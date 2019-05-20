Спасти наследника: выбираем лучшее детское автокресло

Согласно закону
Пункт 22.9. «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX **, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка».
Из этого следуют выводы:
- Детей до 7 лет можно переводить только с использованием детских удерживающих устройств как на переднем сиденье, так и на заднем.
- Детей в возрасте 7–11 лет можно перевозить сзади, пристегнув ремнями, но на переднем сиденье — только с использованием удерживающих устройств.
- Главный критерий подбора удерживающих устройств — вес и рост ребенка.
- Если конструкция автомобиля не предусматривает ремней безопасности, то детей можно перевозить и без удерживающих устройств.
В 2007 году за перевозку ребенка без кресла назначался штраф 500 рублей. С сентября 2013 года сумма штрафа подросла до 3000 рублей. С этого времени владельцы машин стали серьезнее относится к креслам для малышей и к поездкам с детьми.
С точки зрения физики и физиологии
Примерно те же самые ощущения испытывает в машине и ребенок. Голова — самая большая и тяжелая часть тела малыша, удержать её в вертикальном положении непросто. Наибольшие нагрузки возникают при торможении, и многократно они возрастут при столкновении. Вот почему специалисты Вольво и многие производители детских кресел рекомендуют перевозить детей в возрасте до 4 лет спиной по направлению движения.
Сегодня все выпускаемые детские автомобильные удерживающие устройства делятся на несколько групп:
- Группа 0 — возраст до 1 года, вес до 10 кг. В этом возрасте, когда ребенок еще толком и сидеть не умеет, ему предлагается автомобильная «люлька» или переноска, в которой он преимущественно находится в лежащем или полулежащем положении спиной по направлению движения.
- Группа 0+ — возраст до 1,5 лет, вес до 13 кг. Ребенок размещается полулежа, и ему позволено ехать как спиной по направлению движения, так и лицом вперед.
- Группа 1 — возраст 1–4 года, вес 9–18 кг. Кресло устанавливается по ходу движения и оснащено собственными многоточечными ремнями безопасности.
- Группа 2 — возраст 3–7 лет, вес 15–25 кг. Кресло имеет регулируемую по высоте спинку, тело фиксируется стандартными ремнями безопасности.
- Группа 3 — возраст 7–12 лет, вес 22–36 кг. Те же кресла второй группы, только чуть покрупнее. Но может применяться «бустер» фактически это кресло, но без спинки.
Именно этим критериям и нужно следовать при выборе автомобильного кресла для своего малыша.
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Возможность поворота облегчает посадку маленького пассажира.
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Комбинированное кресло для возрастных групп 1–3. Мягкая полка надежно удерживает ребенка без применения дополнительных ремней до 4 лет. Потом её убирают.
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Дети помладше сидят спиной по направлению движения, постарше — лицом.
Главное же, конечно, позаботиться о безопасности маленьких пассажиров и сделать их поездки удобными и неутомительными.
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