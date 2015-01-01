Диагностика мотора своими силами: 4 полезных прибора

Зажглась лампа Check Engine? Определить неисправность поможет недорогой гаджет. Рассказываем, какие они бывают и что умеют.

За последнее десятилетие появилось много недорогого оснащения, помогающего определить неисправности разных систем автомобиля: от коробки и двигателя до газо­баллонного оборудования.

Такие приборы доступны рядовому автолюбителю, желающему повозиться со своей машиной. Но даже тем, кто не собирается самостоятельно заниматься электронной диагностикой, полезно иметь хотя бы представление о ней — чтобы понимать, куда обращаться при возникновении неисправности и как избежать развода на деньги.

Сканеры, работающие со смартфоном или компьютером

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Самое распространенное и недорогое средство диагностики — адаптер ELM 327. Он стоит в среднем около 1000 рублей и подходит ко всем машинам, в которых есть разъем OBD II. Адаптер умеет считывать и обрабатывать сигналы блоков управления автомобиля, передаваемые по диагностическим линиям, и транслировать их по протоколам Bluetooth, Wi-fi или по USB-кабелю в смартфон, планшет или ноутбук.

Чтобы смартфон или ноутбук понимал сигналы адаптера, на него нужно установить программное обеспечение. Часто на диске к ELM прилагается несколько стандартных программ. А за специфическими — пожалуйте в интернет. Наряду с бесплатным есть и платный (200–300 рублей) софт, отличающийся расширенным функционалом и лучшим качеством работы.

Разные варианты исполнения адаптера ELM 327.

Вставил разъем в гнездо OBD II — и сканер AutoLink AL329 готов к работе.

Программы заточены под конкретную марку автомобиля или выполняют определенный круг задач. Причем они помогают не только провести диагностику, но и перенастроить отдельные системы и оборудование автомобиля. Например, изменить базовые параметры или активировать скрытые производителем функции, которые уже заложены в «железе». Сдвинуть температуру включения вентилятора системы охлаждения, подкорректировать алгоритм работы вариатора, даже провести небольшой чип-тюнинг двигателя — все это позволяет сделать ELM. Выручит адаптер и при подборе подержанного автомобиля — им можно проверить, нет ли ошибок в «мозгах», совпадает ли VIN-номер с документами.

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Почти все программы имеют русскоязычный интерфейс. Правда, расшифровка кодов ошибок часто выдается на английском. Не очень удобно, но хуже другое: код ошибки определяется правильно, а вот расшифровка иногда не соответствует коду. Поэтому лучше перепроверять информацию, благо в интернете можно найти список неисправностей практически для любой марки.

Сканеры ELM 327 предлагают в двух версиях — 1.5 и 2.1. Первые поддерживают гораздо больше протоколов, а потому и вероятность успешного соединения с конкретным автомобилем выше.

ELM 327 — не единственный в своем роде прибор. Существуют и другие адаптеры для диагностики через ОВD-разъем. Например, популярная у владельцев автомобилей концерна Volkswagen программа «Вася-диагност» с ELM не работает. Для нее понадобится приобрести собственный адаптер — КKL 409.1.

Маршрутный компьютер Multitronics С‑590 предназначен для машин с круглыми дефлекторами системы отопления, в один из которых он монтируется. Однако прибор прекрасно разместился в кожухе тоннеля пола Kia Rio и показывает множество полезных параметров, включая температуру рабочей жидкости в автоматической коробке передач.

Автосканеры

С помощью программы диагностики автомобилей Nissan можно вносить изменения в настройки вариатора: сбросить показания датчика старения жидкости или подкорректировать степень торможения двигателем. Допускается «вмешаться» и в работу двигателя — например, в диагностических целях ­отключить один цилиндр.

Специализированные сканеры у официальных дилеров могут стоить до полумиллиона рублей и чаще всего предназначены для диагностики автомобилей только одной марки. Оставим это профессиональное оборудование за рамками нашего обзора: рассмотрим недорогие (до 6000 рублей) устройства, которые работают со всеми автомобилями, оснащенными разъемом OBD II. Часто их называют «лаунчеры», по названию фирмы Launch, которая выпускает широкий диапазон диагностического оборудования.

Принципиально ничего дополнительного по сравнению с адаптерами типа ELM сканеры-лаунчеры не предлагают. Просто они более удобны в использовании. При подключении не требуют спаривания по Bluetooth или Wi-Fi — сразу загорается дисплей, на который выводится VIN-номер машины. Кнопками выбираете в меню нужные параметры и запускаете диагностику. Сканер прочитает и покажет все коды ошибок, причем интерпретация кода точнее, чем у программ, работающих с ELM. Меню части сканеров русифицировано, но ошибки будут описаны на английском языке. Программное обеспечение можно периодически обновлять, скачивая с сайта производителя свежие прошивки.

Многие мастера приобретают лаунчеры еще и для того, чтобы произвести впечатление на клиента. Выглядит сканер, конечно, солиднее, чем смартфон, подключенный через адаптер к автомобилю. Однако прибор — это лишь инструмент. И к нему обязательно должны прилагаться умелые руки.

Маршрутные компьютеры

Диагностировать неисправности в системе управления двигателем, а также следить за множеством параметров автомобиля могут и маршрут­ные компьютеры. Средняя цена качественных приборов — 5000 рублей. Их устанавливают в салоне автомобиля на видном месте и подключают ­к разъему OBD II. Конечно, основная их функция — работать трип-компьютерами. В ди­агностике они явно уступают сканерам.

Но посильную помощь окажут: и коды неисправностей считают, и ошибки из памяти блоков сотрут.





Прошивки маршрутников тоже постоянно обновляются и позволяют диагностировать не только двигатель, но и автоматические коробки передач и вариаторы. У некоторых машин маршрутники «видят» блоки АБС и систем пассивной безопасности.

Одно из преимуществ маршрутника перед сканером: он всегда подключен к автомобилю и сообщает об ошибках в системе управления двигателем в режиме реального времени. Некоторые приборы выдают голосовые предупреждения при выходе рабочих параметров двигателя за допустимые пределы.

Активные датчики зажигания

Сканеры — это мастера широкого профиля. А есть и узконаправленные специалисты — недорогие приборы, позволяющие проводить точечную диагностику. Например, сканер засек пропуски воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре. А как определить причину этих пропусков?

Активный USB-датчик позволяет проверить, в том числе, корректность работы форсунок дизеля — причем он «видит» трехступенчатый впрыск, характерный для современных моторов.

Это можно сделать с помощью активного USB-датчика зажигания. Работает устройство в паре с андроид-смартфоном или планшетом, на который необходимо установить соответствующую программу. Диагностика происходит бесконтактным способом: чувствительную часть датчика прикладывают к проверяемой детали. А на экране отобразится график изменения напряжения в электрической цепи. Таким образом можно найти неисправность в катушках зажигания, форсунках, датчиках положения коленчатого и распределительного валов.

Эти приборы обычно покупают сервисмены — они нужны для углубленной диагностики, и обычным автолюбителям приобретать их нецелесообразно. Тем более что и цена у них не такая уж низкая. Например, активный USB-датчик зажигания стоит около 10 000 рублей.