Поздно заклинать — я уже на капоте.
Мало приятного, черт возьми, попасть под колеса — хоть и на скорости 10 км/ч. Я уже был в подобной ситуации три с половиной года назад. Тогда для тысячного выпуска журнала «За рулем» (ЗР, № 10, 2014) мы тестировали фордовскую систему City Safety — и Focus с удовольствием боднул меня так, что я едва успел отскочить в сторону.
Вот и теперь роль подопытного пешехода досталась мне: пришлось накинуть светоотражающий жилет и вновь сыграть в суицидника. Я не дрейфил, поскольку был почти уверен, что кататься на капоте мне не придется — ведь светлая эра автономного вождения не за горами.
В теории
Хенрик Грин, старший вице-президент по исследованиям и разработкам фирмы Volvo Cars, убежден: к 2021 году его компания представит полностью автономный автомобиль. Шведы настолько уверены в успехе, что уже подписали с компанией Uber трехлетнее соглашение на поставку 24 тысяч «беспилотников» для первого в мире роботизированного таксопарка.
А председатель совета директоров BMW Харальд Крюгер неоднократно заявлял, что именно его марка должна стать лидером в области автономного вождения. Еще в позапрошлом году баварцы подписали контракт с фирмой Intel, выложившей рекордные 15 млрд долларов за израильский стартап Mobileye. Теперь сотрудники молодой компании, специализирующейся на создании систем предотвращения аварий, денно и нощно трудятся над проектом iNext. Новый автомобиль i‑линейки концерна BMW получит автономные технологии максимального, пятого уровня. Дедлайн тот же — 2021 год. Но в Мюнхене сделают всё, чтобы опередить Volvo.
Инжиниринговый центр Jaguar Land Rover в Гейдоне я посещал три года назад, и уже тогда там умели удивлять скептиков. Но если в 2015‑м испытательные работы не выходили за периметр полигона, то в ноябре прошлого года англичане заручились поддержкой властей и выпустили «беспилотники» на дороги общего пользования. Пока вы читаете эти строки, беспилотный Range Rover с инженером-наблюдателем в водительском кресле утюжит дороги Ковентри. Британцы стремятся научить автопилот адекватным действиям в любых условиях. Пойдя по стопам Volvo, они инвестировали три миллиона долларов в перспективный сервис беспилотных такси. Сделка между дочерней компанией JLR под названием InMotion Ventures и американской Voyage состоялась в прошлом месяце.
Между тем до момента истины остается неполных три года. Чуть больше тысячи дней! Что представляют собой электронные помощники на автомобилях этих брендов сегодня? Адекватно ли работают активный круиз-контроль и система удержания полосы в условиях грязной и снежной зимы? Как ассистенты водителя справляются с автоматической парковкой? Наконец, как они действуют при обнаружении на своем пути пешехода?
В компанию к трем премиальным кроссоверам мы взяли более доступный, но потенциально не менее способный Volkswagen Tiguan. Прототип беспилотного автомобиля Sedric (self-driving car) фольксвагеновцы показали еще год назад. Так что с научной базой и амбициями у вольфсбургской компании всё в полном порядке.
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КАК РАБОТАЕТ?
День учителя
Можно ли отмахать на «круизе» несколько десятков километров и не прикоснуться к педалям? Если вы ведете Range Rover Velar, ответ — «нет». Если прямо перед вами не едет автомобиль с предельно дисциплинированным водителем, ответ «нет» касается всех участников нашего теста. Но всё же степень уверенности, которую дарят в подобных условиях испытуемые, отнюдь не одинаковая.
Тестовый Velar в средней комплектации SE ценой 6,5 млн рублей лишен «умного» круиз-контроля в принципе (опция доступна в топовой версии HSE или в пакете Drive Pro за 124 тысячи). Однако же, если не разгоняться быстрее 80 км/ч, его функции возьмут на себя обычный «круиз» с ограничителем скорости и система предотвращения столкновений. Звучит неплохо, но функционирует связка из рук вон. И если при плавном движении радары более-менее адекватно оценивают обстановку, то при резком замедлении потока машин Velar стопроцентно «прощелкивает» опасный момент. Кстати, будь на нашей машине адаптивный круиз-контроль, старт после остановки всё равно потребовал бы нажатия на акселератор. Именно это я подразумевал, говоря про педали.
