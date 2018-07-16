Автомобильные системы безопасности, о которых мы мало знаем

Автомобили становятся все более умными и комфортными. При этом существуют стандартные системы безопасности, которые применяются повсеместно, а есть свежие решения, которые используют сравнительно редко.

Сделать автомобили безопаснее, чем когда-либо, — для разработчиков это настоящий вызов. Поскольку основные системы безопасности, например, ABS, ESP, подушки и т. д., уже настолько хорошо сконструированы, что улучшить их сложно, инженеры придумывают все новые — для особых ситуаций. Разработчики сосредотачиваются на защите от рисков, которые маловероятны, но все же иногда встречаются.

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Интеллектуальный дверной замок

Представьте ситуацию, одинаково опасную для обоих участников: велосипедист мчится мимо автомобиля, а неосторожный ребенок внезапно открывает дверь. Поскольку это способно привести к серьезным травмам, в Hyundai разработали специальные замки для задних дверей, и их уже устанавливают на Santa Fe. Они соединены с реверсивными датчиками и открываются только тогда, когда другой автомобиль или что-либо еще, находящееся вне зоны видимости, не приближается на опасное расстояние.

Система подъема ради безопасности

Эта система применена в Audi A8: если датчики регистрируют большую вероятность бокового столкновения, подвеска за доли секунды наклоняет машину на несколько сантиметров, так, чтобы удар пришелся по очень прочному порогу, а не по сравнительно мягкой части кузова. Поэтому дополнительные электроприводы в таких случаях накреняют кузов, и боковой удар приходится не на дверь, а на усиленную пороговую область и равномерно распределится по днищу. Таким образом, поглощается больше энергии и удар смягчается.

Защита от рассеянности

Эта система незаменима для тех, кто способен забыть в автомобиле своего домашнего питомца или, что еще хуже, ребенка. Электроника активирует аварийные огни, включит звуковой сигнал, а также уведомит водителя через приложение на смартфоне.

Продвинутый парковочный ассистент

Парковочный ассистент у BMW 8-й серии работает в более широком диапазоне, чем аналогичные системы у других машин. Задействованные в нем датчики помогут владельцу автомобиля на скорости до 36 км/ч въехать в тесный гараж или подземный паркинг. Система сама вспомнит дорогу, которую машина преодолевала при выезде, и припаркует автомобиль, проезжая по тому же маршруту и даже задним ходом.

Сторожевая система

Начиная с обновленного C—класса система Mercedes Me будет следить за состоянием припаркованного автомобиля и подавать звуковой сигнал каждый раз, когда его датчики регистрируют исходящую извне опасность. Сначала владелец будет оповещен об этом через приложение для смартфонов. Например, водителя уведомят, что кто-то подъехал слишком близко и повредил кузов припаркованного автомобиля во время маневров. Действия других водителей записываются бортовыми видеокамерами, и если кто-то заденет машину, обнаружить виновника не составит труда. Да и скрыться такой водитель не сможет, так как владелец уже предупрежден с помощью смартфона и бежит к своему автомобилю.

Казалось бы, такая рядовая система и простая в использовании, как кондиционер! Однако и тут есть свои нюансы, о которых не стоит забывать.

Обилие наворотов сейчас можно получить, даже покупая автомобиль В-класса. Во что обойдется максимальная комплектация у разных моделей и что в нее входит, выяснял наш автор.



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