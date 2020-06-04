6 примет хорошей АЗС (и 7 признаков плохого бензина)

Современные двигатели и топливная аппаратура очень капризны: активный нагар и закоксовывание могут убить мотор почти сразу. Шпаргалка «За рулем» поможет поставить диагноз и топливу, и заправке.

Откуда вообще берется плохое топливо?

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цепочке от производства до прилавка ему вроде неоткуда взяться: везде системы контроля качества, вплоть до оснащения бензовозов видеокамерами, а на цистерны ставят номерные пломбы.

Хотя есть и лазейки. Начать с того, что НПЗ выдают некий базовый бензин, а затем его свойства улучшают присадками, получая требуемые сорта — АИ‑92, АИ‑95 и так далее. Вносить присадки могут на разных стадиях: на самом НПЗ, на перевалочных складах, даже в бензовозе — многие оснащены автоматическим «впрыском» присадки из отдельной ­емкости. Для повышения прибыли можно сэкономить на присадках, хотя и велик риск раскрытия обмана с тяжелыми для продавца последствиями.

Цистерны бензовозов не моют, заливая в них поочередно то АИ‑95, то солярку. Засорение одного топлива другим (в пределах 1% по объему) не оказывает существенного влияния на работу двигателей, а потому допустимо.

Может быть, на АЗС льют в бензин что-то еще, более дешевое? Никакого смысла — проще поднять цену на пять копеек.

С высокой вероятностью, плохое топливо — результат накопления отложений и налета в резервуарах. В бак оно попадает, когда насос черпает остатки или сразу после слива топлива — струя поднимает муть со дна. Опытные водители советуют избегать заправок во время или сразу после слива.

По нормативам, плановую зачистку резервуаров АЗС проводят не реже, чем раз в два года. После зачистки допускаются донный осадок, мехпримеси и ржавчина — до 0,1% объема. Так что грязь там есть всегда! Вопрос в ее количестве. Понятно, что закрывать АЗС на чистку резервуаров чаще, чем ­требует ГОСТ, невыгодно.

7 примет некачественного топлива После заправки затруднен пуск двигателя

Обороты холостого хода нестабильны

Двигатель «не тянет», ухудшается динамика

Рывки и дерганья при движении

Усиленный шум и детонация

Потемнение выхлопа

Рост расхода топлива 6 примет надежной АЗС Известный бренд

Чистая территория, современное оборудование, отзывчивый персонал

Цены, не отличающиеся от привычных в меньшую сторону на 2–3 рубля

Наличие паспортов (не ксерокопий!) на топливо с актуальными датами

Продажа сопутствующих товаров

Часто заправляются дальнобойщики

Что делать, чтобы не нарваться

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Задача автомобилиста — избегать нена­дежных АЗС. На карте мониторинга ­ станции получают отметки об уровне сервиса, но не о качестве топлива. Однако внешний вид, чистота станции, приветливый персонал имеют значение.

Крупным сетям известных брендов наибольшее доверие — они пекутся о репутации. Очевидно и другое: чем новее заправка, тем чище ее резервуары. В небольших селениях часто обитают безальтернативные АЗС — одна на весь населенный пункт. Случись ей продать тонну плохого бензина, местные жители быстро выявят причину массовой хандры моторов. Такие колонки тоже вне особых подозрений, даже если они выглядят не очень.

Зона наивысшего риска — АЗС с незнакомыми названиями на проезжих трактах, в отдалении от городов и в сочетании с ценой, заниженной на 3–4 рубля относительно привычной.

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Читать сертификат (паспорт) топлива — занятие спорное: бумаги описывают не то, что находится в резервуарах, а то, что на той неделе привезли. Например, в начале декабря велика вероятность, что в дизельном резервуаре — смесь летней и зимней солярки. Хотя отсутствие сертификата тоже тревожный сигнал, поэтому не повредит на него глянуть — он должен быть на виду.

Одна из мер предосторожности: заправляться, не дожидаясь мигания ­лампочки. И всегда лучше держать в баке 10–15 л уже проверенного мотором топлива. Также — на всякий случай — не выбрасывайте чек предыдущей заправки. АЗС обязаны заменять топливо, если выяснится, что залито не то, что прописано в чеке. Чек поможет доказать, что плохое топливо вы залили именно здесь.

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