Система удержания полосы — также история не про Velar, если ориентироваться на средний уровень оснащения. Максимум, на что способен такой Range Rover, если вы зазеваетесь и машина начнет пересекать разметку, - подать вибросигнал и заставить обитателей салона почувствовать себя «пассажирами» звонящего смартфона. А вот тестовые Volvo и BMW умеют держаться в полосе. Правда, обоим жизненно необходима четкая разметка: «икс-третьему» — строго по обе стороны дороги, а «шестидесятка» может «зацепиться» с одного края. Но когда качество разметки ухудшается или что-то в электронных мозгах идет наперекосяк, а такие ситуации нередки, Volvo складывает с себя полномочия словно по щелчку пальцев. BMW действует деликатнее: за несколько секунд до попытки приехать в отбойник напоминает о необходимости взять на себя управление.
Любители писать эсэмэски на ходу должны зарубить на носу, что полагаться на подобные системы можно лишь в том случае, если в запасе есть еще пара жизней.
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Тестовый Velar оснащен пассивным помощником слежения за разметкой: сам не вырулит, но, если зазеваетесь, подаст вибро- и звуковой сигнал.
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BMW для удержания полосы требуется разметка по обе стороны дороги, но он заранее предупреждает о намерении сложить полномочия. Volvo довольствуется ориентиром с одной стороны, но ассистент отключается внезапно.
Доверие к активным круиз-контролям Volvo и BMW тоже неабсолютное, но его значительно больше. Осечка возможна лишь в том случае, если кто-то из потока включит «режим учителя» — встроится перед вами в последний момент и ударит по тормозам. Имитируя подобный расклад, мы брали управление в свои руки, но в более-менее штатных ситуациях XC60 и X3 блестяще «читают» обстановку: поддерживают заданную дистанцию и адекватно замедляются на входе в поворот вслед за едущей перед ними машиной. Разве что на выходе Volvo разгоняется подчеркнуто медленно. Чтобы не вмешаться в управление и не «подкинуть дровишек», нужно иметь крепкие нервы. Или столь же меланхоличный характер.
И всё же лучший активный «круиз» — у Тигуана. Тот самый, за 14 500 рублей. Volkswagen ориентируется в пространстве быстрее соперников; на выходе из поворота он начинает разгоняться вслед за идущей впереди машиной, а не тогда, когда она почти скроется за горизонтом. За рулем Фольксвагена мне почти удалось преодолеть шестьдесят километров от МКАД до Дмитровского автополигона без касания педалей. Ударил по тормозам лишь дважды: когда идущая впереди машина проскочила на желтый сигнал светофора (я поехал бы уже на красный) и когда дорогу неожиданно начал перебегать пешеход. Самостоятельно останавливаться на красный автомобили пока не умеют.
А видят ли они человека?
Человек-невидимка
Готовясь вновь влезть в шкуру пешехода, я успокаивал себя тем, что на сей раз автомобили подобрались дороже и современнее — значит, они умнее! С другой стороны, под колесами вместо сухого асфальта — снежная гребенка… Как оказалось позже, дорожное покрытие в подобном раскладе роли почти не играет.
Первый снаряд — Range Rover. Система автономного экстренного торможения — базовое оснащение Велара. Фронтальная камера отслеживает пешеходов на скорости от 5 до 60 км/ч. Саша Виноградов садится за руль и разгоняется до безобидных 10 км/ч. Если машина автоматически не затормозит, мне удастся оттолкнуться от капота и отпрыгнуть назад.
Не думайте, что 10 км/ч — детская скорость. Сноровка нужна! И опыт с Фордом трехлетней давности пригодился. Руки вытянуты вперед — я упираюсь в кромку надвигающегося на меня капота — и, отталкиваясь, отпрыгиваю назад!
Базовая для всех Тигуанов система City Emergency Braking также наотрез отказалась видеть во мне помеху. Да и EuroNCAP оценил защиту пешехода лишь в 68%. Досадный провал после блестящей работы активного круиз-контроля.
Покупателям BMW X3 за безопасность пешеходов приходится доплачивать, но, в отличие от Велара и Тигуана, система хотя бы работает. На тех же 10 км/ч наш X3 безошибочно распознает «кеглю» в жилете и предпринимает усилия, чтобы не выбить страйк. Однако до полной остановки дело всё равно не доходит. По непонятным причинам BMW тормозит в два этапа: окончательная остановка происходит лишь после тычка в пешехода. Не способствует быстрому замедлению и снег под колесами.
