Редакционный опыт доказывает, что проблема — не надуманная. На двух наших автомобилях восьмиклапанные вазовские моторы поочередно выходили из строя как раз вследствие обрыва ремня ГРМ. И ни одна из многих редакционных иномарок не отличилась подобным хулиганством.

Недавно двигатели ВАЗ рабочим объемом 1,6 л все-таки сделали «невтыковыми», но количество «встречающихся» моторов в эксплуатации по-прежнему огромно. Кроме того, обрыв ремня даже на «невтыковом» моторе — это как минимум необходимость ремонта в мастерской. Лишь немногие автовладельцы способны заменить оборванный ремень в чистом поле.

Что испытывали?

Для испытаний мы приобрели 36 приводных ремней — по 6 экземпляров шести различных брендов. Результаты испытаний относятся к конкретным образцам продукции и не позволяют судить обо всем ассортименте изделий каждого ­наименования.

Continental, Германия
Continental, Германия

Примерная цена 850 ₽
Масса 81 г
К ремню, который выстоял 400 часов на стенде и мог бы работать дальше, никаких претензий быть не может. В наших испытаниях это смогли продемонстрировать только два изделия. Рекомендуем.

Gates (подделка со ссылкой на Германию)
Gates (подделка со ссылкой на Германию)

Примерная цена 350 ₽
Масса 78 г
Что и требовалось доказать: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Уже через 3 часа ресурсных испытаний ремень лишился «зубов»: полный провал. Проверка отдельных параметров уверенно отвела изделию последнее место: устанавливать такие ремни нельзя!

Gates, Великобритания
Gates, Великобритания

Примерная цена 1150 ₽
Масса 88 г
400 часов на стенде — это достаточные основания для однозначного одобрения. Рекомендуем!

Trialli, Китай
Trialli, Китай

Примерная цена 700 ₽
Масса 89 г
286 часов — это, скажем так, крепкий середняк, который, в отличие от лидеров, все-таки стал беззубым, хотя и продержался довольно долго, превысив требования ТУ. При этом прочностные испытания показали, что отдельные параметры ремня даже лучше, чем у чемпионов. Рекомендуем.

Lynx, Япония
Lynx, Япония

Примерная цена 650 ₽
Масса 101 г
При ресурсных испытаниях ремень продержался 104 часа, после чего часть зубьев срезало. В общем, не так уж и мало, но ведь лидеры проработали вчетверо дольше и не пострадали! Остальные параметры не провальные, но в целом перед нами ­заурядное изделие. Не рекомендуем.

Балаковорезинотехника (BRT), РФ
Балаковорезинотехника (BRT), РФ

Примерная цена 750 ₽
Масса 89 г
Всего 1 час на стенде вместо чемпионских 400 — что тут сказать? Увы — почти сразу же оторвались зубья от корда. Ощущение такое, что ремни сделаны из сырой резины. Отметим, что после сушки усилие среза зуба увеличилось более чем вдвое — и это оказалось лучшим результатом. Но усилия разрыва — невысокие, а по итогам стендовых испытаний — предпоследнее место. Не рекомендуем.

МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ?

Состояние ремня считается неудовлетворительным, если:

  • поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня
  • гладкая сторона сильно истерта и имеет следы прижогов
  • зубья подрезаны и сильно истерты
  • имеются трещины

Следует помнить, что при наличии течи любой рабочей жидкости в районе защитных кожухов ремень ГРМ очень быстро приходит в негодность. После устранения неисправности ремень следует заменить.

Выводы и рекомендации экспертов — на следующей странице...

36 ремней ГРМ проверили на стенде — всё плохо!

Испытания выдержали только два.

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