Мало приятного, когда тебя давят машины, оснащенные как бы автопилотами.

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— Тормози, тормози!

Поздно заклинать — я уже на капоте.

Мало приятного, черт возьми, попасть под колеса — хоть и на скорости 10 км/ч. Я уже был в подобной ситуации три с половиной года назад. Тогда для тысячного выпуска журнала «За рулем» (ЗР, № 10, 2014) мы тестировали фордовскую систему City Safety — и Focus с удовольствием боднул меня так, что я едва успел отскочить в сторону.

Вот и теперь роль подопытного пешехода досталась мне: пришлось накинуть светоотражающий жилет и вновь сыграть в суицидника. Я не дрейфил, поскольку был почти уверен, что кататься на капоте мне не придется — ведь светлая эра автономного вождения не за горами.

В теории

Хенрик Грин, старший вице-президент по исследованиям и разработкам фирмы Volvo Cars, убежден: к 2021 году его компания представит полностью автономный автомобиль. Шведы настолько уверены в успехе, что уже подписали с компанией Uber трехлетнее соглашение на поставку 24 тысяч «беспилотников» для первого в мире роботизированного таксопарка.

Резкое перестроение другой машины с последующим торможением перед вашим носом почти наверняка застанет электронику врасплох: тормозить и уклоняться от неминуемого удара придется самостоятельно. Если же другая машина встраивается перед вами плавно, наиболее адекватно отреаги­руют Volkswagen Tiguan и BMW X3.

А председатель совета директоров BMW Харальд Крюгер неоднократно заявлял, что именно его марка должна стать лидером в области автономного вождения. Еще в позапрошлом году баварцы подписали контракт с фирмой Intel, выложившей рекордные 15 млрд долларов за израильский стартап Mobileye. Теперь сотрудники молодой компании, специализирующейся на создании систем предотвращения аварий, денно и нощно трудятся над проектом iNext. Новый автомобиль i‑линейки концерна BMW получит автономные технологии максимального, пятого уровня. Дедлайн тот же — 2021 год. Но в Мюнхене сделают всё, чтобы опередить Volvo.

Все автомобили с полноценным адаптивным «круизом» уверенно чувствуют себя в поворотах. А вот на выходе из поворота Volvo откровенно «тупит», начиная набирать скорость лишь тогда, когда идущая впереди машина отъедет на несколько десятков метров.

Инжиниринговый центр Jaguar Land Rover в Гейдоне я посещал три года назад, и уже тогда там умели удивлять скептиков. Но если в 2015‑м испытательные работы не выходили за периметр полигона, то в ноябре прошлого года англичане заручились поддержкой властей и выпустили «беспилотники» на дороги общего пользования. Пока вы читаете эти строки, беспилотный Range Rover с инженером-наблюдателем в водительском кресле утюжит дороги Ковентри. Британцы стремятся научить автопилот адекватным действиям в любых условиях. Пойдя по стопам Volvo, они инвестировали три миллиона долларов в перспективный сервис беспилотных такси. Сделка между дочерней компанией JLR под названием InMotion Ventures и американской Voyage состоялась в прошлом месяце.

Между тем до момента истины остается неполных три года. Чуть больше тысячи дней! Что представляют собой электронные помощники на автомобилях этих брендов сегодня? Адекватно ли работают активный круиз-контроль и система удержания полосы в условиях грязной и снежной зимы? Как ассистенты водителя справляются с автоматической парковкой? Наконец, как они действуют при обнаружении на своем пути пешехода?

В компанию к трем премиальным кроссоверам мы взяли более доступный, но потенциально не менее способный Volkswagen Tiguan. Прототип беспилотного автомобиля Sedric ­(self-driving car) фольксвагеновцы показали еще год назад. Так что с научной базой и амбициями у вольфсбургской компании всё в полном порядке.

КАК РАБОТАЕТ? Система удержания полосы включает видеокамеру, блок управления и исполнительные механизмы. Монохромная камера распознаёт линии разметки как резкое изменение градации серого. Камера, объединенная с блоком управления, располагается в верхней части лобового стекла. В случае необходимости блок управления подает команду исполнительному механизму. В данном случае — электромеханическому усилителю руля.

включает видеокамеру, блок управления и исполнительные механизмы. Монохромная камера распознаёт линии разметки как резкое изменение градации серого. Камера, объединенная с блоком управления, располагается в верхней части лобового стекла. В случае необходимости блок управления подает команду исполнительному механизму. В данном случае — электромеханическому усилителю руля. Cистема адаптивного круиз-контроля состоит из измерителя расстояния (радар, лидар, видеокамеры), блока управления и исполнительных устройств. Датчики и камеры отслеживают расстояние до впереди идущего автомобиля. Блок управления анализирует сигнал и задействует тормозную систему и акселератор.