Volvo замечает пешехода в жилете, что называется, в зависимости от настроения, а скорость сбрасывает крайне вяло. Может быть, потому, что в понимании шведов 10 км/ч — это и так очень медленно? Я, возможно, и отважился бы на эксперименты с более высокими скоростями, но главред строго запретил подобное ребячество. Эх, если бы занять мое место согласились Хенрик Грин или Харальд Крюгер! Кстати, если выйти на тропу войны без жилета или другой одежды без светоотражающих поверхностей, Volvo и BMW попытаются вас задавить.
В стойло
Парковка, пожалуй, единственное упражнение, которое электроника умеет выполнять настолько хорошо, что можно, пусть и со скрипом, поверить в светлое автономное будущее. Но даже здесь выявить однозначного лидера мы не смогли. Velar в эксперименте не участвовал — в нашей машине не оказалось автопарковщика (доступен по умолчанию в максимальной комплектации HSE либо заказывается в качестве опции).
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Интерфейс автопарковщика Тигуана — лучший в тесте. Проиллюстрирован буквально каждый шаг. Но чуть что — и электронный мозг отправляет автопилот «в ремонт!». Такие глюки поднимают настроение, но хорошего в этом мало.
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В случае появления препятствия автопарковщик Тигуана самостоятельно остановится и отключит автопилот. Дальше будете маневрировать сами или делать новый заход.
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Неисповедимы пути Тигуановы: может припарковаться «размашисто», может — аккуратно. И всё же надо признать: аккуратных попыток гораздо больше, чем небрежных.
Парковочный пилот BMW хорош: спрашивает, параллельно или перпендикулярно ты хочешь встать, самостоятельно переключается между «драйвом» и «реверсом» и останавливает машину в конце маневра. В то же время Х3 не всегда быстро находит свободное место, расстраивает невнятным интерфейсом автопарковщика и необходимостью на протяжении всего процесса удерживать клавишу на консоли. А если на месте предполагаемой парковки во время движения появляется человек, искусственный интеллект тушуется и творит глупости. BMW раз за разом перестраховывался и, прикидываясь Смартом, «втыкал» себя поперек в слот параллельной парковки. Мы проводили эксперимент на свободной площадке. А если сзади окажется бордюр или высокий забор?
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XC60 безупречно залезает в парковочный карман. Однако при виде человека на своем пути может перестраховаться и встать, как на этом фото.
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Контролировать ситуацию всегда нужно самостоятельно. Ответственность за возможные ошибки автопилота ляжет на водителя.
Электронике Volvo путающиеся под колесами ротозеи параллельны. Конечно, машина предупредит об опасности, но останавливаться или отклоняться от плана не будет — пешеходы, берегите себя! Даже если места немного, «шестидесятка» постарается залезть в «параллельный» карман. Опытный драйвер сможет и лучше, но для водителей выходного дня — что надо! Минусы автопарковщика XC60 — необходимость самостоятельных переключений «драйв»/«реверс», слабенькая вспомогательная графика и трудности в обнаружении не слишком широких «перпендикулярных» мест. Лидер по части парковочного интерфейса — Volkswagen. За исключением пары не слишком точных маневров, Tiguan всё сделал уверенно и правильно. Автоматическое отключение автопарковщика при приближении пешехода тоже благо: лучше повторить попытку заново, чем покалечить человека.
Вот объединить бы возможности трех машин — и автоматическая парковка заработает идеально! Жаль, нельзя сказать того же про систему обнаружения пешеходов и адаптивный круиз-контроль: даже «в складчину», все, вместе взятые, наши подопечные не в состоянии сформировать гарантированно работающий и безопасный автопилот.
* * *
Несмотря на импульсивный характер итальянца, я готов подписаться под каждым его словом. Те элементы автопилота, которые мы видим сегодня на серийных автомобилях, откровенно сырые, неоправданно дорогие и почти бесполезные. Так что, даже если беспилотное такси к 2021 году станет реальностью, случится это в каком-нибудь отдельно взятом квартале Кремниевой долины. А маршруты, на которые выйдет эта техника, мы будем пересчитывать по пальцам одной руки.
Стертая или занесенная снегом разметка — камень преткновения для систем контроля за полосой движения. Радары не засекают пешехода без светоотражающих нашивок на одежде. Криво припаркованные машины не помогают парковочному пилоту делать свою работу. Но глобальная проблема совершенно в другом: вспомогательная электроника ошибается даже в тепличных условиях. Тогда какие могут быть разговоры о беспилотных такси?
Уважаемые Volvo, BMW, JLR и Volkswagen, сможете ли вы доказать нам обратное?
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