Любите поковыряться в машине на даче? Вот список того, что надо иметь!

Чем окажется забит багажник, зависит от удаленности дачи и ее предназначения.

Если дача не для отдыха

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У кого-то дача — это во многом источник пропитания семьи. Обычно такая дача расположена недалеко (до 50 км) от городской квартиры, а проложенная к ней дорога заасфальтирована. На участке стоит сарай или гараж, и все это под более-менее надежной охраной. Такую дачу можно воспринимать как некий удаленный гараж. Там можно хранить сезонные колеса, проводить техническое обслуживание и капитальную мойку машины изнутри и снаружи. В такой ситуации багажник автомобиля свободен от дополнительного оборудования и его можно наполнять продуктами с грядок или инструментами для дачи. Такому автомобилисту важны, в основном, устройства, помогающие перевести больше.

Багажник на крышу. Это первая ступень по увеличению грузовых возможностей автомобиля. Дело хорошее, но напомню, что крыша лишь редких крупных внедорожников рассчитана на груз больше 50 кг. Поэтому туда есть смысл укладывать мягкие вещи, оптимален для этого пластмассовый бокс.

Пластиковый бокс отлично защищает перевозимые вещи от осадков и дорожной пыли, но не блещет большой грузоподъемностью. Обычно это 50–55 кг, реже — 70–75 кг.

Прицеп. Куда больше груза можно разместить в прицепе, с ограничением по массе до 750 кг. Для поездки с таким прицепом достаточно категории B в правах, но есть другая проблема. Сотрудник ДПС может заявить, что ваше тягово-сцепное устройство не является штатным оборудованием автомобиля. За это правонарушение предусмотрено предупреждение или штраф до 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ).

Технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» гласит:

Внесение изменений в конструкцию транспортного средства — исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения.

Таким образом, если данное тягово-сцепное устройство (ТСУ) не предусмотрено технической документацией транспорта, регистрация установки фаркопа в ГИБДД обязательна. Если же в руководстве по эксплуатации машины прописана возможность установки ТСУ, значит установка фаркопа не является изменением конструкции автомобиля — регистрировать ТСУ не придется. Положите в машину следующие документы и предъявляйте их сотруднику ГИБДД при необходимости:

Паспорт на фаркоп (при утере паспорта его можно запросить у продавца или скачать с сайта производителя); Заверенная копия сертификата соответствия на фаркоп с приложением. В приложении содержится информация о моделях автомобилей, на которые может быть установлен ТСУ; Отметка в паспорте ТСУ об установке в сертифицированном центре; Руководство по эксплуатации автомобиля, где указана возможность установки фаркопа.

Сертифицированное ТСУ не требует сверления дополнительных отверстий в кузове автомобиля. Крепление осуществляется при помощи уже имеющихся технологических отверстий.

На дачу как в отпуск

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А бывают дачи, расположенные на значительном расстоянии от города. Вокруг — первозданная природа, река или озеро, рыбалка и охота. Туда обычно заезжают провести отпуск. Но держать там большой набор инструментов и оборудования нецелесообразно. А по окончании сезона работает принцип: дверь лучше не запирать — все равно сломают. На такие дачи всё, что нужно для летнего отдыха, привозят с собой, а потом, в конце лета, вывозят на машине. К тому же дорога к такой даче может быть не из легких, на последних километрах можно даже использовать средства увеличения проходимости. В этом случае значительную часть багажного отделения автомобиля приходится заполнять приспособлениями, обеспечивающими саму возможность доехать до дачи и выбраться назад:

Домкрат. В последнее время в новые автомобили кладут домкраты всё более неустойчивые и слабые. Если штатный домкрат по конструкции или надежности не устраивает либо слишком стар и изношен, положите в багажник что-то понадежнее. Причем если ездите с прицепом, то он должен поднимать и его тоже.

В последнее время в новые автомобили кладут домкраты всё более неустойчивые и слабые. Если штатный домкрат по конструкции или надежности не устраивает либо слишком стар и изношен, положите в багажник что-то понадежнее. Причем если ездите с прицепом, то он должен поднимать и его тоже. Компрессор. Для дачника вещь более важная, чем для обычного городского автомобилиста. Багажник завален вещами так, что до запаски не доберешься. Можно подкачать спускающее колесо и продолжить путь.

Для дачника вещь более важная, чем для обычного городского автомобилиста. Багажник завален вещами так, что до запаски не доберешься. Можно подкачать спускающее колесо и продолжить путь. Набор для заделки проколов. Колесо проще залатать с помощью жгутика, чем вытаскивать из-под вещей запаску, а для шины прицепа это порой единственное спасение.

Колесо проще залатать с помощью жгутика, чем вытаскивать из-под вещей запаску, а для шины прицепа это порой единственное спасение. Буксирный трос. В дальнюю дорогу брать обязательно, ведь чем дальше от города, тем реже можно найти помощь. Трос позволит дотянуть машину до цивилизации.

В дальнюю дорогу брать обязательно, ведь чем дальше от города, тем реже можно найти помощь. Трос позволит дотянуть машину до цивилизации. Средства повышения проходимости. Если последние километры пути к дачи проходят по грунтовой дороге, проезжей в сухую погоду, то, случись во время отдыха затяжные дожди, вы вынужденно самоизолируетесь на даче. А потому, в зависимости от возможностей автомобиля, напомню о цепях или браслетах на колеса, лебедке и домкрате, способном работать в грязи.

