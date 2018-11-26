Большой тест аккумуляторов. Выжили не все!

Эксперты «За рулем», проводя традиционную экспертизу АКБ, ужесточили тестовую методику. В итоге испытания выдержали только четыре батареи из двадцати шести.

К барьеру!

Для нынешней лабораторки мы собрали «европейские» батареи — с габаритами примерно 278 × 175 × 190 мм. Такие батареи применили, например, при адаптации автомобилей, построенных на платформе В0, к нашему климату — они используются на популярнейших моделях Renault (Logan, Sandero, Kaptur, Duster), а также на универсале Лада Ларгус и седане Nissan Almera. Такие же батареи устанавливают и другие производители на автомобили с моторами большего — вплоть до 2,5 литра — рабочего объема, если задумываются о холодном пуске в России.

Принципиальное отличие нынешней экспертизы от предыдущих заключается в том, что на этот раз мы взяли «каждой твари по паре», то есть по две батареи той или иной модели. Это позволит оценить стабильность результатов по каждому бренду, резко сократив вероятность случайных выводов. Кроме того, мы ужесточили условия испытаний, ­увеличив токи разряда.

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Набралось 13 пар наиболее популярных АКБ: шесть отечественных против семи импортных. Самая дорогая батарея в нашей выборке — TAB Polar за 6350 рублей. Самая дешевая — отечественная Tyumen Battery Premium за 3620 рублей.

Все купленные батареи — гарантийные. Однако в аккумуляторном мире термины «новая» и «гарантийная», увы, не синонимы. После замеров резервной емкости в состоянии поставки становится понятно, сколько батарея провалялась на складе. И часто лежалую норовят продать под видом новой: мол, вот тебе печать и дата продажи — живи спокойно.

В этот раз резервная емкость купленных АКБ в состоянии поставки разнилась более чем вдвое! Но перед началом испытаний мы полностью заряжаем все батареи, создавая одинаковые стартовые условия.

МЕДВЕЖЬЯ БОЛЕЗНЬ У этой батареи жизнь явно пошла наперекосяк. Даже уровень электролита напоминает какую-то гистограмму.

Такого в наших тестах еще не было! Одна из батарей «Тюменский медведь», заряженная перед началом испытаний на 100%, при проверке стартерной характеристики током холодной прокрутки неожиданно «померла», понизив в течение одной секунды напряжение на своих клеммах до 5,7 В. Принимать заряд батарея отказалась, восстановить ее работоспособность известными способами не удалось. В итоге саботажницу «сняли с пробега»: правила нашей игры не допускают никаких замен. После испытаний мы вскрыли батарею. Перед этим замерили плотность электролита: оказалось, что в четырех банках из шести она почти соответствовала плотности воды — от 1,000 до 1,005 г/см³. По мнению аккумуляторных гуру, осматривавших батарею после вскрытия, причина выхода из строя — короткое замыкание в одной из банок, которое при попытке выдать стартерный ток повлекло за собой цепную реакцию в трех других банках. Попадись такая батарея обычному покупателю, ее наверняка обменяли бы после исследования в гарантийке. Назовем это происшествие невезением — тем более что другой «медведь» выступил очень хорошо. Напоминаем, что подобный инцидент не может служить основанием для суждения о качестве всей одноименной продукции в целом. Напряжение ниже 6 В, и никакие зарядки не помогают.

В четырех банках плотность электролита практически как у воды.

Вскрываем батарею...

...и заглядываем внутрь.

Светлые хлопья — это остатки технологической бумаги, применяемой в производстве. Со временем она растворяется.

При осмотре дефектов не обнаружено. Вероятно, произошло короткое замыкание между пластинами.

Как оценивали

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Испытания мы проводили на стендовом оборудовании НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России. Батареи гоняли на разных стендах и при разных температурах, чтобы проверить их основные параметры.

