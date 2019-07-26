10 способов развлечь ребенка (и себя) в дороге

Долгое путешествие с ребенком в машине может оказаться испытанием, если заранее не подумать, как и чем развлекаться. Вариантов — помимо игры «в города» — полно!

Конечно, лучше всего, если ребенком будет заниматься взрослый пассажир, мама или бабушка. Они вместе смогут и поиграть, и порисовать. Особенно если вы счастливый обладатель минивэна с откидным столиком, но сойдет и просто большая книжка, подложенная под лист бумаги. Водитель не будет отвлекаться и нарушать пункт 5.2 ПДД. Но что делать, если водитель наедине с маленьким пассажиром? Детская музыка ребенку надоела, от планшета начинает тошнить, а другие игрушки уже не занимают?

1. Не города

Первое, что приходит на ум всем, — игра в «города». Но она подходит для детей школьного возраста, знакомых с географией, а у вас, предположим, дошколенок. Не беда, можно модифицировать игру и называть, например, животных, по тому же принципу: «заяц-цапля-ястреб-буйвол-лев-варан» и так далее. Выигрывает тот, кто назовет последнее слово. А можно и еще проще: не цепляться за буквы, а называть всех птиц (например). А чтобы ребенку было интереснее играть в следующий раз, можно и поддаться, оставив какую-нибудь евражку или тарбаганчика на будущее.

2. Рифмы

Опять стало скучно? Попробуйте поиграть в рифмы. Только задавайте не слишком сложные варианты. Скажем, на дорожную тему: «машина — шина», «мотор-простор», «дорога — с порога» и так далее. А собрав несколько рифм, можно сочинить небольшое стихотворение. Это будет весело и запомнится надолго.

3. Песни

Выберите песню, хорошо знакомую ребенку, и начинайте петь так, чтобы он подхватывал следующие строчки. Начните с «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». Ребенок должен спеть «Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги». Таким образом можно перепеть довольно много песен.

4. Продолжение

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Игра посложнее — придумать продолжение к фразе, составив совместно целый рассказ.

Например, папа начинает рассказывать: «Однажды я взял ружье и пошел на рыбалку, потому что…» Пусть ребенок включит фантазию: «Потому что был декабрь, и скоро Новый год». Вы продолжаете: «А как известно, у нас на юге есть старая новогодняя традиция — дарить ружья рыбам, так как известно, что…» Чтобы было веселее, меняйте сюжетную линию, нарушайте логику, вставляя «и вдруг…», «но никто не мог предположить…».

Если ребенок совсем маленький, сочините по такому же принципу сказку, начав с «Жили-были...».

5. Штурман

Эту игру я предлагал в теме, как научить ребенка соблюдать ПДД. Впрочем, название «игра» не совсем точное: дело довольно серьезное. Пусть ребенок высматривает и называет дорожные знаки, помогая папе. Мальчик точно будет счастлив от того, что ему доверили такое важное дело. И горд, если он правильно назвал какой-нибудь сложный знак, типа «направление движения по полосам». А ошибется — вы поправите. К сожалению, детсадовец не способен играть в штурмана дольше минут пятнадцати. Не настаивайте. Переходите к другим занятиям.

6. Наблюдатели

Это упрощенный вариант предыдущей игры. Нужно загадать что-то, что наверняка встретится на дороге. Например, зеленый дом, рыжую собаку. А может, красные Жигули. Выигрывает тот, кто увидел загаданное первым. Он получает право на следующее задание.

7. Полезно или вредно?

Взрослые знают, что на многие явления можно смотреть с разных точек зрения. Малыши этому тоже должны учиться. Почему бы не обсудить с ребенком тему «Кому и почему вреден или полезен дождь?» А солнце? Ветер? А, может быть, сладкое? Или игры на планшете? Таким образом ребенок учится анализировать, размышлять. Да и вам будет полезно немного потренироваться в логических конструкциях.

8. Ассоциации

Загадайте два предмета, скажем, книгу и дерево, и спросите у ребенка, чем они связаны. Ребенок должен ответить, что у того и другого есть листы и что бумага делается из дерева. И что книга может быть зеленой, желтой или красной, как листья дерево. Пусть вспомнит, какие деревья упоминаются в книгах. Например, дуб у Лукоморья, елки в рождественских (новогодних) сказках, медовое дерево и Дремучий лес в книгах о Винни-Пухе…

9. Лишнее

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Взрослому человеку нетрудно придумать серию из четырех слов, в котором одно будет лишним. Например, «дом-дворец-мякиш-шалаш». Лишнее слово, конечно, «мякиш», потому что в нем нельзя жить. Малыш так и должен объяснить. Другие примеры: «собака-воробей-кошка-хомяк» (лишний воробей: это не домашнее животное»). «Зонтик-ботинок-туфля-сапог» и так далее.

10. «Да» и «нет»

В эту игру водитель может играть, только если поймет, что она не слишком отвлекает его внимание. Смысл состоит в том, чтобы заставить ребенка сказать «да» или «нет», назвать черный или белый цвет. Классический вариант: «Барыня прислала вам 100 рублей. Вы поедете на бал?». Барыню можно заменить на бабушку, бал — на магазин с игрушками. Дальше задавайте вопросы, стараясь, чтобы ребенок отвечал на них односложно или назвал черное или белое. Как только ребенок произнесет запрещенное слово, он проиграл. Можно начать снова.