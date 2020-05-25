Эксперт «За рулем» объяснил, чем опасна для автомобиля обычная вода, и проверил альтернативные варианты омывайки, сделанной по народным рецептам.

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Автомобиль не любит воду. Судите сами: вода в топливе — плохо, в масле — плохо, в охлаждающей жидкости — плохо, в тормозухе — плохо, под ногами в салоне — тоже плохо. Невольно задумаешься, что и в бачке омывателя воде не место. И не только зимой (тут всё понятно), но и летом!

С этим, конечно же, согласятся далеко не все. Потому что несколько поколений водителей разного уровня (с классами и без классов) летом заливали исключительно воду. Собственно, другое и в голову не приходило: в продаже ничего такого нет, да и с какой стати тратить деньги на то, с чем прекрасно справляется вода из-под крана?

Льют воду в бачки и сегодня. Но этим руководит уже не безысходность... Даже зимняя омывайка на спирту стоит сравнительно недорого, а уж летняя-то — совсем копейки. Отечественную пятилитровую баклажку реально приобрести рублей за 120–140. Но если дело не в деньгах, то чем плоха вода для бака омывателя?

Чем опасна обычная вода?

Спору нет: вода дешевле любой специализированной жидкости. Но она, к сожалению, справляется с обязанностями гораздо хуже омывайки. Главный недостаток очень серьезный: вода плохо моет стекла! С пылью она, конечно же, разделается легко, но вот любые смолы — тополиные почки, битумные капли и т.п., а также жир (раздавленные в пути мухи и прочие существа) ей не поддаются. Поэтому приходится многократно махать дворниками, уродуя их рабочую кромку. А ведь перечисленные компоненты в основном и загрязняют ветровое стекло , ухудшая обзорность. Производители омываек это знают: в омывайки потому и добавляют ПАВы — поверхностно-активные вещества, обязанные растворять жиры и органические элементы. Причем наличие ПАВов актуально именно для летних омывающих жидкостей: как раз в теплое время года стекла загрязняются пыльцой растений, свежими почками, останками насекомых и т. п.

К сожалению, недостатки Н 2 О как омывающей жидкости на этом не заканчиваются. В любой воде присутствуют примеси, в частности — соли металлов, которые оседают на крыльчатке насоса, а также засоряют всю систему — особенно инжекторы. Чем жестче вода, тем больше вреда. Кроме того, страдает уплотнение насоса: омывайка содержит смазывающие компоненты, а вода из-под крана — нет. Добавим также, что абразивные частицы «обычной» воды царапают ветровое стекло, ухудшая видимость.

Концентрат

В общем, омывайка по всем статьям лучше воды. Но если денег на бадейку фирменной стеклоомывайки все равно жалко, а о проблемах думать не хочется, можно применить иное решение: приобрести концентрат стеклоомывающей жидкости. При этом стоимость литра готового препарата может начинаться от 4–10 ₽. Для справки: пропорции для разведения концентрата могут отличаться довольно сильно — от 1:100 для препаратов Astrohim Synthetium или Arexons до 1:8 для Eltrans. Цены также сильно различаются: отечественные препараты существенно дешевле импортных, а по качеству, как показывают зарулевские экспертизы, почти всегда даже лучше.

К примеру, в известном интернет-магазине AliExpress можно заказать вот такую упаковку канцентрата. Одна таблетка на 4 л воды. В упаковке 20 таблеток, а стоит такая пачка порядка 150 рублей.

Народные средства

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Впрочем, самое массовое современное решение основано на иной технологии. И наиболее очевидная — добавить в воду моющее средство с кухни. Письма с подобными рецептами поступают в редакцию постоянно. Лидерство удерживает, конечно же, Fairy. Однако влияние этого средства на лакокрасочное покрытие никто не исследовал — кто-нибудь хочет быть первым?

Некоторые автовладельцы агитируют за добавку в воду кондиционеров для белья — при этом капли начинают довольно лихо скатываться со стекла. Но вот моющие способности такой смеси нас не вдохновили. Есть еще один вариант — разбавить водой остатки вонючей зимней омывайки на изопропиловом спирте. При десятикратном разбавлении 20-градусной омывайки вонючесть уходит, поскольку ее источник — изопропиловый спирт, концентрация которого резко падает. Стекло при этом разбавленная жидкость моет более-менее прилично.

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Я — за обычную канистру с омывайкой, купленную на АЗС. Почему на АЗС? Причина в моей психологии: когда платишь за полсотни литров топлива, стоимость баклажки, выставленной на видном месте, кажется незначительной.

Счастливого пути и хорошего обзора!