Главная характеристика батареи — количество хранимой в ней энергии. Обычно на этикетках указывают ток, который батарея может выдать. Но ток — это еще не энергия: он может прекратиться как на первой секунде разряда, так и на сотой. Именно поэтому мы всякий раз высчитываем энергию разряда, учитывая как величину тока, так и время, в течение которого батарея его выдает, не проседая по напряжению «ниже ватерлинии». Другой важной характеристикой батареи является резервная емкость — она гораздо информативнее привычных ампер-часов.

Резервная емкость показывает, долго ли проедет автомобиль со всеми включенными энергопотребителями (фары, стеклоочистители, аудиосистема), если вышел из строя генератор. Измеряется в минутах при токе разряда 25 А. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат: American SMF 48–770 Premium Battery — 158 минут

Худший результат: Varta Black Dynamic — 102 минуты

Приведенная энергия пуска заявленным током при —18 °C характеризует энергию батареи в пусковом режиме. Чем выше результат, тем лучше. Сначала батарею разряжают заявленным током холодной прокрутки (I хп ) в течение 30 секунд, затем регистрируют напряжение (U 30 ) на ее выводах. После 20‑секундной паузы батарею разряжают током, равным 60% от заявленного I хп , пока напряжение на выводах не снизится до 6,0 В (при более низком напряжении в бортсети автомобиль считается неработоспособным). Время разряда t6 записывают. Приведенную энергию пуска подсчитывают по формуле: Е = 0,3∙I хп ∙ (U 30 —6,0)∙t 6 .

Лучший результат: Tyumen Battery Premium — 37,32 кДж

Худший результат: Globatt — 19,75 кДж

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Приведенная энергия пуска единым током при —18 °C позволяет сравнить токовые характеристики всех батарей в одинаковых условиях вне зависимости от их паспортных данных. Чем выше результат, тем лучше.

Сначала батарею разряжают единым для всех током 640 А в течение 30 секунд и регистрируют напряжение U 30 на ее полюсных выводах. После 20‑секундной паузы батарею разряжают током 384 А (640 × 0,6 = 384) до тех пор, пока напряжение на выводах не снизится до 6,0 В. Время разряда t6 записывают. Приведенную энергию пуска подсчитывают по формуле: Е = 192∙(U30 — 6,0)∙t6.

Лучший результат: Tyumen Battery Premium — 37,24 кДж

Худший результат: Varta Black Dynamic — 21,29 кДж

Приведенная энергия пуска единым током при —29 °C позволяет сравнить токовые характеристики всех батарей в условиях сильного мороза. Их разряжают одинаковым током вне зависимости от паспортных данных. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат: Tyumen Battery Premium — 1,2 кДж

Остальные батареи, кроме American SMF 48–770 Premium Battery, тест провалили, просев ниже 6,0 В меньше чем за 30 секунд

Прием заряда при постоянном внешнем напряжении. Величина зарядного тока косвенно характеризует способность батареи восстанавливаться после глубокого разряда, при этом зарядный ток должен превышать величину, равную 0,2 от емкости при 20‑часовом разряде.

Все батареи справились с заданием

Победители зарулевских экспертиз последних лет 1 место 2 место 3 место 2018 Tyumen Battery Premium American Мedalist 2017 Мedalist Tyumen Battery American 2016 Tyumen Battery Premium Varta Мutlu 2015 Tyumen Battery Premium Topla Exide

Premium 2014 Varta Banner Bosch 2013 Tyumen Battery Лидер Mutlu Royal 2012 Varta Мedalist Topla 2011 Мedalist Мedalist Titan 2010 Мedalist Varta Зверь 2009 Varta Мedalist A‑mega 2008 Bosch Medalist Varta 2007 Мutlu Акoм Мedalist 2006 Varta Мedalist Bosch 2004 Tyumen Tyumen Мedalist

Расстановка по местам

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В каждом виде испытаний мы брали лучший и худшие результаты, присваивая им соответственно 5 баллов и 1 балл. Остальные участники получали промежуточные баллы, пропорциональные тому положению, которое они заняли между лидером и аутсайдером. К примеру, если при замере резервной емкости лидер продержался 158 минут, а аутсайдер — 102 минуты, то участник с результатом 130 минут получал 3,00 балла. И так — для всех пяти видов испытаний.

