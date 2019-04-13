Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля

Этими экспертами были вы — читатели «За рулем».

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Под надежностью автомобиля мы понимаем его способность в течение длительного времени работать без поломок, и в принципе все новые автомобили в течение трех-четырех лет обычно не вызывают нареканий. А вот дальше бывает по-разному, как кому повезет. У многих сложились стереотипы: кто-то считает самыми надежными автомобили Volkswagen (потому что многие таксисты так думают), кто-то «японцев» (ну это же все аксиома!), кто-то ориентируется на цену (дорогой — значит качественный), а кто-то доверяет только своему опыту.

Мы провели небольшое исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство наших читателей оценивают надежность по публикациям в специализированных автомобильных изданиях (41%). Скорее всего, просто большинство тех, кто так считает, постоянно читает и наш сайт — и это правильно!

На собственный опыт, согласно результатам опроса, ориентируется 27% респондентов, марку автомобиля считают залогом надежности 10% наших читателей, прислушиваются к мнению друзей и знакомых еще 10%, а ориентируются на таксистов — 9% автомобилистов. Опрос проходил на сайте «За рулем» с 8 по 11 апреля, в нем приняли участие 3947 человек.

По какому принципу вы оцениваете надежность конкретного автомобиля?

Комментирует обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин.

— Честно говоря, я не верю, что человек, выбирающий себе автомобиль, вообще к кому-то прислушивается. Приятно, конечно, слышать, что аж 41% респондентов руководствуется материалами из специализированных автомобильных журналов, но опыт подсказывает: нет, не так… Рассуждения про надежность и прочие достоинства — это, скорее, сотрясание воздуха для собеседников. Да и само понятие «надежность» сегодня довольно размыто. Ореол автомобилей-миллионников давно рассеялся: любая машинка должна выходить свой гарантийный срок — хоть в годах, хоть в километрах, а потом быть проданной менее притязательному владельцу.

Когда-то я готовил материал на тему «вечных автомобилей» — мол, хотели бы приобрести такой? Заливаешь бензин, меняешь покрышки, а все остальное служит вечно… Иными словами, ресурс равен бесконечности. Так вот — большинство читателей решительно сказало «Нет!» Потому что современный автомобиль из трудяги-ослика давно превратился в подобие ботинок или плаща: надоели — пошел и купил новые… Купит нормальная женщина себе платье, чтобы ходить в нем всю жизнь? Впрочем, мужчина тоже откажется.

Покупка автомобиля, на мой взгляд, это всегда что-то индивидуальное, личное. Почти как знакомство с женщиной — многое решает случай, а не тупая арифметика. Кто-то ненавидит «французов», другой шарахается от седанов, третий покупает откровенную рухлядь, тысяч за 30, ездит на ней год, затем продает за те же деньги и покупает такую же. Некоторые машины привлекают своим внешним видом — скажем, красный Stinger. Это описано еще Хейли: при покупке такого рода забываешь уточнить, какой там привод и сколько лошадей… Лично для меня нет ничего лучше Волги и Volvo: могу я так думать? И стоит ли кого-то переубеждать?



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Фото: «За рулем» и depositphotos.com

