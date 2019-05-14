Эти изобретения спасают жизнь в ДТП. А вы их используете?

На последнем рубеже защиты водителя и пассажиров стоят системы пассивной безопасности. Они активируются, когда их работающие превентивно «коллеги» не справились. Но каждый автомобилист, отдавая деньги при покупке, надеется, что уж этим-то вложениям не придется себя оправдывать.

Про разницу между активной и пассивной безопасностью автомобиля мы рассказывали. Но все ли знают, что такое пассивная безопасность? Начнем с простого — ремней.

Пристегнись!

Первыми на стражу жизни и здоровья водителя и пассажиров встали ремни безопасности. Первый патент на них был получен аж в 1885 году. С 1920-х годов ими начали пользоваться автогонщики. В 1957-м Швеция стала первой страной в мире, где обязанность пристегиваться прописали в законе. Что любопытно, два года спустя современную трехточечную модель ремня представили миру тоже шведы. Ее придумал инженер Volvo Нильс Болин.

За нынешний облик ремней безопасности спасибо следует говорить шведу Нильсу Болину

Материалы по теме Безопаснее ездить — быстрее или медленнее?

В истории были машины, в которых механизм пристегивания водителя и переднего пассажира был автоматизирован с помощью электропривода. Пренебрежение требованиями закона было исключено, однако идея популярной так и не стала.

С годами ремни безопасности становились все более продвинутыми , уже не меняя ставшую привычной форму. Черные ленты появились на всех сиденьях в салоне, внедрили инерционные механизмы и преднатяжители. Первые избавили от необходимости подстраивать длину ремня под каждого пассажира вручную, вторые повысили эффективность работы системы.

По данным статистики, именно ремни безопасности спасли больше всего жизней при авариях. А уж если говорить об избавлении от травм различной степени тяжести, то тут счет идет на многие миллионы случаев. Некоторые водители любят жаловаться, что наброшенная лямка мешает им вести машину, дышать и шевелиться, а потому игнорируют здравый смысл. Но именно ремни образуют первый рубеж пассивной безопасности. Без них надувные подушки становятся смертельно опасными: тело человека летит в их «объятья» со скоростью гораздо больше расчетной, и травмы (в лучшем случае!) гарантированы.

Первым европейским автомобилем с подушкой безопасности стал Mercedes S-Class в кузове W126.

Надувательство

Подушки безопасности начали ставить на серийные автомобили в 1970-х годах, но в обязательный атрибут машины они превратились только 10–15 лет спустя, к 1990-м. В отличие от ремней, тут прогресс пошел быстрее. Например, на BMW 5-й серии в кузове Е34, выпускавшейся в 1988–1996 годах, даже водительская подушка безопасности появилась не сразу, а уж две были сравнительно редким явлением. В пришедшем на смену кузове Е39 нормой были уже шесть подушек: фронтальные для водителя и переднего пассажира, боковые в спинках передних сидений для защиты ребер и надувные шторки, прикрывавшие в случае бокового удара головы седоков обоих рядов.

Ford первым представил надувные ремни безопасности для заднего сиденья.

Материалы по теме Усталость водителя: почему бороться с ней бессмысленно

популярном на российском рынке В-классе , увы, чаще стоят всего две надувные подушки. А вот максимальное их число постоянно увеличивается. Дополнительные «перины» защищают колени водителя, ребра задних пассажиров. На Фордах и Мерседесах подушки вшивают в ремни безопасности заднего сиденья.

Шесть эйрбегов и поныне остаются минимальным набором автомобиля, если он претендует на звание современного и безопасного.При столкновении они надуваются, увеличивая площадь контакта с телом пассажира и снижая давление на кожу, кости и внутренние органы.

Хватает и эксклюзивных идей по подушкам безопасности. Например, американцы предлагали применять надувную емкость между водителем и правым пассажиром, чтобы они не сталкивались при опрокидывании. Были прототипы с модулями, смонтированными снаружи кузова, чтобы защитить пешеходов и велосипедистов. Существуют подушки безопасности и для мотоциклистов. Стационарная ставится на «туриста» Honda Gold Wing, несколько компаний серийно выпускают жилеты со встроенными эйрбегами, которые надуваются при падении байкера.

Задача моторного отсека — героически погибнуть, не допустив энергию удара до пассажирского отсека.

И я помогаю

По-своему старается при аварии и кузов. В нем «запрограммированы» инженерами особые зоны деформации. Сделано это для того, чтобы эффективно рассеять энергию удара . Главная задача — сохранить в исходном состоянии салон, пусть и ценой катастрофических разрушений по периметру.

Разработка и внедрение систем пассивной безопасности требует многочисленных тестов. Раньше приходилось бить автомобили, сейчас эту же работу в виртуальном пространстве выполняют компьютеры. Например, у гиганта Continental есть оборудование для проведения любых симуляций. Эта же компания производит системы безопасности и электронные блоки управления ими. На последних — особая ответственность, ведь подтянуть ремни или надуть подушку нужно за доли секунды. Точность здесь, без преувеличения, спасает жизни.

Первым серийным автомобилем с модулем ЭРА-ГЛОНАСС осенью 2015 года стала Лада Веста.

Недавно в комплекс пассивной безопасности добавился еще один, последний рубеж. Это система ЭРА-ГЛОНАСС. Она распознает столкновение и связывается со спасателями в автоматическом режиме. Причем в ее силах отправить экстренным службам весточку, даже когда уровень сотового сигнала не позволяет совершить звонок. Сэкономленное на вызове время для кого-то может стать решающим, чтобы выжить. Главное, чтобы медики имели возможность быстро добраться до места аварии.