При отказе батареи в том или ином виде испытаний она получала 0 баллов. Итоговый балл для каждой батареи — это среднее арифметическое пяти промежуточных оценок. Для каждого дуэта подсчитывалось среднее арифметическое баллов, набранных двумя батареями.

Напоминаем, что параметр «цена/качество» носит справочный характер, поскольку цена батарей сильно зависит от места приобретения и может значительно различаться в разных торговых точках. В итоговой таблице этот параметр присутствует, однако при распределении мест не учитывался.

КАК ВЫБРАТЬ БАТАРЕЮ? Габариты. Покупаемый аккумулятор обязан уместиться на штатном месте — под капотом, в багажнике или под полом. Обидно при покупке ошибиться на сантиметр. Материалы по теме Размеры аккумуляторов

Покупаемый аккумулятор обязан уместиться на штатном месте — под капотом, в багажнике или под полом. Обидно при покупке ошибиться на сантиметр. Полярность. Взгляните на старую батарею: где у нее «плюс», а где «минус». Клеммы на «европейках» и «азиатках» разные и по форме, и по расположению. На большинстве автомобилей разместить батарею с неродной поляр­ностью не удастся — не хватит длины штатных проводов.

Взгляните на старую батарею: где у нее «плюс», а где «минус». Клеммы на «европейках» и «азиатках» разные и по форме, и по расположению. На большинстве автомобилей разместить батарею с неродной поляр­ностью не удастся — не хватит длины штатных проводов. Бренд. Никогда не покупайте батареи с неизвестным именем, даже по очень низкой цене. Как правило, фирмы-однодневки торгуют товаром непредсказуемого качества. Мы советуем пользоваться списком победителей наших экспертиз: испытания такого уровня больше не проводит никто.

Никогда не покупайте батареи с неизвестным именем, даже по очень низкой цене. Как правило, фирмы-однодневки торгуют товаром непредсказуемого качества. Мы советуем пользоваться списком победителей наших экспертиз: испытания такого уровня больше не проводит никто. Цена. Она обычно зависит от бренда. Заявленные электрические параметры — ток и емкость — определяются габаритами. Не слушайте советчиков, которые будут говорить про нежелательность «излишних» токов или ампер-часов. Перед установкой на машину батарею непременно следует зарядить. После этого можно заводиться — и в путь.

13 место. Varta Black Dynamic, страна-производитель не указана

Ориентировочная цена 4900 руб.

Заявленная энергоемкость 70 А∙ч

Заявленная резервная емкость не указана

Заявленный ток 640 А

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 16,78 и 16,78 кг / не указана

Габариты 276 × 175 × 185 мм

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита нет

Глазок заряженности нет Дуэт с самым громким именем оказался последним. Заявленные параметры явно не запредельные (ток — всего-навсего 640 А), при этом батареи с более серьезными заявленными токами выдавали их заметно увереннее. Резервная емкость — одна из самых низких, причем у обеих участниц. При —29 °C обе не выполнили требуемое «упражнение». И даже сравнительно невысокая стоимость не вытянула отношение цена/качество с сáмого дна. 12 место. «Тюменский медведь», Россия

Ориентировочная цена 5300 руб.

Заявленная энергоемкость 70 А∙ч

Заявленная резервная емкость не указана

Заявленный ток 720 А

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 17,22 и 17,27/≤ 17,4 кг

Габариты 275 × 175 × 191 мм

Газоотвод через пробки

Контроль уровня электролита через пробки

Глазок заряженности да (четвертая банка, отсчет от «+») Откровенно жалко «сибирских мишек». Одна из батарей при первой же попытке выдать ток холодной прокрутки почти мгновенно просела ниже 6 В и на дальнейшие «уговоры» никак не реагировала. Пришлось другой батарее отдуваться в одиночку — и она делала это очень уверенно, наравне с лидерами! Самое удивительное, что при подсчете окончательных баллов именно отличное выступление одной батареи позволило дуэту уйти с последнего места, ведь вторая получала только нули. Иными словами, один «медведь» набрал баллов больше, чем пара-аутсайдер. 11 место. Globatt, страна-производитель не указана

Ориентировочная цена 4800 руб.