состоит из измерителя расстояния (радар, лидар, видеокамеры), блока управления и исполнительных устройств. Датчики и камеры отслеживают расстояние до впереди идущего автомобиля. Блок управления анализирует сигнал и задействует тормозную систему и акселератор. Система автоматической парковки — это ультразвуковые датчики, выключатель, электронный блок управления, а также исполнительные устройства систем автомобиля. Блок управления принимает сигналы от датчиков и преобразует их в управляющие воздействия на исполнительные устройства — коробку передач, электроусилитель руля, тормозную систему.

— это ультразвуковые датчики, выключатель, электронный блок управления, а также исполнительные устройства систем автомобиля. Блок управления принимает сигналы от датчиков и преобразует их в управляющие воздействия на исполнительные устройства — коробку передач, электроусилитель руля, тормозную систему. Система обнаружения пешеходов использует видеокамеры или радар. После обнаружения пешехода система отслеживает его перемещение и оценивает вероятность наезда. При опасном сближении она подает сигнал. Если водитель бездействует — начинает тормозить самостоятельно. Система реагирует также на неподвижные или попутные транспортные средства.

День учителя

Можно ли отмахать на «круизе» несколько десятков километров и не прикоснуться к педалям? Если вы ведете Range Rover Velar, ответ — «нет». Если прямо перед вами не едет автомобиль с предельно дисциплинированным водителем, ответ «нет» касается всех участников нашего теста. Но всё же степень уверенности, которую дарят в подобных условиях испытуемые, отнюдь не одинаковая.

Искусственный снег, нанесенный нами на радары, никак не отразился на их работоспособности. Как и дорожная грязь. Единственное, что может временно их «ослепить», - толстый слой мокрого снега в сильный снегопад.

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Чаще других проблески искусственного разума демонстрирует Tiguan. Притом что за его активный «круиз» нужно доплатить 14 500 рублей — в семь раз меньше, чем отдаст за аналогичную опцию покупатель BMW X3 (102 500 рублей). Чтобы получить адаптивный «круиз» для Volvo XC60, придется заказать пакет опций за 192 600 рублей. При всем уважении к марке и ее имиджу — это за гранью.

Тестовый Velar в средней комплектации SE ценой 6,5 млн рублей лишен «умного» круиз-контроля в принципе (опция доступна в топовой версии HSE или в пакете Drive Pro за 124 тысячи). Однако же, если не разгоняться быстрее 80 км/ч, его функции возьмут на себя обычный «круиз» с ограничителем скорости и система предотвращения столкновений. Звучит неплохо, но функционирует связка из рук вон. И если при плавном движении радары более-менее адекватно оценивают обстановку, то при резком замедлении потока машин Velar стопроцентно «прощелкивает» опасный момент. Кстати, будь на нашей машине адаптивный круиз-контроль, старт после остановки всё равно потребовал бы нажатия на акселератор. Именно это я подразумевал, говоря про педали.

Наш Range Rover Velar не оборудован активным круиз-контролем, но на скоростях до 80 км/ч его роль играют обычный круиз-контроль с ограничителем скорости и система предотвращения столкновений. Работает эта связка лишь при плавном и равномерном движении потока.

Система удержания полосы — также история не про Velar, если ориентироваться на средний уровень оснащения. Максимум, на что способен такой Range Rover, если вы зазеваетесь и машина начнет пересекать разметку, - подать вибросигнал и заставить обитателей салона почувствовать себя «пассажирами» звонящего смартфона. А вот тестовые Volvo и BMW умеют держаться в полосе. Правда, обоим жизненно необходима четкая разметка: «икс-третьему» — строго по обе стороны дороги, а «шестидесятка» может «зацепиться» с одного края. Но когда качество разметки ухудшается или что-то в электронных мозгах идет наперекосяк, а такие ситуации нередки, Volvo складывает с себя полномочия словно по щелчку пальцев. BMW действует деликатнее: за несколько секунд до попытки приехать в отбойник напоминает о необходимости взять на себя управление.

Любители писать эсэмэски на ходу должны зарубить на носу, что полагаться на подобные системы можно лишь в том случае, если в запасе есть еще пара жизней.

Тестовый Velar оснащен пассивным помощником слежения за разметкой: сам не вырулит, но, если зазеваетесь, подаст вибро- и звуковой сигнал.

BMW для удержания полосы требуется разметка по обе стороны дороги, но он заранее преду­преждает о намерении сложить полномочия. Volvo довольствуется ориентиром с одной стороны, но ассистент отключается внезапно.



