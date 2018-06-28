Чип-тюнинг: как не угробить автомобиль?

Любое вмешательство в работу штатных систем автомобиля — это риск не только лишиться гарантии, но и нанести дорогостоящим узлам и агрегатам серьезный вред. От печального результата не застрахованы даже те, кто пользуется услугами компаний с богатым опытом в перенастройках автомобиля. Тем, кто решился на риск, избежать большинства ошибок помогут наши рекомендации.

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Чип-тюнинг — стероиды для мотора. А у любого подобного препарата есть свои побочные эффекты. Измененная программа управления двигателем повышает динамические характеристики, но возросшая нагрузка так или иначе сокращает ресурс мотора. И не одного его.

Специализированных компаний и гаражных специалистов, предлагающих взбодрить двигатель, - масса. Их услуги пользуются устойчивым спросом. К примеру, только одна из известных крупных фирм в месяц перенастраивает до 3000 автомобилей.

Вся тюнинговая братия работает по общим законам, идентичны и последствия вмешательства в рабочие процессы двигателей. Положительные и отрицательные стороны чип-тюнинга мы рассмотрим на примере автомобилей концерна Volkswagen — их наибо­лее часто подвергают перенастройке.

Чтобы не распыляться, остановимся на самом востребованном варианте чип-тюнинга — когда вмешиваются только в электронику и не затрагивают «железо». Упор сделаем на турбомоторы, так как их перепрошивка позволяет поднять мощность и крутящий момент на 30–50%. Для атмосферных прирост чаще всего не превышает 10%.

Сливки мощности

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Бензиновый двигатель 2.0 TSI третьего поколения (220 л.с.) легко «раздувается» аж до 315 сил. Крупные компании, специализирующиеся на чип-тюнинге автомобилей концерна Volkswagen, - например, APR и Revo — комплексно подходят к изменению программы управления, тратя на это много времени и ресурсов. На выходе получается хороший баланс между значительным повышением отдачи двигателя, сохранением его надежности и уровнем ездового комфорта.

Чип-тюнинг позволяет наслаждаться поведением взбодренного автомобиля не только на трек-днях, но и в повседневной толкотне мегаполисов. Среди бонусов — снижение «задумчивости» и задемпфированности реакций на нажатие педали газа, которой сейчас страдают чуть ли не все массовые модели, и улучшенная адаптация к качеству топлива конкретного типа: некоторые фирмы предлагают прошивки двух видов — например, под 95‑й и 98‑й бензин.

Качественный чип-тюнинг не повышает расход топлива. Более того, в некоторых режимах езды, особенно если двигатель дизельный, возможна его экономия: 5–10%. Фантастика? Мне довелось замерять расход топлива на чипованном дизельном Тигуане нового поколения. Фактическое снижение в смешанном цикле составило 300 мл (измеряли методом долива, используя мерные емкости). Это объяснимо. Наибольший мгновенный расход приходится на переходные и разгонные режимы. При ускорении чипованный двигатель на тех же оборотах имеет больший крутящий момент, а коробка дольше удерживает низшие ступени. Автомобиль разгоняется быстрее, но потребляет топлива не больше, чем при штатной прошивке.

Подобные преимущества трудно получить при установке дешевых программ гаражников или любителей «настольного чипа». Обычно они добавляют мотору мощности и момента в режиме «вкл/выкл» (при нажатии на педаль газа). Калибровщики меняют ограниченное число параметров, не озадачиваясь проверкой программ в реальных дорожных условиях. В итоге автомобиль больше подходит для гоночного трека — на нем становится неудобно ездить в городе из-за обилия пинков, рывков ­и дерготни в различных режимах.

Побочные эффекты

Бесплатного сыра не бывает. Даже качественные прошивки пагубно влияют на ресурс двигателя и коробки передач, что уж говорить о более дешевых программах. Официальные дилеры наловчились выявлять факты чип-тюнинга при обращении владельцев с жалобами на работу силового агрегата, даже если предварительно был сделан «откат» на заводскую программу. Примерно с февраля 2017 года дилеры Volkswagen Group начали массово разоблачать любителей «допинга».

Нейтрализатор, сажевый фильтр, EGR

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Многие «тюнеры» убирают у дизелей EGR — систему рециркуляции отработавших газов. На первый взгляд, это безобидная операция, которая отчасти даже полезна для мотора, так как отработавшие газы не загрязняют впуск. Но при повышении отдачи двигателя такое купирование может стать крайне опасным. В современных дизелях система рециркуляции отвечает, в частности, за подогрев впускного воздуха. Во многих случаях чиповка и глушение EGR приводят как минимум к неровной работе мотора.

Сомнительная затея — удаление сажевых фильтров. Мало кому понравится, когда современная дизельная легковушка начинает пахнуть древним КАМАЗом. Вдобавок эта операция требует большого опыта: нужно грамотно «обдурить» программу управления, чтобы та не докучала сообщениями о всяческих ошибках. С другой стороны, оставленный сажевый фильтр будет быстрее забиваться (даже с хорошим софтом интервалы его регенерации сокращаются). А значит, в нем быстрее скопится критическая масса отложений, остающихся после прожигания сажи.