Заявленная энергоемкость 75 А∙ч

Заявленная резервная емкость не указана

Заявленный ток 750 А (ССА)

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 17,89 и 17,71 кг/не указана

Габариты 276 × 175 × 188 мм

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита нет

Глазок заряженности есть (вторая банка, отсчет от «+») С учетом результатов прошлогодней экспертизы нетрудно сделать вывод: у этого бренда всё те же проблемы! Страна-производитель не указана, заявленный ток выдает хуже всех, при —29 °C очередной незачет. И соотношение цены и качества никудышное. Достоинств мы вновь не обнаружили. 10 место. Актех, Россия

Ориентировочная цена 4700 руб.

Заявленная энергоемкость 77 А∙ч

Заявленная резервная емкость не указана

Заявленный ток 680 А

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 16,69 и 17,41 кг / не указана

Габариты 276 × 179 × 189 мм

Газоотвод через пробки

Контроль уровня электролита через пробки

Глазок заряженности нет Эта пара не порадовала ничем, включая цену. Ни в одном испытании участницы не заработали даже троечку, а на сильном морозе померли совсем. ­Заметен разброс по массе — почти полкило. Хвалить не за что.

9 место. Titan EuroSilver, Россия

Ориентировочная цена 5400 руб.

Заявленная энергоемкость 76 А∙ч

Заявленная резервная емкость не указана

Заявленный ток 730 А

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 18,10 и 18,07 кг/не указана

Габариты 276 × 175 × 190 мм

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита через пробки

Глазок заряженности нет Для российских аккумуляторных батарей такая цена представляется завышенной. Все параметры — на среднем уровне. При —29 °C батареи не сдюжили. ­Восторгаться нечем. 8 место. Westa Red, страна-производитель не указана

Ориентировочная цена 3780 руб.

Заявленная энергоемкость 74 А∙ч

Заявленная резервная емкость 124 мин

Заявленный ток 740 А

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 18,40 и 18,42/≤ 19,5 кг

Габариты 276 × 175 × 190 мм

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита через пробки

Глазок заряженности нет Повеселили заявления на этикетках: «Мощно заряжен» и «Антимороз —40 °C». Уже при —29 °C обе батареи померли через 27 секунд — какие уж там минус сорок. Похвалить можно лишь за сравнительно невысокую цену. 7 место. Зверь, Россия

Ориентировочная цена 5200 руб.

Заявленная энергоемкость 77 А∙ч

Заявленная резервная емкость не указана

Заявленный ток 720 А

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 18,57 и 18,66 кг/не указана

Габариты 276 × 174 × 189 мм

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита нет

Глазок заряженности есть (третья банка, отсчет от «+») Звери выступили вразнобой. Разница в резервной емкости — десяток минут, на 29‑градусном морозе одна батарея продержалась вдвое дольше другой. В одном эта пара была единодушна: оба Зверя отказали до финиша. Цена для отечественного изделия высоковата.

6 место. GS SMF096, страна-производитель не указана

Ориентировочная цена 5000 руб.

Заявленная энергоемкость 75 А∙ч

Заявленная резервная емкость не указана

Заявленный ток 700 А

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 18,03 и 17,98 кг/не указана

Габариты 277 × 175 × 191 мм

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита нет

Глазок заряженности есть (пятая банка, отсчет от «+») Батареи, занявшие шестое место, выступили ненамного лучше тех, что расположились на десятой ступеньке. Все оценки — ниже тройки, цена не подарок. И вдобавок — обморок обеих участниц на 29‑градусном морозе. 5 место. TAB Polar, Евросоюз

Ориентировочная цена 6250 руб.

Заявленная энергоемкость 75 А∙ч

Заявленная резервная емкость не указана

Заявленный ток 750 А

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 17,21 и 16,97 кг/не указана

Габариты 275 × 174 × 187 мм

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита через пробки

Глазок заряженности есть (пятая банка, отсчет от «+») Одна из батарей показала резервную емкость 133 минуты. Хороший результат! Заявленный ток — один из самых высоких в нашей экспертизе. Но мало ­заявить — надо продемонстрировать достойную энергию, а с этим дела хуже. Особенно при —29 °C: обе участницы не сдюжили. 4 место. Mutlu, Турция

Ориентировочная цена 5600 руб.

