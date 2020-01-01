Странная лужа под машиной: 11+ причин и ваши действия — журнал За рулем

Странная лужа под машиной: 11+ причин и ваши действия

Помимо крайне полезной информации вы еще узнаете, что тормозная жидкость на вкус горько-жгучая, а охлаждающая — сладковатая.

Редкий владелец хоть однажды не замечал под машиной непонятное мокрое пятно. Мы собрали все основные варианты.

Кто сделал лужу?

Частое расположение утечек жидкости под стоящим автомобилем: — охлаждающая жидкость; 2 стеклоомывающая жидкость; — моторное масло; амортизаторная жидкость; — тормозная жидкость; — конденсат из кондиционера; — трансмиссионное масло; 8 топливо; — конденсат из системы выпуска; 10 — электролит; 11 — жидкость ГУР.

№1. Топливо

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Вытекающий бензин — это сигнал красного уровня опасности. С такой течью не только ехать, даже оставлять машину без присмотра нельзя. Экспресс-ремонту подлежит разве что прохудившийся бензобак: место течи можно временно замазать мылом или специальным бензостойким герметиком. У большинства современных автомобилей бак находится под задним сиденьем. А если лужа образовалась в передней части — сразу вызывайте эвакуатор: течет или топливная магистраль, или бензонасос.

Утечка дизтоплива несколько менее опасна: солярка просто так не вспыхнет. Если неисправность застала в пути, можно попытаться доковылять до удобного места, а не устраивать затор посреди дороги.

№2. Тормозная жидкость

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ПДД запрещают ехать с неисправной тормозной системой. Это очень опасная утечка. Большой лужи она не образует (в автомобиле тормозухи — меньше литра), но поездка может закончиться очень быстро и с плохими последствиями.

Когда течь обнаружена сзади, то, скорее всего, прохудились тормозные трубки или шланги. Спереди течь может быть из бачка с запасом жидкости, что менее опасно, а также из многочисленных трубок блока АБС или из тормозных механизмов колес. В любом случае — на эвакуаторе на сервис. Если же дело происходит вдали от цивилизации, можно попытаться добраться до нее любым доступным способом — залить вместо тормозной жидкости антифриз или даже воду, тормозить ручником, заглушить прохудившийся контур.

№3. Моторное масло

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Можно ли ехать дальше, зависит от того, сколько масла осталось. Если уровень не добрался до нижней метки на щупе — пожалуйста. Если ниже — масло нужно долить, иначе из-за недостатка смазки детали двигателя будут быстрее изнашиваться.

При движении смотрим на комбинацию приборов: не загорится ли аварийная масленка. Даже при моргающем сигнализаторе продолжать движение недопустимо. Доливать нужно то масло, которое залито в мотор — поэтому всегда полезно иметь в багажнике литровую канистру на экстренный случай.

Если проблема выявилась далеко от дома, а нужного масла нет, подойдет любое моторное, чтобы добраться до СТО. В этом случае можно долить минеральное масло в синтетику или наоборот — синтетическое масло в полусинтетику или минералку. В экстренной ситуации не так важно качество масла, как его количество.

№4. Охлаждающая жидкость

Утечка антифриза хороша только тем, что, на крайний случай, можно подливать воду и короткими бросками двигаться к месту ремонта. Крышки радиатора или расширительного бака надо приоткрыть, чтобы снизить давление в системе и тем самым уменьшить утечку. Печку придется включить на полную. При этом жидкость не нагреется выше температуры кипения даже в системе без давления.

№5. Трансмиссия

Механическая коробка легко выдержит непродолжительное движение с низким уровнем масла. Известны случаи, когда трехвальные коробки передач доезжали вообще без масла, правда, двигаться приходилось на прямой передаче. А вот автомат сухой езды не потерпит. Если имеется щуп, проверьте уровень. До нижней метки далеко — можно ехать. Задний мост или гипоидная передача, оставшись без масла, какое-то время «повоют», а потом мгновенно поймают клин. Поверьте — очень неприятный эффект. Никаких «может быть, доедем» допускать нельзя — только на сервис.

№6. Гидроусилитель руля

Если вытекла жидкость, баранку можно продолжать крутить и без усилителя. Правда, есть риск, что заклинит насос и порвется приводной ремень. А вместе с ним (в зависимости от схемы привода) остановится генератор, компрессор кондиционера и, возможно, насос охлаждающей жидкости. Вряд ли с таким набором неисправностей стоит продолжать движение.

№7. Жидкость омывателя

На старых машинах бачки располагались на виду, а потому и все дефекты были как на ладони. Теперь до бачка просто так не добраться. Но утечка омывайки — это, конечно же, самая «несерьезная» из неисправностей. Понятно, что чинить в любом случае придется, особенно если дождь уже кончился, а грязь из-под колес продолжает лететь в стекло. ПДД допускают, что если в пути отказали омыватели, то двигаться можно, но только «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

№8. Амортизаторы

Довольно редкий тип утечки, хотя иногда случается. Особой опасности нет — разве что амортизатор вдруг заклинит, тут же превращая машину в жесткую телегу. На высокой скорости это особенно неприятно. И не забывайте, что вытекший амортизатор перестает выполнять свою функцию, и управляемость (устойчивость, стабильность на дороге) автомобиля резко ухудшается.

№9. Выхлопная труба

Единственная, пожалуй, утечка, которая должна вызывать у владельца положительные эмоции. Раз капает, значит, сгорание практически полное — образуется вода. Впрочем, иногда конденсат начинает вытекать откуда-то из середины тракта вследствие его негерметичности. Значит, придется ремонтировать.

№10. Кондиционер

Если капает вода — это признак нормальной работы кондиционера. Однако бывает, что на трубках появляются капли масла — это плохо. Особенно серьезные неприятности возможны на автомобилях с постоянно вращающимся компрессором: если такой заклинит, то мгновенно порвется приводной ремень. Он, как правило, вращает вал генератора, а на многих машинах еще и насос охлаждающей жидкости. В этом случае, как говорится, - приехали.

№11. АКБ

Утечка электролита если и оставляет следы, то рядом с АКБ, а не на асфальте. Причинами могут быть повышенное напряжение в бортсети или трещина в корпусе батареи. И махать рукой на эти неисправности не стоит, ведь вытекающий электролит способен повредить кузов, проводку, тормозные трубки.

Прочее

Откуда еще может натечь лужа? Например — от омывателей фар: как от неисправных, так и от тех, которые только что использовались по назначению. На универсалах и хэтчбеках часто подтекает трубка омывателя заднего стекла. Иногда вода в салон натекает при открывании дверей машины — как задней, так и боковых. Часто фонтанируют неотрегулированные жиклеры стеклоомывателя.

Основные автомобильные жидкости и степень опасности их утечки:

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Мы не советуем пробовать технические жидкости на вкус. Но, тем не менее, нелишне знать хотя бы главные отличия одной жидкости от другой.

  • Бензин и дизтопливо имеют характерный запах.
  • Моторное масло — обычно темное, запах слабый. Если капнуть его в воду — будет плавать в виде линзы.
  • Трансмиссионное — но не для коробки-автомата — пахнет серой, на воде капля расползается. «Авто­матическое» — жидкое, в воде разбегается.
  • Тормозная жидкость — слегка желтоватая, текучая, при растирании в пальцах нет ощущения маслянистости. На вкус — горько-жгучая.
  • Охлаждающая жидкость по виду напоминает воду, но она маслянистая при растирании. На вкус — сладковатая.
  • Жидкость ГУР — маслянистая, часто сохраняющая исходный цвет.

Самые тревожные пиктограммы на приборной панели здесь.

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