Из-за увеличения потока отработавших газов раньше забьется и нейтрализатор бензинового двигателя. И это с грамотно составленной программой. А дешевый софт может и вовсе привести к быстрому оплавлению сот нейтрализатора. Поэтому крупные зарубежные фирмы вообще не трогают экологические системы двигателя. Ведь они делают софт для глобального рынка, а нормы выбросов вредных веществ во многих странах довольно суровы.

Двигатель

У любого двигателя вследствие повышенной нагрузки раньше наступает момент общей усталости. Растет износ цилиндропоршневой группы, вкладышей, цепей ГРМ и остальных элементов, которые страдают на стоковом моторе. Дешевые прошивки значительно повышают риск детонации из-за неполноценной подстройки топливоподачи. Наибольшие разрушения связаны обычно с чрезмерным обеднением топливовоздушной смеси.

Турбокомпрессор

Повышение давления наддува сильно влияет на здоровье турбокомпрессора. Любая турбина рассчитана на максимально допустимые обороты вала. При превышении этого порога либо начнется характерный и непоправимый износ крыльчаток, либо спасует система смазки, из-за чего при чрезмерных оборотах вала может возникать масляное голодание, имеющее разрушительные последствия. В некоторых случаях от перегрева заклинивает вал, а в других — разрушаются масляные уплотнения. И турбина умирает.

Коробка передач

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Не важно, какого типа коробка передач установлена на чипованном автомобиле, - все конструкции значительно страдают от повышенной нагрузки, поскольку рассчитаны на определенный уровень крутящего момента.

У механики первым делом сокращается ресурс сцепления. А если водитель любит участвовать в светофорных гонках, сдается и начинка — синхронизаторы, шестерни, подшипники.

Роботизированные коробки, конструктивно схожие с обычной механикой, страдают примерно так же. Ресурс двойного сцепления (сухого или мокрого) снижается в среднем раза в полтора. Из-за активных стартов с места быстро умирают не только шестерни и подшипники, но и корпусы дифференциалов. Тюнинговый софт не вредит здоровью лишь мехатроников.

У автоматов при превышении допустимого момента не хватает давления в пакетах фрикционов, чтобы его выдерживать. Они начинают активнее пробуксовывать, и продукты износа быстро убивают остальные элементы коробки.

Частные консультации

Трудно назвать даже примерно, насколько снижается ресурс узлов и агрегатов после чип-тюнинга, - многое зависит от конкретной пары мотор/коробка. Хватает примеров из реальной жизни, когда удачные агрегаты «на стероидах» живут долго и счастливо — правда, при адекватной эксплуатации и грамотном уходе. Мероприятия, желательные для обычного автомобиля, критически важны для пережившего чип-тюнинг: замена технических жидкостей с сокращенным интервалом, сезонная проверка состояния радиаторов, использование качественных расходников и масел.

Среди фольксвагеновских моторов, которым чип-тюнинг полезен, отмечают, например, упомянутый выше бензиновый 2.0 TSI (220 л.с.) и дизель 3.0 TDI. Плохо переносит перенастройку парочка двигателей с двойным наддувом: 1.4 TSI предыдущего поколения (150 л.с.) и 2.0 TDI (224 л.с.). Из этих моторов уже в штатном варианте выжаты все соки.

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Что касается ресурса механических коробок передач, тут многое зависит от манеры езды водителя. Неплохо переносят моторный «допинг» автоматы Aisin. А роботы DSG разделились на три лагеря. Самая слабая коробка — DQ200 (7-ступенчатая, с сухим сцеплением). У нее ресурс крутящего момента практически исчерпан. Гораздо лучше проявила себя DQ250 (6-ступенчатая, с мокрым сцеплением). Лучше всех — DQ500 (7-ступенчатая, с мокрым сцеплением): заложенный производителем солидный запас прочности позволяет снимать с моторов самые высокие показатели.

Если вы решились на чип-тюнинг, советую отдать предпочтение именитым фирмам. У каждой свой особенный подход, наработки и софт. Не стесняйтесь проявлять дотошность, расспрашивая специалистов, поизу­чайте отзывы автовладельцев. Одни фирмы предлагают действительно универсальные прошивки, позволяющие комфортно передвигаться в любых условиях, другие концентрируются на максимальной отдаче на треке — а это значит, что добавится дискомфорта при движении по городу.

Качественные программы обходятся обычно не дешевле 30 000 рублей. Честные конторы сразу предупреждают обо всех рисках и просят подписать соответствующую бумагу в подтверждение того, что клиент о них осведомлен. Грамотные сервисмены всегда выполняют входную диагностику автомобиля, проверяя состояние двигателя и коробки передач. Вдобавок они предоставляют клиенту возможность в течение 30 дней отказаться от программы и получить назад свои деньги.

Семь раз отмерь

Крупные чип-тюнинговые фирмы очень серьезно подходят к проверке разработанного ими софта. Например, американские компании тратят на стендовые испытания (на динамометрических стендах) автомобилей с новыми прошивками лишь пятую часть времени, а остальное приходится на дорожные тесты. При этом используют ресурсы своих дилеров по всему миру, в том числе и в России, и в итоге подготавливают несколько прошивок — для разных рынков, с учетом местных особенностей эксплуатации машин.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию APR Russia.