Доверие к активным круиз-контролям Volvo и BMW тоже неабсолютное, но его значительно больше. Осечка возможна лишь в том случае, если кто-то из потока включит «режим учителя» — встроится перед вами в последний момент и ударит по тормозам. Имитируя подобный расклад, мы брали управление в свои руки, но в более-менее штатных ситуациях XC60 и X3 блестяще «читают» обстановку: поддерживают заданную дистанцию и адекватно замедляются на входе в поворот вслед за едущей перед ними машиной. Разве что на выходе Volvo разгоняется подчеркнуто медленно. Чтобы не вмешаться в управление и не «подкинуть дровишек», нужно иметь крепкие нервы. Или столь же меланхоличный характер.

И всё же лучший активный «круиз» — у Тигуана. Тот самый, за 14 500 рублей. Volkswagen ориентируется в пространстве быстрее соперников; на выходе из поворота он начинает разгоняться вслед за идущей впереди машиной, а не тогда, когда она почти скроется за горизонтом. За рулем Фольксвагена мне почти удалось преодолеть шестьдесят километров от МКАД до Дмитровского автополигона без касания педалей. Ударил по тормозам лишь дважды: когда идущая впереди машина проскочила на желтый сигнал светофора (я поехал бы уже на красный) и когда дорогу неожиданно начал перебегать пешеход. ­Самостоятельно останавливаться на красный автомобили пока не умеют.

А видят ли они человека?

Самостоятельно остановиться перед человеком пытаются только BMW и Volvo, причем для корректной работы системы критически важно наличие светоотражающих поверхностей на одежде. Если их нет, поможет жилет. Если нет жилета, не поможет ничто. Volkswagen и Range Rover отказались видеть пешехода даже в жилете. Если решите перебежать перед ними дорогу, рассчитывайте исключительно на себя.

Человек-невидимка

Готовясь вновь влезть в шкуру пешехода, я успокаивал себя тем, что на сей раз автомобили подобрались дороже и современнее — значит, они умнее! С другой стороны, под колесами вместо сухого асфальта — снежная гребенка… Как оказалось позже, дорожное покрытие в подобном раскладе роли почти не играет.

Первый снаряд — Range Rover. Система автономного экстренного торможения — базовое оснащение Велара. Фронтальная камера отслеживает пешеходов на скорости от 5 до 60 км/ч. Саша Виноградов садится за руль и разгоняется до безобидных 10 км/ч. Если машина автоматически не затормозит, мне удастся оттолкнуться от капота и отпрыгнуть назад.

Не думайте, что 10 км/ч — детская скорость. Сноровка нужна! И опыт с Фордом трехлетней давности пригодился. Руки вытянуты вперед — я упираюсь в кромку надвигающегося на меня капота — и, отталкиваясь, отпрыгиваю назад!

Новый BMW X3 — единственный автомобиль из нашего квартета, умеющий не только самостоятельно вращать руль при парковке, но и переключаться между «драйвом» и «реверсом». Но даже при столь продвинутой реали­зации процесса парковки поиск места иногда вызывает у электроники сложности. А еще напрягает необходимость постоянно удерживать клавишу на туннеле.

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Мы перепробовали все возможные вари­ации. Включали круиз-контроль, имитировали переход проезжей части и наезд на стоящего человека. У системы ноль эмоций! А у пешехода нет шансов не попасть под колеса, если водитель зазевался. Одно утешение: Velar в тестах EuroNCAP заработал высокий «пешеходный» рейтинг — 74%. Значит, он оставляет горе-пешеходу гораздо более высокие шансы выжить, чем многие другие машины.

Базовая для всех Тигуанов система City Emergency Braking также наотрез отказалась видеть во мне помеху. Да и EuroNCAP оценил защиту пешехода лишь в 68%. Досадный провал после блестящей работы активного круиз-контроля.

Покупателям BMW X3 за безопасность пешеходов приходится доплачивать, но, в отличие от Велара и Тигуана, система хотя бы работает. На тех же 10 км/ч наш X3 безошибочно распознает «кеглю» в жилете и предпринимает усилия, чтобы не выбить страйк. Однако до полной остановки дело всё равно не доходит. По непонятным причинам BMW тормозит в два этапа: окончательная остановка происходит лишь после тычка в пешехода. Не способствует быстрому замедлению и снег под колесами.

Volvo замечает пешехода в жилете, что называется, в зависимости от настроения, а скорость сбрасывает крайне вяло. Может быть, потому, что в понимании шведов 10 км/ч — это и так очень медленно? Я, возможно, и отважился бы на эксперименты с более высокими скоростями, но главред строго запретил подобное ребячество. Эх, если бы занять мое место согласились Хенрик Грин или Харальд Крюгер! Кстати, если выйти на тропу войны без жилета или другой одежды без светоотражающих поверхностей, Volvo и BMW попытаются вас задавить.

