Ребенок в семье — счастье! Но к нему всегда прилагается ворох проблем. Часто учиться приходится на собственных ошибках. Не делайте так — учитесь на моих!

Что говорит закон?

То, что ребенку в машине полагается собственное кресло, напоминать, надеюсь не нужно? В ПДД — сейчас будет три абзаца скуки! — сказано:

П. 22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.



Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.



Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Ошибка 1. Экономить на безопасности

Было бы куда проще понимать законы, если бы их писали литераторы или хотя бы журналисты. Но их пишут чиновники или депутаты. В итоге получается витиеватый и сложный для восприятия текст. Поэтому объясняю на пальцах.

1. На заднем сиденье

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На втором ряду ребенок младше семи лет должен находиться в автокресле. Вернее, в ПДД говорится о детских удерживающих системах (устройствах), к которым можно отнести не только кресло, но и бустер — специальную подушку без спинки и какой-либо боковой защиты.

Бустер предназначен для детей, которые уже не помещаются в автокресле. Такое, конечно, бывает. Но редко. Однако не учесть это в законе было бы неправильно.

В итоге получилась «лазейка» для родителей, которые не желают или не могут позволить себе покупку полноценного автокресла. Мол, мой ребенок уже достаточно большой, хватит и бустера. Чтобы избежать штрафа, конечно, хватит, а серьезных травм при ДТП — вряд ли. И речь не только о плохой защите при боковом ударе. Чрезмерная нагрузка в области живота ребенку обеспечена и при фронтальном ударе. Наш эксперимент это подтвердил.

Еще один спорный момент в ПДД: ребенка старше семи лет на втором ряду можно везти и вовсе без какого-либо «удерживающего устройства». То есть и автокресло, и даже бустер не обязательны. Но как понять, достаточно ли надежно фиксируют мальца штатные ремни безопасности? Никак. Потому закон и возложил ответственность за решение на родителей, точнее, на водителя, ведь в конечном итоге он отвечает за пассажиров.

2. На переднем сиденье

Тут все просто. Спереди можно возить ребенка в возрасте до 11 лет (включительно) только в автокресле или бустере, соответствующем росту и весу ребенка.

Главная и самая распространенная ошибка родителей — отказ от автокресла в пользу бустера из экономии. Если ваш ребенок нормального телосложения, возите его в автокресле до тех пор, пока он действительно не вырастет из него. Как это понять? Доказано, что «взрослые» ремни безопасности не могут обеспечить должный уровень защиты ребенка весом до 36 кг и ростом до 150 см. Кроме того, производители детских кресел ориентируются на классификацию европейских стандартов ECE 44 или ECE 129 (i-Size), в которых кресла разделены на группы исходя из роста и веса ребенка. Вот на нее и нужно ориентироваться при выборе автокресла для чада. А по-хорошему, и в ПДД следует добавить аналогичную классификацию или сослаться на европейскую.

Ошибка 2. Допустили укачивание

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Люди, склонные к укачиванию в автомобиле, — не редкость: от морской болезни страдает 5–10% населения планеты. В чем причина? В информационном конфликте — мозг получает противоречащие друг другу сигналы. Вот как это происходит. Вестибулярный аппарат расположен в улитке внутреннего уха, в полукружных каналах, заполненных жидкостью — эндолимфой. На стенках каналов имеются чувствительные волоски, которые реагируют на колебания жидкости и движение микроскопических кристалликов-отолитов. Если положение тела изменилось, кристаллики раздражают волоски, сигнал поступает в мозг. При движении автомобиль раскачивается, и пассажир постоянно ощущает это движение, хотя относительно автомобиля он неподвижен — об этом мозгу сообщают органы зрения.

Так что если нет возможности воспользоваться альтернативным видом транспорта, например поездом, который почти не раскачивается во время движения, то нужно попытаться минимизировать ребенку дискомфорт от поездки в машине. Несколько действенных рекомендаций:

Посадите ребенка на переднее сиденье. Здесь раскачка автомобиля ощущается в меньшей степени по сравнению с задним сиденьем. Избавьтесь от духоты. Сделайте попрохладнее с помощью климат-контроля или приоткрыв окно. Запах в салоне тоже важен: используйте ароматизаторы с запахом розмарина, мяты или лимона. Предлагайте чаще пить воду (негазированную). Конечно, при этом придется делать больше остановок в пути. И это, кстати, тоже полезно. Не давайте ребенку планшет или смартфон. От этого укачает еще быстрее, лучше смотреть в окно.

И главное — водителю следует управлять машиной плавно, без резких маневров: поворотов, ускорений и торможений. А перед самой поездкой лучше не наедаться. Мало ли что.

Ошибка 3. Дали заскучать

Если дитя спит, отлично. А если нет? Тогда важно, чтобы у него было хорошее настроение. Если он заскучает, то закапризничает, и всем придется тяжко. Занервничает и водитель, а потому ему будет сложно сконцентрироваться на дороге. Так и до аварии недалеко.

Словом, ребенка нужно развлекать. Проверенные мной способы:

Песни. Не знаете детских песен? Выручит интернет. Лучше позаботиться об этом до поездки: погуглить и распечатать тексты. Либо включить песни со смартфона, подключив его к штатной магнитоле автомобиля. На весь путь вас вряд ли хватит, но какое-то время пролетит незаметно. Игры. Самое простое — поиграть в «Города». Правила, думаю, знают все. Потеряли интерес или не сильны в географии? Не беда. Можно играть в рифмы (придумывать рифмы к словам или фразам) или ассоциации. А если разговоры слишком отвлекают вас от дороги, возьмите с собой игрушки, с которыми чаще всего проводят время дети. Отсюда и следующий совет. Держите под рукой то, что может пригодиться в пути. Игрушки, планшет или перекус лучше сразу разместить на сиденье в салоне автомобиля. Так вам не придется делать лишнюю остановку только для того, чтобы достать что-то из багажника. Продумайте остановки на маршруте. Останавливаться в долгой поездке вообще полезно не только для ребенка, но и для водителя. Заранее проложите маршрут через достопримечательности или места отдыха, где предусмотрены развлечения для детей (контактные зоопарки, игровые площадки, детская анимация).

Главное, чтобы маленькие пассажиры были довольны. А для этого им должно быть комфортно и весело. И тогда вам тоже дорога будет в радость.

Фото: depositphotos.ru и «За рулем»