Я кладу в свой рюкзак, Запрещенные слова, Лучший день жизни, Номера со смыслом и другие небанальные развлечения.

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Каждый, кто любит путешествовать всей семьей, наверняка знает, что через пять минут после старта дети начинают томиться. Конечно, на время их можно отвлечь телефоном или планшетом, поставить подборку песен, включить Детское радио или аудиокнигу. Можно заранее запастись детскими кроссвордами и вместе их поотгадывать. Но через какое-то время надоест и это, дети захотят более активных развлечений, и тогда от вас потребуется включить воображение.

Веселые игры на ходу поднимают настроение, и здорово, если в них участвует вся семья.

Я вижу то, что ты не видишь

Правила простые. Ведущий отмечает (для себя) объект в поле зрения путешественников, а задача игроков угадать его, задав минимум вопросов. Причем разрешено отвечать только «да» или «нет». Осторожно: игра вызывает привыкание.

Угадай людей или животных

Начинается так: «Я думаю, что вы его знаете». А дальше, например: «Это животное может летать». И с помощью наводящих вопросов нужно угадать, что это за животное. Как вариант, можно загадать кого-то из вашей семьи или знакомых. Например, этот человек носит очки. Вопрос — когда читает? Да. Следующий вопрос — он старый? Нет. У него есть дети? Да. То есть в этом случае ответы тоже могут быть только «да» или «нет».

Угадай песню

Игроки попеременно напевают или насвистывают песню. Другие угадывают ее название или исполнителя. Кто узнает песню первым, тот и выигрывает. Детские песенки, известные поп-синглы — годится все, что может предложить музыкальная память. В конце угаданную песню можно спеть вместе — это всем поднимет настроение.

Хит-парад

Вы вместе ищете песню, которую знают все. Например, «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Родитель назначает, в каком настроении вы должны ее исполнить. Например, грустно или весело, в стиле марша или хип-хопа. Кто выиграет? Да у кого выйдет смешнее, хотя тут тот случай, когда процесс важнее победы.

Я кладу в свой рюкзак…

Первый игрок начинает со слов: «Я кладу в свой рюкзак...» и что-то придумывает, например — расческу. Следующий игрок повторяет предмет первого игрока и добавляет свой — расческу и бутылку воды. Проиграет тот, кто забудет хотя бы один из предыдущих предметов. Правда, ведущему желательно вести список, чтобы не ошибиться.

Запрещенные слова

«Белый с черным не берите, „да“ и „нет“ не говорите». Есть ведущий и есть игрок. Задача ведущего вынудить игрока сказать запрещенные слова, а игроку важно как можно дольше не проговориться. Вопросы нужно задавать хитрые, например, бывает сложно уклончиво ответить на вопрос: «А какого цвета сахар?» или «Скажи, ты ведь очень любишь мороженое?». Увы, рано или поздно игрок проговаривается, главное ловко усыпить его бдительность! Если слово случайно сказано, игроки меняются ролями. Для справки, на первый вопрос можно ответить: «Такого же, как бумага для принтера».

В классической версии игры она всегда начиналась с вопроса: «Вы поедете на бал?», но современные дети про балы могут и не знать, поэтому задавать можно любые вопросы.

Лучший день жизни

Детям по очереди предлагают рассказать, каким они видят лучший день в своей жизни. Порция шоколадного мороженого на завтрак вместо каши, а потом до изнеможения прыгать на кровати. Затем нарядиться и отправиться в парк развлечений, прокатиться там на чертовом колесе, сходить в дом-вверх дном, до отвала наесться картошкой фри, покататься на пони, а завершить день в кафе, где взять три пирожных с кремом и большой ванильный коктейль. Или идеальный день вашего ребенка совсем другой? Долгий путь — прекрасная возможность об этом узнать. Вы можете быть очень удивлены его историей, а некоторые мечты можно реализовать уже в отпуске — хотя бы насчет мороженого.

Твой цвет

Здесь каждый игрок называет свой любимый цвет, а потом ищет его в вещах вокруг. Первый, кто обнаружил десять предметов этого цвета, и есть победитель.

«Страшные» истории

В «черной-черной комнате сидел черный-черный человек» — помните? Предлагаем придумать истории вместе. Ведущий рассказывает конец истории, другие догадываются, как это произошло. Пример: на лугу стоят красные туфельки, они испачканы грязью, но хозяйки их рядом нет. Что с ней случилось? Это больше подойдет для детей 5–7 лет и старше, малыши не поймут и могут испугаться.

Автомобильные знаки

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А это игра для школьников: все участники получают листок бумаги и карандаш. Теперь у них примерно 10 минут, чтобы посмотреть на номера проезжающих по дороге машин. Каждый записывает по пять номеров по выбору, не говоря другим игрокам. Потом кто-то из взрослых называет детям номера авто, которые увидит сам. Если у ребенка уже есть такие буквы и цифры, он их вычеркивает из своего листочка. Кто первым вычеркнет все, тот и выиграл!

Или другой вариант: вы продолжаете рассматривать номерные знаки проезжающих машин и пытаетесь составить из них предложения. Нередко получается забавно, даже малыш «заражается» и смеется вместе с детьми повзрослее. Например: Н***ТВ — «Наверно, ты врешь!» или М***СК — «Миша — суперкачок!» Выигрывает тот, кто быстрее придумает связную и смешную фразочку.

Кто первый увидит

А это забава для совсем-совсем маленьких. Она простенькая — «кто первый увидит» на дороге или вдоль нее. Например, красную машину или собаку, бабушку с палочкой или маму с коляской. И поверьте, это тоже очень увлекательно, особенно если проговорить условия смешно и показать мимикой и жестами.

В целом же важно выбрать ту игру, которая подойдет возрасту и характеру вашего ребенка. Хорошего настроения и веселой неутомительной дороги!

P.S. Если вы в дороге развлекаетесь другими играми, расскажите о них в комментариях. Сделаем вторую часть публикации!

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