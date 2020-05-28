10 новых прибамбасов для вашего автомобиля с АлиЭкспресс

Почему надо мазать кузов глиной, куда деть ключи от машины, если отправляетесь искупаться… — интересных девайсов в нашей подборке много!

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Оставим в стороне товары, которые давно известны и просто дешевле при заказе из Китая, и не будем рассматривать элементы тюнинга, ухудшающие безопасность или идущие вразрез с ПДД, — покажем действительно интересные гаджеты , благодаря которым использование автомобиля станет более удобным.

Буксирная проушина

Проушина — устройство, которое прилагается к каждому новому автомобилю. Но оно может потеряться, особенно если автомобиль сменил владельца. А главный недостаток штатных проушин в том, что автомобиль нельзя тянуть под углом: велик риск того, что длинный стержень обломится. Представленное устройство за счет поворотного «уха» уменьшает плечо силы, изгибающей стержень. Так что в теории должно выдержать чуть большую нагрузку.

Можно подобрать цвет проушины в тон к автомобилю или выбрать контрастный.

Естественно, нужно подобрать правильную резьбовую часть, которая подходит для вашего автомобиля.

Цены начинаются с 300 рублей.

Пробка маслосливного отверстия с магнитом

Параметры резьбы пробки можно подобрать под любые встречающиеся агрегаты.

Пробку такого типа можно установить в двигатель, коробку передач любого типа, раздаточные коробки и редукторы автомобилей. Применение маслосливной пробки с магнитом позволит не только обеспечить лучшую очистку масла от железосодержащих частиц, но и оценить состояние агрегата. Если при замене масла «ежик» из стружки на магните будет велик, то ремонт не за горами.

Цены на магнитные пробки начинаются со 120 рублей.

220 вольт в стакане

Недаром производитель называет это устройство автомобильным органайзером. Питается гаджет из розетки прикуривателя. Небольшое устройство обеспечивает выходное напряжение 220 В при мощности 150 Вт. Этого достаточно для зарядки аккумулятора видеокамеры, фотоаппарата или небольшого ноутбука. Присутствуют два мощных USB-разъема (по 2,1 А выходного тока) и новомодный зарядный порт USB типа С. Есть обычное автомобильное гнездо на 12 В и даже индикатор напряжения.

Ну, правда, и цена устройства не смешная — от 2200 рублей. Встречаются «стаканы» попроще, и тогда цены могут начинаться от 600 рублей.

Преобразователь умещается в автомобильном подстаканнике, но при этом обеспечивает все возможные выходные напряжения.

Полезная глина

Обычную глину автолюбитель не жалует. В ней и застрять можно, и отмыть с автомобиля сложно. А вот такая глина может удалять различные виды загрязнений, такие как ржавчина, жир, битумные пятна, насекомые. Чистящую глину можно использовать во многих частях кузова автомобиля, таких как стекла, зеркала, хромированные бамперы. На лакокрасочном покрытии применять с осторожностью и только на смоченной водой поверхности. А вот антигравийное покрытие порогов автомобиля вполне можно почистить от пятен битума.

Глина продается просто завернутой в целлофан, потому и недорого. Брусочек глины массой 180 г обойдется в 380 рублей.

Противобуксовочная лопата

Конструкция подкладки под колесо такова, что ею можно рыть снег или песок, в котором застрял ваш автомобиль. Очень удобно пользоваться всего одним устройством — вначале немного расчистил места для движения колес, а затем подложил в колею саму «лопату». Несколько таких ковриков можно соединить в дорожку. Размер одного коврика 325х150 мм, а цена немного выше 1000 рублей.

Противобуксовочный коврик, оказывается, может быть совмещен с лопатой.

Механическая противоугонка со звуком

Таким запорам сто лет в обед, но этот имеет красивое техническое решение. Как только угонщик начинает ковыряться с ним, отдельный рычаг нажимает на кнопку штатного звукового сигнала, чем может привлечь внимание владельца или окружающих. Исполнение замка строгое и эстетичное. Обшит перфорированным кожзамом и имеет достаточно сложный запорный механизм. Обойдется такой замок в сумму от 3500 рублей.

