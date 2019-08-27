Половина продающихся антифризов непригодны для применения — такими оказались результаты исследования двухгодичной давности. Проверив 17 свежеприобретенных образцов, эксперты выяснили, насколько изменилась ситуация.

Экспертиза антифризов, проведенная нами полтора года назад, выявила тревожную ситуацию на рынке охлаждающих жидкостей: многие из них оказались легковоспламеняющимися! Причем отличить горючие от негорючих при покупке невозможно. Ведь по внешнему виду непонятно, что вместо дорогого этиленгликоля производитель применил более дешевую смесь — глицерин плюс метанол, — которая закипает при 64 °C.

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Что происходит внутри раскаленного мотора с таким антифризом? Легкокипящая жидкость порождает кавитацию: при вскипании образуются воздушные пузырьки, которые взрываются, выгрызая частицы металла из блока, гильз, патрубков, лопастей насоса. Кроме того, возникают паровые пробки, и антифриз перестает циркулировать, что приводит к перегреву мотора. А если метанол выкипит, то оставшийся водный раствор глицерина еще и замерзнет зимой. Последствия в любом случае плачевны — двигателю потребуется дорогостоящий ремонт.

Результаты прошлой экспертизы подтвердили содержание метанола в половине антифризов. Для этого даже не нужен был хроматограф, который определяет состав жидкости. При замерах температуры кипения мы просто поджигали антифризы. Нормальная жидкость гореть не должна.

Скупив самые популярные антифризы, мы и в этот раз попытались их поджечь. И ни одна жидкость из двена­дцати не вспыхнула. Неужели производители больше не используют дешевые и опасные компоненты? Мы решили совершить набег на один из подмосковных авторынков, где прикупили еще пяток канистр. И вот результат: две жидкости, нижнекамский Sapsan и дзержинский Uniх, вспыхнули! (Как всегда, напоминаем: результаты наших исследований относятся только к конкретным образцам приобретенной продукции.)