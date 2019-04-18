Активная и пассивная безопасность — в чем разница?

Системы безопасности автомобиля делятся на две группы. Одни стараются экстренную ситуацию не допустить, другие стремятся снизить тяжесть ее последствий, если авария все же произошла. «За рулем» объясняет, какие компоненты входят в каждую группу.

Сегодня умной электроникой оснащены даже недорогие автомобили: безопасность почти у всех мировых производителей давно вышла на первый план. В западных странах требования жестче, потому и набор базового оборудования выше. Россия пока в отстающих. В обязательный минимум для легковых автомобилей у нас на сегодняшний день входят подушка безопасности водителя, ABS и система ЭРА-ГЛОНАСС. Негусто.

Для полной безопасности автономным автомобилям (за которыми, как нас уверяют, будущее) нужно видеть даже то, что не могут заметить камеры, радары и сенсоры. Эту проблему призвана решить глобальная система коммуникации между участниками дорожного движения.
Для полной безопасности автономным автомобилям (за которыми, как нас уверяют, будущее) нужно видеть даже то, что не могут заметить камеры, радары и сенсоры. Эту проблему призвана решить глобальная система коммуникации между участниками дорожного движения.

В активе

Материалы по теме
Тест систем автоторможения: как мы подстраивали аварии
Комплекс активной безопасности работает на предотвращение аварий. Первым кирпичиком в стене стала антиблокировочная система тормозов (ABS). На серийном автомобиле она появилась в качестве опции впервые в 1978 году. В течение 20 лет к ней присоединились антипробуксовочная система и система курсовой стабилизации, предотвращающая сносы и заносы.

С наступлением 2000-х автоконцерны начали активно внедрять электронных ассистентов водителя иного толка. Основываясь на информации с камер, ультразвуковых датчиков, радаров ближнего, среднего и дальнего радиуса действия, помощники распознают объекты, потенциально представляющие опасность для машины. Иными словами, те, с которыми может произойти столкновение. В зависимости от степени продвинутости автомобиля, они умеют либо просто предупреждать водителя светом, звуком или вибрацией, либо сами предпринимать действия — работать рулем и тормозами.

Шесть подушек безопасности — норма для современного автомобиля. Система стабилизации тоже давно стала привычным оборудованием даже в В-классе.
Шесть подушек безопасности — норма для современного автомобиля. Система стабилизации тоже давно стала привычным оборудованием даже в В-классе.

В пассиве

Материалы по теме
Большой тест штатных фар: стоит ли переплачивать за оптику?
Системы пассивной безопасности вступают в работу, когда пал бастион их активных коллег. В первую очередь, это ремни безопасности, в современном виде известные с 1950-х годов. Им помогают надувные подушки, количество которых в самых навороченных машинах переваливает за десяток. Старается и сам кузов. У него предусмотрены «запрограммированные» на стадии проектирования зоны и алгоритмы деформации. Они позволяют рассеять энергию столкновения, чтобы водитель и пассажиры испытали минимальные перегрузки.

К набору пассивной безопасности относится и российская новинка ЭРА-ГЛОНАСС. Это аварийный модуль, недавно ставший обязательным для всех выходящих на наш рынок автомобилей. Он обеспечивает мгновенную связь с круглосуточной диспетчерской службой и определение координат ДТП. Всё — в автоматическом режиме. Такое решение позволяет экстренным службам быстрее получать информацию об авариях и, как следствие, оперативнее прибывать на место. А это означает спасенные жизни.

Аварийный модуль ЭРА-ГЛОНАСС помогает экстренным службам быстрее приехать на место аварии.
Аварийный модуль ЭРА-ГЛОНАСС помогает экстренным службам быстрее приехать на место аварии.

Качество лидера

На благо безопасности в автомобиле трудятся десятки систем. Если разобрать какую-нибудь из современных моделей, обнаружится, что на большинстве деталей этих систем стоит клеймо немецкой компании Continental. одного из крупнейших в мире производителей автокомпонентов. Их концерн не только штампует, но и самостоятельно разрабатывает. Для испытаний существует собственный обширный полигон под Ганновером.

Для большинства автомобилистов Continental — это только шины. Возможно, кто-то еще вспомнит автозапчасти под этим брендом. Однако масштаб разработок по-настоящему поражает. Например, такая, казалось бы, мелочь, как стояночный тормоз. Переход с рычажного управления им на клавишное открыл новые возможности. В Continental придумали функцию автоматического включения «ручника» при каждой остановке машины. Теперь автомобиль точно никуда не покатится на светофоре или из-за забывчивости владельца.

Классные шины — тоже составляющая комплекса активной безопасности. Чем они лучше, тем меньше шансов у вас попасть в аварию.
Классные шины — тоже составляющая комплекса активной безопасности. Чем они лучше, тем меньше шансов у вас попасть в аварию.

Материалы по теме
Летние шины 195/65 R15 — большой тест
Continental выпускает полный перечень сенсоров и датчиков, обеспечивающих так называемое машинное зрение. На их базе работают все системы активной безопасности, которые скоро объединятся и станут называться автопилотом. Для его полноценной работы машинам необходимо обмениваться информацией между собой и с объектами дорожной инфраструктуры. Это тоже активная безопасность, и у Continental готово предсерийное решение для переноса на товарные автомобили.

Даже ставшую привычной систему контроля давления в шинах немецкие инженеры продолжают модернизировать. Прежде датчики в колесах выводили предупреждение на приборную панель машины, а для контроля подкачки требовался манометр. Ныне о спущенном колесе сообщит мобильное приложение на смартфоне. По экрану можно наблюдать изменение давления в режиме реального времени: компрессор со стрелочным прибором (зачастую еще и сомнительной точности) больше не нужен.

Одно из ключевых умений нынешних систем активной безопасности — функция автоматического торможения при обнаружении помех. Она работает как для автомобилей, так и для пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.
Одно из ключевых умений нынешних систем активной безопасности — функция автоматического торможения при обнаружении помех. Она работает как для автомобилей, так и для пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

Экономии — нет!

Системы пассивной безопасности на подавляющем большинстве автомобилей, к счастью, так и остаются невостребованными весь срок службы. И все-таки экономить при покупке на них не стоит. Это оборудование, которое может пригодиться всего один раз, зато спасет одну или несколько жизней.

Составляющие активной безопасности — еще менее подходящая статья для экономии. Они работают в каждой поездке. Именно эти функции не позволяют водителю и его машине попасть в экстремальную дорожную ситуацию. Статистики никто не ведет, но, возможно, на их счету гораздо больше сохраненных жизней, чем у ремней и надувных подушек.

Задумайтесь над этим, выбирая свой следующий автомобиль.

Активная и пассивная безопасность — в чем разница?
Активная и пассивная безопасность — в чем разница?
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые