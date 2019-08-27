Сегодня, в 8:07 Повторная экспертиза антифризов: сюрприз — стало лучше! Половина продающихся антифризов непригодны для применения — такими оказались результаты исследования двухгодичной давности. Проверив 17 свежеприобретенных образцов, эксперты выяснили, насколько изменилась ситуация. Экспертиза антифризов, проведенная нами полтора года назад, выявила тревожную ситуацию на рынке охлаждающих жидкостей: многие из них оказались легковоспламеняющимися! Причем отличить горючие от негорючих при покупке невозможно. Ведь по внешнему виду непонятно, что вместо дорогого этиленгликоля производитель применил более дешевую смесь — глицерин плюс метанол, — которая закипает при 64 °C.
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Что происходит внутри раскаленного мотора с таким антифризом? Легкокипящая жидкость порождает кавитацию: при вскипании образуются воздушные пузырьки, которые взрываются, выгрызая частицы металла из блока, гильз, патрубков, лопастей насоса. Кроме того, возникают паровые пробки, и антифриз перестает циркулировать, что приводит к
перегреву мотора. А если метанол выкипит, то оставшийся водный раствор глицерина еще и замерзнет зимой. Последствия в любом случае плачевны — двигателю потребуется дорогостоящий ремонт.
Результаты прошлой экспертизы подтвердили содержание метанола в половине антифризов. Для этого даже не нужен был хроматограф, который определяет состав жидкости. При замерах температуры кипения мы просто поджигали антифризы.
Нормальная жидкость гореть не должна.
Скупив самые популярные антифризы, мы и в этот раз попытались их поджечь. И
ни одна жидкость из двенадцати не вспыхнула. Неужели производители больше не используют дешевые и опасные компоненты? Мы решили совершить набег на один из подмосковных авторынков, где прикупили еще пяток канистр. И вот результат: две жидкости, нижнекамский Sapsan и дзержинский Uniх, вспыхнули! (Как всегда, напоминаем: результаты наших исследований относятся только к конкретным образцам приобретенной продукции.)
Тем не менее замечательная вырисовывается тенденция. Если два года назад половина имевшихся на рынке антифризов были некачественными, то сейчас таких раз-два и обчелся. Нам это вдвойне приятно. Ведь в том, что опасных антифризов стало значительно меньше, есть и наша заслуга.
Наши экспертизы не только помогают купить добротные изделия и компоненты, но и подстегивают производителей тщательнее следить за качеством своей продукции.
В фотогалерее мы привели как заявленные данные производителей, так и результаты замеров температуры начала и диапазона кипения, а также ответы на вопрос: горит или не горит?
AGA 001Z Z40 Антифриз, ООО «Автохим-проект», Москва (антифриз высшей категории качества)
AGA 001Z Z40 Антифриз, ООО «Автохим-проект», Москва (антифриз высшей категории качества)
Цена 250 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 107–110 °С
Не горит Felix-40, ООО «Тосол Синтез Инвест», Дзержинск (профессиональный антифриз)
Felix-40, ООО «Тосол Синтез Инвест», Дзержинск (профессиональный антифриз)
Цена 190 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 107–109 °С
Не горит Felix-45, ООО «Тосол Синтез Инвест», Дзержинск (профессиональный ТОСОЛ)
Felix-45, ООО «Тосол Синтез Инвест», Дзержинск (профессиональный ТОСОЛ)
Цена 130 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 106–107 °С
Не горит Gazpromneft ТОСОЛ 40, ОАО «Техноформ», Климовск (охлаждающая жидкость)
Gazpromneft ТОСОЛ 40, ОАО «Техноформ», Климовск (охлаждающая жидкость)
Цена 170 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 107–109 °С
Не горит
Nord Antifreeze, ООО «Гелена Химавто», Москва (универсальная охлаждающая жидкость)
Nord Antifreeze, ООО «Гелена Химавто», Москва (универсальная охлаждающая жидкость)
Цена 210 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 107–110 °С
Не горит Optima, АО «Техноформ», Климовск (универсальный антифриз)
Optima, АО «Техноформ», Климовск (универсальный антифриз)
Цена 170 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 106–109 °С
Не горит PilotS G11, ООО «Стрэкстэн», Пушкино (низкозамерзающая охлаждающая жидкость)
PilotS G11, ООО «Стрэкстэн», Пушкино (низкозамерзающая охлаждающая жидкость)
Цена 200 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 103–105 °С
Не горит Platinum, ООО «ТД „Дзержинск-химпромсервис“, Дзержинск (антифриз высшей категории качества)
Platinum, ООО «ТД „Дзержинск-химпромсервис“, Дзержинск (антифриз высшей категории качества)
Цена 130 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 103–109 °С
Не горит
Prisma Coolant, Бельгия (охлаждающая жидкость)
Prisma Coolant, Бельгия (охлаждающая жидкость)
Цена 320 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 105–109 °С
Не горит Sapsan-40, ООО «Нижнекамск-нефтеоргсинтез», Нижнекамск (антифриз)
Sapsan-40, ООО «Нижнекамск-нефтеоргсинтез», Нижнекамск (антифриз)
Цена 310 руб. Масса 5 кг Температурный интервал кипения 91–93 °С
Не горит Sintec professional antifreeze, АО «Обнинскоргсинтез», Обнинск (Multi Freeze)
Sintec professional antifreeze, АО «Обнинскоргсинтез», Обнинск (Multi Freeze)
Цена 690 руб. Масса 5 кг Температурный интервал кипения 107–110 °С
Не горит Sibiria Antifreeze G11, ООО «Дзержинский завод органического синтеза», Дзержинск (жидкость охлаждающая)
Sibiria Antifreeze G11, ООО «Дзержинский завод органического синтеза», Дзержинск (жидкость охлаждающая)
Цена 160 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 111–112 °С
Не горит
Unix G11, Дзержинск (охлаждающая жидкость)
Unix G11, Дзержинск (охлаждающая жидкость)
Цена 90 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 87–90 °С
!!! Горит Zalmer ZR4000, ТД Промпэк, Балашиха (антифриз)
Zalmer ZR4000, ТД Промпэк, Балашиха (антифриз)
Цена 170 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 108–109 °С
Не горит АВТ-40, Домодедово (автомобильный антифриз с индикатором течи)
АВТ-40, Домодедово (автомобильный антифриз с индикатором течи)
Цена 750 руб. Масса 10 кг Температурный интервал кипения 104–105 °С
Не горит Дзержинский ТОСОЛ, ООО «Промсинтез», Дзержинск (охлаждающая жидкость ОЖ-40)
Дзержинский ТОСОЛ, ООО «Промсинтез», Дзержинск (охлаждающая жидкость ОЖ-40)
Цена 130 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 106–107 °С
Не горит Тосол-Север 40, ООО «Гелена Химавто», Москва (антифриз)
Тосол-Север 40, ООО «Гелена Химавто», Москва (антифриз)
Цена 130 руб. Масса 1 кг Температурный интервал кипения 109–109 °С
Не горит
Всем удачного пути — без перегревов и возгораний!
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