Вас не будут отвлекать: 8 полезных автоаксессуаров для детей

Когда наши силы на исходе, у детей только заканчивается разминка. Так что если вы не заказали перед поездкой всякие полезные штуки, вам не позавидуешь. Но ловите подсказки — мы выбрали самое нужное в дорогу на AliExpress.

1. Держатель для планшета

Можно приобрести обычный держатель (300–500 руб.) или…

целый органайзер (600–1200 руб.) с карманом для планшета.





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В дальней дороге второй вариант безусловно удобнее: все, что может понадобиться ребенку в пути, — под рукой. Но главное в обоих случаях — это возможность разместить планшет перед детским креслом. На нем можно запустить развивающую игру или мультфильм. С самыми маленькими (до двух лет) прием работает в любой ситуации. Неважно, в каком эмоциональном состоянии находится ребенок, — даже истерику можно прекратить правильным мультиком. Но увлекаться не стоит. Психологи советуют показывать не любые мультфильмы, а соответствующие возрасту. Резко меняющаяся картинка малышу не пойдет на пользу. Для самых маленьких подойдет, к примеру, развивающий мультфильм Tiny Love, проверено на личном опыте — действует безотказно.

Мнение эксперта

Мешалкина

@meshmarusya

), детский нейропсихолог, преподаватель Московского института психоанализа, автор семинаров для родителей и специалистов:

— Задержка развития речи — одна из самых частых причин обращения к нейропсихологу. Игры в гаджетах, просмотр мультфильмов и интерактивные игрушки задерживают развитие речи у ребенка, потому что через зрение попадает около 80% информации, которую нужно принимать и обрабатывать, и мозг ребенка оказывается перегружен. Просмотр мультфильмов и игра в планшет в движущемся автомобиле перегружает не только мозг, но и зрение. Глазодвигательные мышцы совершают огромное количество движений для обработки получаемой информации. Во время поездки на автомобиле количество таких движений увеличивается в разы, что негативно влияет на зрение.

Оградить ребенка до 1,5 лет от гаджетов просто необходимо, в этом возрасте очень легко увлечь помимо игрушек самыми простыми предметами: бумага, веревочка, ленточка, стаканчик и прочее. Детям постарше можно давать гаджеты или мультики не более чем на час в день. Если вы приучите ребенка играть и занимать себя с самого раннего возраста, это повлияет на его желание учиться в будущем и на развитие в настоящем.

2. Столик для детского кресла

Такое приспособление подойдет к любому детскому креслу (не только автомобильному). Есть варианты поменьше, для самых маленьких пассажиров. А есть более «взрослые» (по цвету и конфигурации). Цена вопроса: 700–1200 рублей.

Не хотите «зомбировать» малыша мультфильмами? Можно поиграть во что-нибудь. Или предложить ему порисовать, к примеру. Если, конечно, дорога достаточно ровная. Вот такой столик подойдет для этого лучше всего. Мегаудобная вещь.

3. Мешок для игрушек (и не только для них)

Стоит 300–500 рублей. Зато как удобно! Крепится к ножкам подголовников, и все необходимое — под рукой.

В принципе этот многофункциональный мешок пригодится в любом автопутешествии. Но если вы едете с детьми, то без него не обойтись. Сложите в него хоть все любимые игрушки ребенка и возьмите в салон. Книги, машинки, любые развивашки... — все это можно быстро закинуть в сумку и закрепить на втором ряду. А по приезде легко снять, повесить на плечо и забрать из машины.

4. Магнитная шторка на окно

Светонепроницаемая шторка с красочным рисунком. Обойдется в 300–600 руб. Крепится вшитыми по контуру магнитами к металлической кромке двери. Бывают варианты на липучках вместо магнитов.

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Игры тоже порой надоедают. А если дорога дальняя, то ребенок скорее всего уснет. И, возможно, не один раз за время поездки. Так что позаботьтесь о комфортном отдыхе для него заранее. К примеру, погружаться в сон ребенку будет комфортнее в компании любимых персонажей. Таких, как на этой магнитной шторке, к примеру.

