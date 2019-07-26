Как ни странно, более безопасно (в теории!) доливать подсолнечное масло в современные моторы с малыми зазорами.

Только не смейтесь. Такая тема родилась не на пустом месте. Один из наших читателей попал в вышеописанную ситуацию. Он обнаружил критически низкий уровень масла в моторе машины, и кто-то посоветовал ему использовать подсолнечное на доливку, чтобы добраться до дома. Совет показался нашему герою абсурдным, и он им не воспользовался. Зато написал в «За рулем» письмо с просьбой дать квалифицированную оценку.

Давайте разбираться, можно ли долить подсолнечного масла, чтобы доехать до места ремонта. Именно долить, а не заправить целиком мотор.

Обычное моторное масло обеспечивает пять основных функций:

1. Смазка. Работоспособность всех пар трения в двигателе может обеспечить только наличие масляной пленки.

2. Охлаждение. Основную роль в случае с обычным автомобильным двигателем играет система охлаждения со своим теплоносителем — антифризом. Но довольно значительная часть отводится и моторному маслу.

3. Уплотнение. При наличии масла в канавках поршневых колец уплотнение, а, соответственно, и компрессия, получаются заметно выше.

4. Моющие свойства и отвод загрязнений. При сгорании углеводородного топлива образуется ряд соединений, загрязняющих как детали двигателя, так и само моторное масло. Масло омывает внутренние поверхности мотора и вбирает в себя продукты износа трущихся пар. А затем переносит загрязнения в масляный фильтр.

5. Защита от коррозии. Наличие в топливе серы приводит к образованию сернистых соединений (например, серной кислоты), которые могут вызывать коррозию. Для их нейтрализации моторное масло имеет достаточно высокое щелочное число. Конденсация влаги внутри двигателя также может вызывать коррозию черных металлов, и в задачу масла входит предотвращение этого явления.

Подсолнечное масло, как ни странно, способно выполнять все функции моторного, пусть и не так хорошо. Особенно в качестве добавки к моторному маслу.

Чем моторное масло отличается от подсолнечного?

Моторное масло в двигателе обычного (не гоночного) автомобиля может нагреваться до 130°С. Что при такой температуре будет с подсолнечным маслом? Все изойдет на дым с запахом жареных семечек? Нет.

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Нормы пищевой промышленности указывают, что температура дымления, а это важный параметр при жарке, у подсолнечного масла достигает 227°С. При нагреве подсолнечное масло заметно теряет вязкость, но реально дымить и угорать начинает на сильно перегретой поверхности. Этого медики рекомендуют никогда не допускать, потому что в таком масле образуются канцерогены — токсичные вещества, накапливающиеся в организме человека.

Главная опасность в том, что подсолнечное масло активно взаимодействует с кислородом воздуха и сравнительно быстро окисляется. Вязкость подсолнечного масла колеблется в широких пределах в зависимости от того, рафинированное оно или нет, а также от производителя. Но в любом случае его вязкости недостаточно для двигателя. Ведь в растительное масло, в отличие от моторного, не добавляют загущающие присадки.

Что будет, если заправить двигатель подсолнечным маслом?

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Судя по экспериментам в интернете, двигатели, заправленные целиком подсолнечным маслом вместо моторного, проходили от 20 до 2000 км. Причем в первом случае выход из строя был аварийным, а во втором прекращение испытаний было плановым. Когда эксперименты ставили на «убитых» двигателях, которых не жалко, то и выходили из строя они быстро. Если же мотор, пусть и жигулевский, находился в хорошем техническом состоянии, то и пробег получался побольше, и даже повышенного угара масла не отмечалось. Конечно, эти опыты нельзя назвать научными, да и режим движения был достаточно мягким.

Обратите внимание, что даже у современного мотора некоторые неисправности могут привести к сильному разжижению масла и падению его давления. А еще встречается поддельное моторное масло, которое как бы не лучше подсолнечного.

Очевидно, что смысла в полной заправке подсолнечным маслом нет. Даже если у вас старые дедушкины Жигули, которые нужно отогнать на утилизацию. Не факт, что доедут. И сэкономить не получится: 5 л подсолнечного масла будут стоить 500–700 рублей, а канистра моторного — от 1000 рублей.

А что, если чуть-чуть долить подсолнечного масла в мотор?

Если вы попали в ситуацию, которая описана в начале статьи, то есть обнаружили совсем низкий уровень масла в двигателе, а помощи ждать неоткуда, то в теории (!) можно долить в мотор литр-полтора подсолнечного масла, чтобы доехать своим ходом до места ремонта, но только в спокойном режиме.

Если все же использовали подсолнечное масло, как можно быстрее проведите замену масла в двигателе.

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По прибытию смените масло на нормальное моторное, непременно с промывкой . Да и следующую замену масла имеет смысл провести раньше обычного. Как ни странно, более безопасно (в теории!) доливать подсолнечное масло в современные моторы с малыми зазорами. Помните, что у них написано в инструкции: масла 0W-16; 0W-20. По вязкости — почти подсолнечное масло.

И все-таки настоятельно рекомендую не экспериментировать с двигателем. Используйте только моторное масло, а если уровень низкий и доливку купить негде, поезжайте на попутке, такси или попросите отбуксировать вашу машину. Это не всегда дешевле, но зато надежнее и безопаснее.

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Гаражные мифы: утекло масло — долей подсолнечного. Бред? Как ни странно, более безопасно (в теории!) доливать подсолнечное масло в современные моторы с малыми зазорами. Гаражные мифы: утекло масло — долей подсолнечного. Бред?

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