Заявленная энергоемкость 75 А∙ч

Заявленная резервная емкость не указана

Заявленный ток 720 А

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 17,96 и 18,21 кг/не указана

Габариты 278 × 175 × 191 мм

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита нет

Глазок заряженности есть (четвертая банка, отсчет от «+») Турецкие аккумуляторы этого бренда неизменно были самыми крепкими середняками в любых экспертизах — на пьедестал поднимались редко, но всегда располагались неподалеку от него. Так и сейчас: хорошая резервная емкость, неплохие энергетические характеристики. Но мороза, как и большинство, не выдержали — а жаль.

3 место. Medalist SMF 57412 Premium Battery, Корея

Ориентировочная цена 5700 руб.

Заявленная энергоемкость 74 А∙ч

Заявленная резервная емкость 140 мин

Заявленный ток 680 А (BCI)

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 17,72 и 17,76 кг / не указана

Габариты 276 × 173 × 188 мм

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита нет

Глазок заряженности есть (пятая банка, отсчет от «+») Непривычное для Медалиста третье место объясняется просто: батареи на морозе недотянули секунду-две до финиша. Обидно, но за это испытание — единица, былые заслуги не в счет. Впрочем, до второй ступеньки пьедестала батареи всё равно не добрались бы: проверку током холодной прокрутки они тоже прошли без привычного блеска. Но бренд остается в списке уважаемых: ­зарулевскую бронзу просто так не заработаешь. 2 место. American SMF 48–770 Premium Battery, Корея

Ориентировочная цена 5900 руб.

Заявленная энергоемкость не указана

Заявленная резервная емкость 155 мин

Заявленный ток 770 А (ССА)

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 17,68 и 17,70 кг/не указана

Габариты 276 × 174 × 189 мм

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита нет

Глазок заряженности есть (пятая банка, отсчет от «+») После первых замеров эксперты заявили, что ­победитель известен: корейские аккумуляторы дружно выдали великолепную резервную емкость — 156 и 158 минут, уверенно победив в этой номинации. Ради интереса мы измерили и реальные ампер-часы — аж 80! Оба образца с огромным запасом оторвались от остальных участников, спокойно выдержав и температуру —29 °C. Заявленный ток — самый высокий среди показанных в экспертизе. За такое изделие и заплатить не жалко. Но этого хватило лишь для второго места. Рекомендуем! 1 место. Tyumen Battery Premium, Россия

Ориентировочная цена 3620 руб.

Заявленная энергоемкость 77 А∙ч

Заявленная резервная емкость не указана

Заявленный ток 640 А

Измеренная (по двум образцам) / заявленная масса с электролитом 19,09 и 18,97/20,5 кг

Габариты 276 × 173 × 188 мм

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита через пробки

Глазок заряженности нет Честно говоря, мы не надеялись, что премиальные «сибирячки» смогут потягаться с прекрасным корейским дуэтом на равных. А они, уступив первый раунд (оценка резервной емкости), выиграли все остальные! Причем всякий раз побеждала не какая-то одна из батарей, а обе! Чистое первое место безо всяких «если». По соотношению цены и качества тоже победа. Наши поздравления Тюменскому аккумуляторному заводу!

Какую купить?

Изучать показатели батарей и промежуточные результаты испытаний — дело на любителя. Большинству хочется побыстрее узнать, какой аккумулятор лучше всего подходит его машине. Что ж, отвечаем: на сей раз испытания в полной мере выдержали только два дуэта из тринадцати — это российские батареи Tyumen Battery Premium и корейские American SMF 48–770 Premium Battery. Их превосходство над остальными участниками было очень велико — поэтому они и удостоились нашей оценки: ВЫБОР ЗР. Хотите подешевле — берите отечественное изделие, предпочитаете импорт — покупайте корейскую батарею.

