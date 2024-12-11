Эксперты оценили безопасность популярного «китайца»
Кроссовер Lixiang L6 заработал пять звезд безопасности в краш-тесте C-NCAP
Специалисты компании C-NCAP проверили безопасность китайского гибрида Lixiang L6. При всех видах столкновений машина продемонстрировала высокий уровень защиты.
Защиту водителя и пассажиров оценили в 93,28%, а пешеходов – в 85,5%. Системы помощи автомобилисту оценили в 89,2%. В общей сложности Lixiang L6 заработал пять звезд безопасности.
Кроссовер – младшая модель в линейке марки. Он был представлен весной 2024 года. Автомобиль оснащается гибридной установкой общей мощностью 408 л.с., запас хода равен 1390 км.
В Россию Lixiang L6 привозят по параллельному импорту, цена на эту модель сейчас начинается от 4,7 млн руб.
Lixiang L6
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
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Источник: C-NCAP
Фото:Lixiang
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11.12.2024
Фото:Lixiang
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