Системы безопасности автомобиля делятся на две группы. Одни стараются экстренную ситуацию не допустить, другие стремятся снизить тяжесть ее последствий, если авария все же произошла. «За рулем» объясняет, какие компоненты входят в каждую группу.

Сегодня умной электроникой оснащены даже недорогие автомобили: безопасность почти у всех мировых производителей давно вышла на первый план. В западных странах требования жестче, потому и набор базового оборудования выше. Россия пока в отстающих. В обязательный минимум для легковых автомобилей у нас на сегодняшний день входят подушка безопасности водителя, ABS и система ЭРА-ГЛОНАСС. Негусто.

Для полной безопасности автономным автомобилям (за которыми, как нас уверяют, будущее) нужно видеть даже то, что не могут заметить камеры, радары и сенсоры. Эту проблему призвана решить глобальная система коммуникации между участниками дорожного движения.

В активе

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Первым кирпичиком в стене стала антиблокировочная система тормозов (ABS). На серийном автомобиле она появилась в качестве опции впервые в 1978 году. В течение 20 лет к ней присоединились антипробуксовочная система и система курсовой стабилизации , предотвращающая сносы и заносы.

С наступлением 2000-х автоконцерны начали активно внедрять электронных ассистентов водителя иного толка. Основываясь на информации с камер, ультразвуковых датчиков, радаров ближнего, среднего и дальнего радиуса действия, помощники распознают объекты, потенциально представляющие опасность для машины. Иными словами, те, с которыми может произойти столкновение. В зависимости от степени продвинутости автомобиля, они умеют либо просто предупреждать водителя светом, звуком или вибрацией, либо сами предпринимать действия — работать рулем и тормозами.

Шесть подушек безопасности — норма для современного автомобиля. Система стабилизации тоже давно стала привычным оборудованием даже в В-классе.

В пассиве

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Системы пассивной безопасности вступают в работу, когда пал бастион их активных коллег. В первую очередь, это ремни безопасности, в современном виде известные с 1950-х годов . Им помогают надувные подушки, количество которых в самых навороченных машинах переваливает за десяток. Старается и сам кузов. У него предусмотрены «запрограммированные» на стадии проектирования зоны и алгоритмы деформации. Они позволяют рассеять энергию столкновения, чтобы водитель и пассажиры испытали минимальные перегрузки.

К набору пассивной безопасности относится и российская новинка ЭРА-ГЛОНАСС. Это аварийный модуль, недавно ставший обязательным для всех выходящих на наш рынок автомобилей. Он обеспечивает мгновенную связь с круглосуточной диспетчерской службой и определение координат ДТП. Всё — в автоматическом режиме. Такое решение позволяет экстренным службам быстрее получать информацию об авариях и, как следствие, оперативнее прибывать на место. А это означает спасенные жизни.

Аварийный модуль ЭРА-ГЛОНАСС помогает экстренным службам быстрее приехать на место аварии.

Качество лидера

На благо безопасности в автомобиле трудятся десятки систем. Если разобрать какую-нибудь из современных моделей, обнаружится, что на большинстве деталей этих систем стоит клеймо немецкой компании Continental. одного из крупнейших в мире производителей автокомпонентов. Их концерн не только штампует, но и самостоятельно разрабатывает. Для испытаний существует собственный обширный полигон под Ганновером.

Для большинства автомобилистов Continental — это только шины. Возможно, кто-то еще вспомнит автозапчасти под этим брендом. Однако масштаб разработок по-настоящему поражает. Например, такая, казалось бы, мелочь, как стояночный тормоз. Переход с рычажного управления им на клавишное открыл новые возможности. В Continental придумали функцию автоматического включения «ручника» при каждой остановке машины. Теперь автомобиль точно никуда не покатится на светофоре или из-за забывчивости владельца.

Классные шины — тоже составляющая комплекса активной безопасности. Чем они лучше, тем меньше шансов у вас попасть в аварию.

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Continental выпускает полный перечень сенсоров и датчиков, обеспечивающих так называемое машинное зрение. На их базе работают все системы активной безопасности , которые скоро объединятся и станут называться автопилотом. Для его полноценной работы машинам необходимо обмениваться информацией между собой и с объектами дорожной инфраструктуры. Это тоже активная безопасность, и у Continental готово предсерийное решение для переноса на товарные автомобили.

Даже ставшую привычной систему контроля давления в шинах немецкие инженеры продолжают модернизировать. Прежде датчики в колесах выводили предупреждение на приборную панель машины, а для контроля подкачки требовался манометр. Ныне о спущенном колесе сообщит мобильное приложение на смартфоне. По экрану можно наблюдать изменение давления в режиме реального времени: компрессор со стрелочным прибором (зачастую еще и сомнительной точности) больше не нужен.

Одно из ключевых умений нынешних систем активной безопасности — функция автоматического торможения при обнаружении помех. Она работает как для автомобилей, так и для пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

Экономии — нет!

Системы пассивной безопасности на подавляющем большинстве автомобилей, к счастью, так и остаются невостребованными весь срок службы. И все-таки экономить при покупке на них не стоит. Это оборудование, которое может пригодиться всего один раз, зато спасет одну или несколько жизней.

Составляющие активной безопасности — еще менее подходящая статья для экономии. Они работают в каждой поездке. Именно эти функции не позволяют водителю и его машине попасть в экстремальную дорожную ситуацию. Статистики никто не ведет, но, возможно, на их счету гораздо больше сохраненных жизней, чем у ремней и надувных подушек.

Задумайтесь над этим, выбирая свой следующий автомобиль.