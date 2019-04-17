Авторынок Европы рухнул на 3,9%

В Евросоюзе в марте было зарегистрировано на 3,9% меньше легковых автомобилей, чем в том же месяце прошлого года. А по итогам первого квартала продажи упали на 3,3%, отмечают в ACEA (Европейской ассоциации автопроизводителей). Причина снижения продаж все та же…

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В марте 2019 года европейский рынок легковых автомобилей сократился на 3,9%, до 1 722 442 штук. Спрос упал на всех основных рынках стран ЕС: лидирует по отрицательной динамике Италия — минус 9,6%, затем следует Испания (-4,3%), Великобритания (-3,4%), Франция (-2,3%) и Германия (-0,5%).

Если смотреть по рынку в целом, то наибольший спад продаж произошел на Кипре — минус 53,4%, Финляндии — минус 20,9% и Хорватии — минус 19,8%. Падение продаж по-прежнему связано со вступлением в силу нового сертификационного цикла WLTP, который пришел на смену NEDC. По новому циклу показатели расхода топлива и выброса вредных веществ увеличились, и многие компании не успели перестроиться, в результате модельный ряд обеднел, продажи ряда популярных автомобилей попали под запрет.

Как бы то ни было, топ-5 рынков прошлого месяца составили: Великобритания — 458 054 шт., Германия — 345 423 шт., Франция — 224 818 шт., Италия — 193 662 шт. и Испания — 122 664 шт. Если бы в этом списке была Россия, то она подвинула бы Испанию, расположившись на четвертом месте — 160 180 штук.

По итогам первого квартала 2019 года спрос на новые автомобили в Европейском Союзе снизился на 3,3%, составив 4 032 881 единицу. В Германии показатели регистрации практически не изменились (+0,2%), в то время как другие ключевые рынки показали результаты хуже, чем в первом квартале 2018 года, в первую очередь Испания (-6,9%) и Италия (-6,5%).

Теперь несколько слов о продажах по маркам. Здесь топ-5 марта возглавил Volkswagen, которому удалось реализовать 181 392 автомобиля (-3,3%). Доля марки на рынке Евросоюза составила 10,5%, что полностью идентично показателю прошлого года. На втором месте Renault — 119 449 проданных машин (-5,6%), на третьем — Ford с результатом 111 091 машина (-15,5%), за ним следует Opel/Vauxhall —105 672 автомобиля (-2,5%) и Peugeot — 101 282 машины (-4,2%).

В России выяснили среднюю цену иномарки с пробегом, она составила 589,5 тыс. рублей.

По какому принципу оценивают покупатели надежность автомобиля? Это мы выяснили в ходе опроса, проведенного на прошлой неделе.

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