Противоугонный запор цепляется за обод рулевого колеса и не дает его поворачивать.

Против щелей

У новых автомобилей щель между панелью приборов и стеклом обычно невелика. А если автомобиль пережил замену ветрового стекла или снятие панели приборов, то щель порой увеличивается до такой степени, что туда может провалиться и греметь авторучка, расческа или что-то подобное. Такое место может стать источником скрипов и выглядит неэстетично. Лента полностью ликвидирует зазор и делает вид салона вполне законченным. Мало того, владельцы седанов часто крепят такую ленту между полкой и задним стеклом, чем изгоняют «сверчков» из салона.

Уплотнительная лента ликвидирует щель между панелью приборов и ветровым стеклом. Лента длиной 1600 мм, которой хватит практически на любой автомобиль, обойдется примерно в 400 рублей.

Пальцевый стартер

Устройство блокирует электроцепи пуска двигателя, пока не опознает владельца по отпечатку пальца. Поэтому девайс в минимальной степени затрудняет пользование автомобилем. Не нужны дополнительные механические ключи или брелоки. Устройство программируется на 120 отпечатков и имеет возможность отключения с помощью ввода ПИН-кода.

Сканер отпечатка пальца достаточно компактен и позволяет установить его в любом удобном незаметном месте. Стоит такое противоугонное устройство от 7000 рублей.

Интеллектуальная комбинация

Вам надоели стандартные стрелочные приборы? Есть альтернатива. Дисплей и «мозги», которые помогают отображать сигналы, поступающие из бортовой электросистемы машины. Вариантов воспроизведения информации множество. Приборы могут быть стрелочными, цифровыми, а могут вообще исчезнуть, отдав все место карте навигатора или виду на автомобиль сверху, что важно при парковке. Практически вы получаете планшет, работающий на Windows CE или Android, специально заточенный на работу с вашим автомобилем.

Такая комбинация приборов не ограничена в выборе отображаемой информации.

Конечно, такое устройство не будет дешевым, цены начинаются с 50 000 рублей, но попробуйте купить новую стандартную комбинацию приборов — будет подороже. А тут можно еще и свою штатную продать — отобьете часть затрат. Такие комбинации приборов предлагают на множество популярных автомобилей. Например, Toyota Land Cruiser и Camry, Volkswagen Touareg, Tiguan и Passat актуального или прошлого модельного ряда.

Камера с гироскопом

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Как вы думаете, можно ли при отсутствии суперинтеллектуального автомобиля получить изображение с камеры заднего вида, да еще и с динамической разметкой? Можно, если вы установите камеру с гироскопом. Как же она работает? Внутри установлен крохотный гироскоп, который, как известно, «помнит» начальное положение в пространстве. И малейший поворот автомобиля вместе с камерой он показывает в виде изогнутых линий разметки. На АлиЭкспрессе таких камер довольно много, но тут важно не гнаться за дешевизной. Нужно найти камеру с прямым указанием на динамическую разметку, или со словом «гироскоп» в описании. Корпус ее будет крупнее самой простой безгироскопной модели. Ну а цена начинается от. Гироскоп начинает работать только при движении задним ходом, отслеживая реальные повороты кузова автомобиля относительно вертикальной оси. На поворот рулевого колеса на месте реагировать он не будет.

Камеры с гироскопом могут быть как в корпусе для универсального крепления, так и предназначенные заменить фонарь подсветки номерного знака.

Вопреки сложившемуся стереотипу, китайцы выпускают не только сверхдешевые безделушки типа колпачков колесных вентилей и прочих автоукрашательств. Сегодня там можно найти аксессуары и запасные части к автомобилю, порой превосходящие по потребительским характеристикам штатные.

Полезные автоаксессуары для детей мы собрали тут.

Фото: AliExpress