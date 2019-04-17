Европарламент утвердил список новых обязательных систем для автомобилей

С 2022 года три десятка систем помощи водителю станут обязательными при продаже новых машин на рынке Евросоюза.

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Цели декларируются, как обычно, благие — это нужно для того, чтобы повысить безопасность движения и проложить путь к автономному вождению. Только вот комплектации автомобилей в базе «распухнут», и поделать с этим уже ничего будет нельзя, сэкономить не удастся.

Так, утвержденный регламент предусматривает обязательство производителей с мая 2022 года устанавливать на автомобили спиртовые иммобилайзеры и датчики определения усталости водителя. Кроме того, например, должны быть установлены адаптивный круиз-контроль, камеры заднего вида и датчики парковки, а также регистратор данных для аварий — по типу черного ящика в самолетах.

Новые правила также коснутся производителей грузовых автомобилей. В будущем на них необходимо будет устанавливать системы помощи при повороте и системы обнаружения препятствий в слепых зонах. Кроме того, дизайнерам запретят «навороты», ухудшающие видимость, и обяжут производителей оснащать автомобили системой измерения давления в шинах.

По данным комиссии Евросоюза, в 2018 году на дорогах Европы погибло около 25 100 человек. В связи с этим власти Брюсселя представили предложения по использованию высокотехнологичных средств вождения. С их точки зрения, к 2038 году можно будет избежать около 25 000 погибших и 140 000 серьезных травм, если заставить автопроизводителей в обязательном порядке оснащать автомобили рядом систем безопасности уже в начальной комплектации.

Тем временем, продажи легковых автомобилей в Европе продолжают сокращаться. Системы, которые станут обязательными для всех без исключения новых машин, вряд ли положительным образом повлияют на динамику продаж.

Существуют стандартные системы безопасности, которые применяются повсеместно, а есть свежие решения, которые используют сравнительно редко. Подробнее об этом в нашем материале.

Фото: «За рулем»