В стойло

Парковка, пожалуй, единственное упражнение, которое электроника умеет выполнять настолько хорошо, что можно, пусть и со скрипом, поверить в светлое автономное будущее. Но даже здесь выявить однозначного лидера мы не смогли. Velar в эксперименте не участвовал — в нашей машине не оказалось автопарковщика (доступен по умолчанию в максимальной комплектации HSE либо заказывается в качестве опции).

Интерфейс автопарковщика Тигуана — лучший в тесте. Проиллюстрирован буквально каждый шаг. Но чуть что — и электронный мозг отправляет автопилот «в ремонт!». Такие глюки поднимают настроение, но хорошего в этом мало.

В случае появления препятствия автопарковщик Тигуана самостоятельно остановится и отключит автопилот. Дальше будете маневрировать сами или делать новый заход.

Неисповедимы пути Тигуановы: может припарковаться «размашисто», может — аккуратно. И всё же надо признать: аккуратных попыток гораздо больше, чем небрежных.



Парковочный пилот BMW хорош: спрашивает, параллельно или перпендикулярно ты хочешь встать, самостоятельно переключается между «драйвом» и «реверсом» и останавливает машину в конце маневра. В то же время Х3 не всегда быстро находит свободное место, расстраивает невнятным интерфейсом автопарковщика и необходимостью на протяжении всего процесса удерживать клавишу на консоли. А если на месте предполагаемой парковки во время движения появляется человек, искусственный интеллект тушуется и творит глупости. BMW раз за разом перестраховывался и, прикидываясь Смартом, «втыкал» себя поперек в слот параллельной парковки. Мы проводили эксперимент на свободной площадке. А если сзади окажется бордюр или высокий забор?

XC60 безупречно залезает в парковочный карман. Однако при виде человека на своем пути может перестраховаться и встать, как на этом фото.

Контролировать ситуацию всегда нужно самостоятельно. Ответственность за возможные ошибки автопилота ляжет на водителя.



Электронике Volvo путающиеся под колесами ротозеи параллельны. Конечно, машина предупредит об опасности, но останавливаться или отклоняться от плана не будет — пешеходы, берегите себя! Даже если места немного, «шестидесятка» постарается залезть в «параллельный» карман. Опытный драйвер сможет и лучше, но для водителей выходного дня — что надо! Минусы автопарковщика XC60 — необходимость самостоятельных переключений «драйв»/«реверс», слабенькая вспомогательная графика и трудности в обнаружении не слишком широких «перпендикулярных» мест. Лидер по части парковочного интерфейса — Volkswagen. За исключением пары не слишком точных маневров, Tiguan всё сделал уверенно и правильно. Автоматическое отключение автопарковщика при приближении пешехода тоже благо: лучше повторить попытку заново, чем покалечить человека.

Вот объединить бы возможности трех машин — и автоматическая парковка заработает идеально! Жаль, нельзя сказать того же про систему обнаружения пешеходов и адаптивный круиз-контроль: даже «в складчину», все, вместе взятые, наши подопечные не в состоянии сформировать гарантированно работающий и безопасный автопилот.

Парковочный пилот BMW — нелюдим. Без помехи в моем лице BMW играючи вставал в этот слот параллельно, а при моем появлении решил держаться подальше и встал перпендикулярно — благо сзади оказалось достаточно места.

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На автосалоне в Детройте, который проходил аккурат в дни наших испытаний, президент концерна FCA (Fiat Chrysler Autоmobiles) Серджио Маркионне сказал как отрезал: «Скорое автономное и электрическое автомобильное будущее — абсолютная фантазия! Производители выдают прогнозы за обещания, желаемое за действительное. И наш концерн не пойдет ни по тому, ни по другому пути. В ближайшее десятилетие — точно».

Несмотря на импульсивный характер итальянца, я готов подписаться под каждым его словом. Те элементы автопилота, которые мы видим сегодня на серийных автомобилях, откровенно сырые, неоправданно дорогие и почти бесполезные. Так что, даже если беспилотное такси к 2021 году станет реальностью, случится это в каком-нибудь отдельно взятом квартале Кремниевой долины. А маршруты, на которые выйдет эта техника, мы будем пересчитывать по пальцам одной руки.

Стертая или занесенная снегом разметка — камень преткновения для систем контроля за полосой движения. Радары не засекают пешехода без светоотражающих нашивок на одежде. Криво припаркованные машины не помогают парковочному пилоту делать свою работу. Но глобальная проблема совершенно в другом: вспомогательная электроника ошибается даже в тепличных условиях. Тогда какие могут быть разговоры о беспилотных такси?

Уважаемые Volvo, BMW, JLR и Volkswagen, сможете ли вы доказать нам обратное?