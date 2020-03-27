Удаляем битум и смолу: тест 11 препаратов

Эксперты «За рулем» проверили, насколько хорошо отчищают стойкие загрязнения с кузова специализированная автохимия и подручные средства.

Брызги битума или капли смолы впиваются в поверхность лакокрасочного покрытия, и водными процедурами не отделаться: нужно что-то посерьезнее. Вот мы и взяли десяток специализированных очистителей стоимостью от 125 до 625 рублей за флакон и посмотрели, на что они способны.

Как обычно, напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке продукции и не могут служить основанием для суждений о всей гамме продукции той или иной марки.

Методика испытаний

Основное испытание для препаратов — удаление однородного слоя битумной мастики, заранее нанесенного на металлическую тестовую поверхность с лакокрасочным покрытием. Каждым составом нужно было очистить одинаковый по площади участок. Мы наносили все средства строго по инструкции.

Помимо качества очистки, оценивали запах препаратов, а также удобство их применения. При подведении итогов учитывали стоимость химикатов.

DoctorWax DW5643, США. Очиститель кузова от насекомых и битума

Цена ~560 ₽

Объем 475 мл Триггерная упаковка. Густая жидкость прокачивается через распылитель с трудом, зато хорошо держится на вертикальной поверхности. Запах едва заметный. А вот с битумом справляется очень неохотно. Да и цена высокая. Не рекомендуем: оценка «Плохо». Fenom FN 408, Россия. Очиститель кузова

Цена ~150 ₽

Объем 190 г Аэрозоль. Запах отталкивающий, летучий. Консистенция жидкая. Загрязнения удаляет неплохо. Общая оценка «Удовлетворительно». G-power GP-753, Россия. Удалитель битума и смол

Цена ~470 ₽

Объем 750 мл Триггерная упаковка. Препарат жидкий, запах сильный, но летучесть невысокая. Чистит неплохо. Общая оценка «Удовлетворительно».

Hi-Gear HG 5625, США. Очиститель кузова профессианальный

Цена ~400 ₽

Объем 340 г Аэрозоль. Дает пену, которая неплохо держится на вертикальной поверхности. Запах неприятный, битум отмывает довольно плохо. Не рекомендуем: оценка «Плохо». Lecar TG-505, Россия. Очиститель битумных пятен и следов насекомых

Цена ~130 ₽

Объем 310 г Аэрозольный препарат имеет жидкую консистенцию. Запах химический, летучесть довольно высокая. С битумными пятнами расправился лихо. Рекомендуем: оценка «Отлично». Liqui Moly 7603, Германия. Средство для удаления битумных пятен

Цена ~625 ₽

Объем 400 мл Немецкий аэрозоль имеет довольно сильный, летучий запах. Консистенция жидкая, но битум удаляет отлично. Рекомендуем: оценка «Отлично».

Nanox NX5629, США. Очиститель кузова

Цена ~350 ₽

Объем 450 мл Триггерная упаковка. Запах химический, не самый приятный. Консистенция жидкая. Битум удаляет неплохо. Общая оценка «Удовлетворительно». Turtle Wax TW520, США. Очиститель от битума и насекомых

Цена ~770 ₽

Объем 473 мл Триггерная упаковка. Запах — слегка химический. На вертикали держится хорошо, а вот битум удаляет довольно вяло. Цена высокая. Не рекомендуем: оценка «Плохо». 3ton TC-505, Россия. Очиститель битумных пятен и следов насекомых

Цена ~150 ₽

Объем 520 мл Жидкий аэрозоль с химическим, не очень приятным запахом. Чистит неплохо. Общая оценка «Удовлетворительно».

Astrohim АС-395, Россия. Очиститель битумных пятен

Цена ~160 ₽

Объем 500 мл Триггерная упаковка. Запах слабый. Консистенция препарата довольно жидкая, на вертикальной поверхности долго не продержится. Но битум удаляет на «Отлично». Цена — вполне приемлема. Рекомендуем. Kerry KR-930, Россия. Очиститель битумных пятен и следов насекомых

Цена ~125 ₽

Объем 228 г Аэрозоль с сильным химическим запахом дает хорошую пену, потому особенно удобен для работы на вертикальной поверхности. Оттирает на «отлично». Рекомендуем: оценка «Отлично».

Результаты

Лучше других с удалением битумных пятен справились средства Astrohim АС‑395, Kerry KR‑930, Lecar TG‑505 (все российского производства), а также немецкий Liqui Moly 7603 — мы рекомендуем в первую очередь обратить внимание на них. При этом Kerry KR‑930 хочется похвалить за пенную структуру, которая лучше других держится на вертикальных поверхностях. Если же сравнить стоимость препаратов в пересчете на единицу объема, то по этому параметру лучшим оказывается Astrohim АС‑395. Эти два российских средства и удостоились «Выбора ЗР».

Советы по применению

Заметили пятна битума? Не тяните с их удалением: чем дольше они остаются на кузове, тем сильнее «прикипают» и тем тяжелее их удалять! Сполосните водой обрабатываемый участок кузова, чтобы не втирать абразивные частицы (выражаясь проще — грязь) в лакокрасочное покрытие. Нанесите средство согласно инструкции на упаковке и дайте ему время подействовать: пусть поработает без механического растирания. Затем чистой салфеткой, желательно из микрофибры, удалите пятно без излишнего нажима. При необходимости повторите обработку.

А чем еще можно?

Помогут ли подручные средства? Иногда кухонная химия оказывается ничуть не хуже специализированных средств. Под рукой оказались универсальный препарат WD‑40, а также моторное и растительное масло, бензин и дизтопливо.

Зачем применять подобные средства? Дело вовсе не в экономии или не только в ней. Практика показывает, что удалять битумные загрязнения лучше «по горячим следам», а фирменные препараты не всегда под рукой.

Что получилось? Всеми перечисленными «народными» средствами пользоваться можно — с битумным пятном они справляются. Однако делают это не так лихо, как проверенная нами специализированная химия: каждое пятнышко нужно довольно долго оттирать. А при этом растет вероятность появления царапин на краске. Но как аварийное решение задачи эти средства вполне подойдут.

Всем удачи на дорогах. И да минуют нас брызги битума!

Экспертиза проникающих жидкостей (WD-40 и не только) — тут.