Почему не выдержали остальные? Потому, что условия наших испытаний более жесткие, чем требования стандарта. При температуре —29 °C батарея с формальной точки зрения вовсе не обязана вести себя столь же уверенно, как при —18 °C. Но мы стремимся выявить лучших. Те аккумуляторные батареи, которые не прошли испытаний, нельзя назвать негодными — они будут исправно работать в обычных условиях эксплуатации. Но будьте уверены: в трудных условиях они сдадутся раньше.

О том, что результаты неслучайны, говорит почти полное совпадение показателей в каждой паре батарей. Иными словами, если из каждого дуэта мы оставили бы только одну батарею, причем любую из двух, чемпионкой всё равно стала бы Tyumen Battery Premium, вице-чемпионкой — American SMF 48–770 Premium Battery, а бронза досталась бы аккумулятору Medalist SMF 57412 Premium Battery.

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Стоит ли приобретать батареи, не попавшие на пьедестал? Мы всегда рекомендовали покупать те изделия, которые стабильно оказываются в верхней части нашей итоговой таблицы. Тратить деньги на что-то иное имеет смысл только в том случае, если заменить штатный аккумулятор нужно немедленно , а в ближайшем магазине выбор скуден.

Что касается извечного вопроса «наше или импортное?», не стоит на нем зацикливаться. Победа за нашим производителем, но следующие пять мест заняли иностранные изделия. С другой стороны, параметры всех проигравших батарей очень близки — особой разницы между пятым и десятым местами нет. Советуем при выборе батареи смотреть в первую очередь на электрические параметры и цены.

«Вы мне лучше скажите, какая батарея дольше прослужит, - я такую и куплю!» Да, многих автолюбителей интересуют не амперы и джоули, а месяцы и годы. И хотя проверка ресурса — это долгие и трудозатратные испытания, мы всё же решили их провести. Все батареи, уцелевшие после нашей экспертизы, подвергнем новым пыткам, чтобы ответить на очень важный вопрос: какая дольше проживет? О результатах расскажем в ближайших выпусках журнала «За рулем».

Вопрос-ответ:

Полезен ли индикатор-глазок? Когда-то его применили в качестве забавной опции, а позднее многим фирмам пришлось «подтягиваться» до общего уровня. Формально он помогает визуально оценить уровень и плотность электролита, но лишь в одной из банок! Однако при «дурном» глазке вероятность удачного пуска мотора много ниже, чем при «добром». Зависит ли емкость аккумулятора от величины отдаваемого тока? Еще как. Возьмем батарею-победительницу, которая показала резервную емкость 149 минут при токе 25 А. Если перемножить одно на другое, то получится 62 А·ч вместо обещанных 77 А·ч. Однако ошибки нет: 77 А·ч производитель гарантирует только в режиме 20‑часового разряда при токе в 1/20 от заявленной емкости — то есть при 3,85 А в данном случае. Чем больше разрядный ток, тем меньше ампер-часов. Надо ли в холодный сезон перед пуском мотора включать фары, чтобы разогреть АКБ? Раньше это считалось полезным, но сегодня эксперты поменяли точку зрения. Батарея чуть разрядится, а разогреться при этом не сможет. Как самостоятельно проверить исправность батареи? Проще всего взять тестер и при холодном моторе измерить, не снимая клемму, так называемое напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). При напряжении менее 12,5 В батарею надо зарядить, причем в теплом помещении. После заряда и выдержки (хранение батареи, отключенной от зарядного устройства) в течение 10–15 часов НРЦ должно составлять 12,5–12,7 В. Важно помнить, что если замер проводить сразу после заряда, то прибор покажет вовсе не НРЦ, а напряжение при заряде, которое может быть значительно выше. Если установить на машину АКБ большей емкости, чем штатная, то не будет ли она недозаряжаться? Это массовое заблуждение. Батарее ничто не помешает зарядиться полностью. И если, к примеру, при пуске двигателя батарея отдала 1 А∙ч, то ровно столько же должен вернуть ей генератор.