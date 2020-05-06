Омывайка своими руками: тест 10 концентратов

Самая популярная летняя стеклоомывающая жидкость — вода из-под крана. Но её можно существенно улучшить, добавив в бачок омывателя специальное средство.

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Главное (и единственное) достоинство воды как стеклоомывайки — она дармовая. В остальном HO проигрывает специальным жидкостям. Жирный налет со стекол смывает посредственно. Быстрее выходит из строя уплотнение вала насоса (стеклоомывайки содержат компоненты, продлевающие резинкам жизнь). Форсунки со временем забиваются солями, содержащимися в жесткой воде.

Однако покупать летнюю стеклоомывайку народ не торопится: денег жалко. Что ж, есть другое решение — приобрести флакончик с концентратом омывающей жидкости. Для бюджета это выгоднее, а для техники? Это мы и решили проверить, взяв для экспертизы десяток подобных средств. Напоминаем, что результаты нашей проверки относятся только к данной выборке и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции.

AGA 114, Россия. Концентрат для приготовления летней стеклоомывающей жидкости

Цена ~100 руб.

Объем 80 мл

Требуемая концентрация 1:60

Приведенная стоимость готового продукта 20,8 руб./л Запах — легкий, карамельный. Грязь отмывает отлично. Недостаток — высокая цена. Arexons, Италия. Высококонцентрированный стеклоомыватель

Цена ~275 руб.

Объем 250 мл

Требуемая концентрация 1:1000

Приведенная стоимость готового продукта 11 руб./л Запах — едва ощутимый. С грязью справляется на троечку. Цена для импорта — приемлемая. Удобный флакон с дозатором.

Astrohim Synthetium АС-4106, Россия. Добавка в бачок стеклоомывателя

Цена ~170 руб.

Объем 250 мл

Требуемая концентрация 1:100

Приведенная стоимость готового продукта 6,8 руб./л Запаха почти нет. Загрязнения удаляет хорошо. Приведенная стоимость — одна из самых низких в нашей выборке. Удобный флакон с камерой-дозатором. Eltrans El-0105.01, Россия. Концентрат жидкости стеклоомывателя «Лето»

Цена ~75 руб.

Объем 500 мл

Требуемая концентрация 1:8

Приведенная стоимость готового продукта 18,75 руб./л Запах легкий. Грязь удаляет, но не очень охотно. Очень высокая приведенная стоимость.

Lavr Art Ln1217, Россия. Концентрированная жидкость для омывания лобового стекла автомобиля

Цена ~125 руб.

Объём 1000 мл

Требуемая концентрация 1:40

Приведенная стоимость готового продукта 3,12 руб./л Запах не ощущается. Лидер по стоимости готового продукта: одна упаковка позволяет получить 40 литров омывайки! С грязью справился на отлично. Первое место! Liqui Moly Art. 1967, Германия. Летний шампунь в бачок омывателя (суперконцентрат)

Цена ~170 руб.

Объем 50 мл

Требуемая концентрация 1:100

Приведенная стоимость готового продукта 34 руб./л Запах слабый. С грязью справляется уверенно. Античемпион по цене. Не рекомендуется смешивать с жидкостями других производителей. Неужели необходимо промывать бачок?

Molecules MLS 022, Россия. Стеклоомыватель суперконцентрат 1:100

Цена ~160 руб.

Объем 200 мл

Требуемая концентрация 1:100

Приведенная стоимость готового продукта 6,4 руб./л Запах легкий, «дезодорантный». Грязь удаляет уверенно. Приведенная стоимость — одна из самых низких. Удобный флакон с камерой-дозатором. Pingo арт. 85030–0, Россия. Концентрат для стекол

Цена ~120 руб.

Объем 1000 мл

Требуемая концентрация 1:10

Приведенная стоимость готового продукта 12 руб./л Запах почти неощутим. Чистит грязь очень хорошо. Цена «правильная». Второе место.

Runway RW1508, Россия. Добавка в бачок омывателя. Удалитель следов насекомых

Цена ~100 руб.

Объем 150 мл

Требуемая концентрация от 1:50 до 1:100

Приведенная стоимость готового продукта 13,3–6,7 руб./л Запах тяжелый, «химический». Грязь отмывает, но не так уверенно, как другие. При испытаниях треснула крышка флакона. Концентрация указана примерная. В целом, результат далеко не блестящий. Sonax 03881410, Германия. Концентрат стеклоомывателя

Цена ~400 руб.

Объем 250 мл

Требуемая концентрация 1:100

Приведенная стоимость готового продукта 16 руб./л Запах — как у дешевой бытовой химии. Моющие свойства хорошие. Приведенная стоимость слишком высокая. Удобный флакон с камерой-дозатором.

Методика испытаний

Основной упор при проверке препаратов мы сделали на их моющие способности. Каждый смешивали с водой согласно рекомендуемой пропорции и испытывали непосредственно на ветровом стекле. Поверхность обезжиривали уайт-спиритом и наносили каплю рыбьего жира, имитирующую раздавленных мошек и комаров. На загрязнение капали приготовленную омывайку и определяли, за сколько махов щётки стекло станет чистым. По результатам выставляли оценку по пятибалльной шкале.

Фрагмент испытаний: наносим дозу эталонного загрязнителя.

Моющую способность проверяли и в лабораторных условиях. Разлив полученные омывайки по химическим стаканчикам, добавляли в каждый по 0,1 см³ масла. Затем оценивали, насколько быстро идет гидролиз жиров. За эталон взяли зимнюю омывайку на минус 30 градусов — и капля масла растворилась в ней мгновенно. Это и понятно: в таких жидкостях много спирта. Оценивали по пятибалльной шкале.

Протестировали также удобство применения препаратов, например, наличие камеры-дозатора. Наконец, прикинули экономическую составляющую использования концентратов, подсчитав приведенную стоимость литра готовой омывайки. Самая выгодная покупка оценивалась в пять баллов, самая невыгодная — в один балл.

Альтернатива

Можно добавлять в воду зимнюю омывайку в пропорции примерно 1:10. Моющие свойства смеси достойные. Другая народная добавка — моющее средство для посуды. Моет неплохо, но обильная пена раздражает водителя, а на лакокрасочном покрытии остаются разводы. Может разъедать краску.

Еще одна альтернатива — добавить в воду кондиционер для белья. После нескольких впрысков капли воды начинают скатываться со стекла, но приемлемых моющих свойств не ждите.

Что купить?

Единоличным победителем оказался российский Lavr, который уверенно заработал максимальные оценки во всех трех номинациях. Вице-чемпионом стал другой российский продукт — Pingo. Еще три отечественных препарата поделили бронзу. Виват, Россия!

Всем счастливого пути и хорошего обзора!

Омывайка своими руками: тест 10 концентратов Самая популярная летняя стеклоомывающая жидкость — вода из-под крана. Но её можно существенно улучшить, добавив в бачок омывателя специальное средство. Омывайка своими руками: тест 10 концентратов