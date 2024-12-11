Эксперты оценили безопасность популярного «китайца»

Кроссовер Lixiang L6 заработал пять звезд безопасности в краш-тесте C-NCAP

Специалисты компании C-NCAP проверили безопасность китайского гибрида Lixiang L6. При всех видах столкновений машина продемонстрировала высокий уровень защиты.

Защиту водителя и пассажиров оценили в 93,28%, а пешеходов – в 85,5%. Системы помощи автомобилисту оценили в 89,2%. В общей сложности Lixiang L6 заработал пять звезд безопасности.

Кроссовер – младшая модель в линейке марки. Он был представлен весной 2024 года. Автомобиль оснащается гибридной установкой общей мощностью 408 л.с., запас хода равен 1390 км.

В Россию Lixiang L6 привозят по параллельному импорту, цена на эту модель сейчас начинается от 4,7 млн руб.

Lixiang L6

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: C-NCAP