Скажете, что у вашего автомобиля есть штатные шторки на боковых окнах? У меня они тоже есть. Но это не выход. Такие шторки, как правило, сетчатые, то есть пропускают часть света. Если погода пасмурная, особых проблем нет. А если нет? Представьте, что ребенок пытается уснуть в кресле, но яркое солнце из окна то и дело отвлекает его внимание. А если вы въехали в тоннель? Тогда всполохи света от фонарей создадут эффект стробоскопа. Какой уж тут сон... Да и просто смотреть на шторку с мультяшными персонажами ребенку намного приятнее, чем на черную сетку.

Все-таки шторка на окне для ребенка должна быть, как шторы в спальне: блэкаут, полное затемнение. Тогда его сон ничего не потревожит.

5. Ремень для головы

Универсальный ремень для фиксации головы ребенка. Подойдет к любому детскому креслу. С ним при торможении ребенок не будет клевать носом. Ремень стоит порядка 150–300 рублей.

Стоит копейки, а польза очевидна. Сон ребенка не потревожит ни ухабистая дорога, не резкое торможение. Особенно пригодится тем, чье автокресло не имеет регулировки по углу наклона (то есть ребенок вынужден сидеть практически вертикально на протяжении всего пути).

Мнение эксперта

Мария Мешалкина: «Помимо сна, такой ремень для фиксации головы позаботится и о шее ребенка, которая будет находиться в ровном положении. То есть не будет создаваться зажимов и перенапряжения, которые могут негативно влиять на кровоснабжение головного мозга и самочувствие ребенка в целом. Так что этот аксессуар однозначно полезен».

6. Надувная кровать

Такая надувная кровать продается в различных конфигурация и размерах. Можно подобрать под свой автомобиль. Вмещает одного или двух спиногрызов. Цена — до 6000 рублей.

Существуют конфигурации для одного взрослого и ребенка. Вариант, что на фото, стоит порядка 1500 руб.

Имейте в виду: ребенок не должен лежать в такой кровати во время поездки. Использовать ее следует только на остановках. Зато если дорога по-настоящему дальняя, ребенок сможет полноценно отдохнуть часок-другой. После этого можно продолжить путь с новыми силами.

7. Защитный чехол для спинки переднего сиденья

Крепится с помощью лямок: сверху — за ножки подголовника, снизу — за основание спинки кресла. Можно заказать черный или бежевый, под цвет обивки салона. Но это же скучно, особенно с точки зрения ребенка! Возьмите лучше такой — обойдется рублей в 500.

Место для ребенка, конечно, нужно содержать в чистоте. Но это не так уж и просто, особенно если маленький пассажир пачкает все вокруг себя не специально, а из-за того, что его координация движений еще недостаточно хорошо развита. Если он истоптал во время пути спинку переднего кресла — не проблема. По крайней мере, если салон вашего автомобиля кожаный (или из кожзама). Такую обивку легко вымыть. Но что делать, когда сиденья тканевые, а сама машина недостаточно просторная, чтобы ребенок не смог дотянуться ножками до кресла? Тогда лучше приобрести такой защитный чехол.

8. Мультдекор

Специальные подушки на передние (1000 руб.) и задние (2200 руб.) сиденья и накладки на ремни безопасности (200–400 руб.). Все это скрасит даже скучный интерьер автомобиля.

Если оформить интерьер машины мультперсонажами, то настроение поднимется у всех пассажиров. Особенно у маленьких. Чехлы на сиденьях несут не только защитную функцию (на случай, если ребенок что-то прольет или уронит), но позволяют ему усесться чуть выше и больше увидеть в окно. Конечно, такие чехлы актуальны, если ребенок уже относительно взрослый и его можно перевозить без автокресла. Кстати, ПДД это допускают.

Вас не будут отвлекать: 8 полезных автоаксессуаров для детей Когда наши силы на исходе, у детей только заканчивается разминка. Так что если вы не заказали перед поездкой всякие полезные штуки, вам не позавидуешь. Но ловите подсказки — мы выбрали самое нужное в дорогу на AliExpress. Вас не будут отвлекать: 8 полезных автоаксессуаров для детей

Фото: AliExpress, depositphotos