Если последние километры пути к дачи проходят по грунтовой дороге, проезжей в сухую погоду, то, случись во время отдыха затяжные дожди, вы вынужденно самоизолируетесь на даче. А потому, в зависимости от возможностей автомобиля, напомню о цепях или браслетах на колеса, лебедке и домкрате, способном работать в грязи. Запас топлива. В дальнюю дорогу, тем более с семьей, спокойнее ехать, имея небольшой резерв топлива. Ведь из-за загрузки автомобиля, багажника на крыше, а то и прицепа расход топлива будет больше. В обычную легковушку положите пятилитровую, лучше металлическую канистру с топливом, а в крупном кроссовере лучше иметь десятилитровый запас.

В дальнюю дорогу, тем более с семьей, спокойнее ехать, имея небольшой резерв топлива. Ведь из-за загрузки автомобиля, багажника на крыше, а то и прицепа расход топлива будет больше. В обычную легковушку положите пятилитровую, лучше металлическую канистру с топливом, а в крупном кроссовере лучше иметь десятилитровый запас. Средства гигиены. Если дорога до дачи сравнительно дальняя, то вам потребуется пятилитровая, например, бутыль с водой и средство для мытья рук. Если пришлось поковыряться, например, с установкой запаски или с вытаскиванием машины из грязи, то лучше подойдут специальные очистители рук.

Повозиться с машиной

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Порой душа требует более тесного общения с любимым автомобилем. Поремонтировать, вымыть, доработать... Словом, на даче или в гараже такому автолюбителю следует иметь следующее:

Мобильная мойка. При выборе советую обратить внимание на возможность забора воды из емкости (ведра, бочки и т.д.). Если такой возможности у аппарата не будет, его придется подсоединять к водяной магистрали, что не всегда удобно.

При выборе советую обратить внимание на возможность забора воды из емкости (ведра, бочки и т.д.). Если такой возможности у аппарата не будет, его придется подсоединять к водяной магистрали, что не всегда удобно. Пылесос. Можно использовать модели с питанием от прикуривателя, но их мощность всасывания очень мала. Подойдет старый домашний пылесос.

Можно использовать модели с питанием от прикуривателя, но их мощность всасывания очень мала. Подойдет старый домашний пылесос. Домкрат подкатной. Если вы храните сезонные колеса на даче и сами их меняете, то возиться со штатным или другим небольшим домкратом нецелесообразно. Подкатной домкрат быстро поднимает машину и мгновенно опускает; он очень устойчив на ровных твердых покрытиях.

Подкатной домкрат очень удобен при сезонном переобувании автомобиля и куда надежнее, чем штатный домкрат автомобиля. Да и в дальней дороге не помешает — мало ли в каких условиях придется менять колесо.

Гайковерт. Ускорит и облегчит процесс замены колес. Наши тесты показали, что недорогие аккумуляторные устройства не очень мощны и надежны. Лучше приобрести гайковерт, работающий от сети 220В, или пневматический, приводимый воздухом от компрессора.

Ускорит и облегчит процесс замены колес. Наши тесты показали, что недорогие аккумуляторные устройства не очень мощны и надежны. Лучше приобрести гайковерт, работающий от сети 220В, или пневматический, приводимый воздухом от компрессора. Компрессор на даче может выполнять массу работ. Накачивать шины, давать энергию пневмогайковерту, продувать сжатым воздухом разные агрегаты автомобиля, распылять антикор. А еще — красить и обрабатывать растения препаратами против вредителей.

на даче может выполнять массу работ. Накачивать шины, давать энергию пневмогайковерту, продувать сжатым воздухом разные агрегаты автомобиля, распылять антикор. А еще — красить и обрабатывать растения препаратами против вредителей. Мини-эстакада. Менять масло в двигателе, приподняв машину домкратом, опасно и неудобно. Лучше воспользоваться покупной или самодельной мини-эстакадой. Только ставить ее нужно на твердом покрытии.

Менять масло в двигателе, приподняв машину домкратом, опасно и неудобно. Лучше воспользоваться покупной или самодельной мини-эстакадой. Только ставить ее нужно на твердом покрытии. Лежак — подкатная тележка. Удобное устройство, чтобы заглянуть под машину. Только автомобиль при этом должен быть надежно поднят на мини-эстакаде или на стойках.

Удобное устройство, чтобы заглянуть под машину. Только автомобиль при этом должен быть надежно поднят на мини-эстакаде или на стойках. Стойки. Имея хотя бы пару таких приспособлений, советую каждому любителю заглянуть под машину. Стойки заводского изготовления гораздо надежней, чем, скажем, чурбачок.

Имея хотя бы пару таких приспособлений, советую каждому любителю заглянуть под машину. Стойки заводского изготовления гораздо надежней, чем, скажем, чурбачок. Зарядное устройство. Если машина ездит мало, а в городе всю неделю стоит во дворе с включенной сигнализацией, то аккумулятор имеет смысл иногда подзаряжать с помощью зарядного устройства. И конечно, на даче, перед зимой, очень полезно зарядить аккумулятор «под завязку». Зарядное устройство может быть недорогим, но оптимально все же пуско-зарядное устройство.

Если машина ездит мало, а в городе всю неделю стоит во дворе с включенной сигнализацией, то аккумулятор имеет смысл иногда подзаряжать с помощью зарядного устройства. И конечно, на даче, перед зимой, очень полезно зарядить аккумулятор «под завязку». Зарядное устройство может быть недорогим, но оптимально все же пуско-зарядное устройство. Набор инструмента. Если хотите что-либо делать с автомобилем, приобретите достаточно полный комплект инструмента, а затем подкупайте по необходимости дополнительные приспособления.