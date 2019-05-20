Спасти наследника: выбираем лучшее детское автокресло

Хорошее кресло должно быть удобным как для ребенка (комфортная посадка), так и для взрослых (простота установки). Но, главное, оно должно быть максимально безопасным.

Согласно закону

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Оговорюсь сразу — речь идет о пассажирах, не достигших 12-летнего возраста. После этого рубежа каждый ребенок, если хотите, становится формально взрослым, ибо никаких специальных требований по его проезду в автомобиле Правила дорожного движения не предъявляют.

Пункт 22.9. «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX **, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.



Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка».

Из этого следуют выводы:

Детей до 7 лет можно переводить только с использованием детских удерживающих устройств как на переднем сиденье, так и на заднем. Детей в возрасте 7–11 лет можно перевозить сзади, пристегнув ремнями, но на переднем сиденье — только с использованием удерживающих устройств. Главный критерий подбора удерживающих устройств — вес и рост ребенка. Если конструкция автомобиля не предусматривает ремней безопасности, то детей можно перевозить и без удерживающих устройств.

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сегодня детей следует возить, используя удерживающие устройства или попросту — детские автомобильные кресла. Это не просто рекомендация — это закон.

Последний вывод звучит несколько цинично, но таков закон. Кстати, вы помните, когда на отечественных автомобилях появились ремни безопасности? Места под крепления ремней на первом ряду сидений имелись уже на первых ВАЗах, а применение ремней — опять же только водителем и передним пассажиром — стало обязательным с 1979 года. Стало быть, на российских машинах более раннего выпуска детей можно возить без каких-либо кресел и удерживающих устройств. Но будем честными, автомобили тех лет ушли на покой или остались в коллекциях любителей автостарины. Так что

Поворотное автокресло совместило в себе кресло группы 0+ для новорожденного и группы 1 для детей до 4 лет. В свой первый год после рождения малыш располагается в этом автокресле в наиболее безопасном положении — против хода движения. Повзрослев, ребенок продолжает поездки лицом вперед.

В 2007 году за перевозку ребенка без кресла назначался штраф 500 рублей. С сентября 2013 года сумма штрафа подросла до 3000 рублей. С этого времени владельцы машин стали серьезнее относится к креслам для малышей и к поездкам с детьми.

С точки зрения физики и физиологии

Детские кресла проходят самые серьезные испытания, включая краш-тесты.

Как-то давным-давно мне довелось побывать в Центре безопасности Вольво в Гетеборге. Детской автомобильной безопасностью там занимается целый отдел. Предложение ощутить себя едущим в машине трехлетним малышом я принял с интересом. На голову мне надели тяжеленный шлем и привязали ремнями безопасности к огромному детскому креслу. При каждом толчке кресла голова стремилась упасть на колени, и, если бы не ремни, то непременно упала бы. Мне приходилось довольно сильно напрягаться, чтобы сидеть прямо, и чувствовал я себя не совсем комфортно.

Примерно те же самые ощущения испытывает в машине и ребенок. Голова — самая большая и тяжелая часть тела малыша, удержать её в вертикальном положении непросто. Наибольшие нагрузки возникают при торможении, и многократно они возрастут при столкновении. Вот почему специалисты Вольво и многие производители детских кресел рекомендуют перевозить детей в возрасте до 4 лет спиной по направлению движения.

Сегодня все выпускаемые детские автомобильные удерживающие устройства делятся на несколько групп:

Группа 0 — возраст до 1 года, вес до 10 кг. В этом возрасте, когда ребенок еще толком и сидеть не умеет, ему предлагается автомобильная «люлька» или переноска, в которой он преимущественно находится в лежащем или полулежащем положении спиной по направлению движения.

— возраст до 1 года, вес до 10 кг. В этом возрасте, когда ребенок еще толком и сидеть не умеет, ему предлагается автомобильная «люлька» или переноска, в которой он преимущественно находится в лежащем или полулежащем положении спиной по направлению движения. Группа 0+ — возраст до 1,5 лет, вес до 13 кг. Ребенок размещается полулежа, и ему позволено ехать как спиной по направлению движения, так и лицом вперед.

— возраст до 1,5 лет, вес до 13 кг. Ребенок размещается полулежа, и ему позволено ехать как спиной по направлению движения, так и лицом вперед. Группа 1 — возраст 1–4 года, вес 9–18 кг. Кресло устанавливается по ходу движения и оснащено собственными многоточечными ремнями безопасности.

— возраст 1–4 года, вес 9–18 кг. Кресло устанавливается по ходу движения и оснащено собственными многоточечными ремнями безопасности. Группа 2 — возраст 3–7 лет, вес 15–25 кг. Кресло имеет регулируемую по высоте спинку, тело фиксируется стандартными ремнями безопасности.

— возраст 3–7 лет, вес 15–25 кг. Кресло имеет регулируемую по высоте спинку, тело фиксируется стандартными ремнями безопасности. Группа 3 — возраст 7–12 лет, вес 22–36 кг. Те же кресла второй группы, только чуть покрупнее. Но может применяться «бустер» фактически это кресло, но без спинки.

Именно этим критериям и нужно следовать при выборе автомобильного кресла для своего малыша.

Возможность поворота облегчает посадку маленького пассажира. Комбинированное кресло для возрастных групп 1–3. Мягкая полка надежно удерживает ребенка без применения дополнительных ремней до 4 лет. Потом её убирают. Дети помладше сидят спиной по направлению движения, постарше — лицом.

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Разумеется, границы между группами во многом условные. Учитывая, что дети растут быстро, кто-то покупает кресло на вырост. Иные родители строго на каждый возраст приобретают соответствующее кресло. Производители могут комбинировать одно кресло для двух, а то и трех смежных групп. Например, после «люльки», как только ребенок научится уверенно сидеть, предлагают универсальное сиденье на период до 12 лет. Такие кресла стоят дороже, они предусматривают множество регулировок.

Главное же, конечно, позаботиться о безопасности маленьких пассажиров и сделать их поездки удобными и неутомительными.